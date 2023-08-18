Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.0 комментариев
Израиль спас армию Германии от позора
Правительство Олафа Шольца отказалось от идеи форсированного наращивания расходов на оборону до 2% от ВВП: нет денег. Планы канцлера превратить бундесвер в «самую мощную армию ЕС» тоже пошли прахом. С учетом провала так называемого контрнаступления ВСУ всё было бы совсем плохо, но военную помощь немцам внезапно оказал Израиль.
То, что Германия более не обладает боеспособной армией, которая могла бы при необходимости защитить страну, теперь уже общепризнанно – это формулировка властей самой Германии. Но столь тяжелое признание далось им относительно легко, поскольку причин у такого состояния вещей больше, чем одна (самая очевидная, украинская), и значительную часть ответственности можно свалить на предшественников – нынешнюю оппозицию.
Бундесвер сгубило, во-первых, хроническое недофинансирование – на армии экономили на протяжении всей эпохи Ангелы Меркель. Во-вторых, членство в НАТО, из-за которого важные составляющие национальной обороны были отданы на откуп США. В-третьих, лично Урсула фон дер Ляйен в бытность министром обороны ФРГ.
Когда к власти пришла леволиберальная коалиция Шольца – Бербок, пациент был скорее мертв, чем жив. Военно-техническая помощь ВСУ, ради которой даже столицу Берлин оставили без ракетного прикрытия, его всего лишь добило.
Самое удивительное в этой связи – обещания канцлера Олафа Шольца превратить бундесвер в «мощнейшую армию Евросоюза». Даже предельно далекие от военной темы немцы, тем не менее, умеют считать. И они задавались вопросом: а откуда канцлер возьмет на это средства с учетом экономической войны с важным партнером (Россией) и резкого роста цен на жизненно необходимые для немецкой промышленности энергоресурсы?
С тех пор Германия официально впала в рецессию, поэтому правильный ответ – ниоткуда не возьмет. Не будет у бундесвера в обозримой перспективе такой модернизации, которая позволила хотя бы соответствовать стандартам НАТО, а не то что претендовать на звание главной мощи Евросоюза.
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Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что для выполнения базовых требований Североатлантического альянса потребуются еще 10-15 лет и 250 млрд евро вдобавок к тем ста миллиардам, которые Шольцу все-таки удалось наскрести. А ведь Паппергер в Германии – оптимист. Планирует, например, создать производство вооружений на территории Украины.
Немецкая элита как будто трезвеет. Как пишет агентство Reuters, правительство отказалось от собственного плана по повышению военных расходов до 2% ВВП за пять лет. Это противоречит не только обязательствам, которые Берлин взял на себя в рамках НАТО еще 17 лет назад, но и шапкозакидательской речи канцлера Шольца, произнесенной перед парламентом вскоре после начала СВО. Тогда он был готов бросаться деньгами ради «безопасности от России» и «солидарности с союзниками по альянсу». Кажется, бухгалтер его огорчил.
Согласившись с программой в 2% в 2006 году, канцлер Меркель препятствовала ее фактической реализации и даже выдержала натиск президента США Дональда Трампа (а он настойчиво требовал от Берлина тратить больше) не из вредности. Германия – одна из крупнейших экономик мира, так что 2% ВВП – это очень большая сумма. Всегда были более актуальные и политически выгодные вопросы, на которые можно было направлять эти средства.
Тем более с немцев, как считалось, в плане безопасности не спросят. В отличие от американцев, британцев и французов, они крайне неохотно участвуют в войнах – им хватило. То есть повода узнать о том, что бундесвер уже не армия, не предполагалось.
Проблему обнажила Украина, которую пришлось взять на содержание и лезть ради этого в оборонные закрома. А теперь, после всех расходов на ВСУ (которые даже не думают заканчиваться) и в свете сокращения немецкой кубышки, идет к тому, что наиболее мощную армию в ЕС в итоге создаст исторический враг Германии – Польша.
Там по 2% тоже немаленького ВВП на оборону уже отстегивают, а вскоре планируют отстегивать по 3%. Перманентная истерия насчет «русской угрозы», травматичный исторический опыт и национал-консервативное правительство не позволяют полякам экономить на обороне.
Страшный сон нескольких поколений в руководстве Германии о превосходящей военной мощи Польши обещает стать явью – при том, что современная Польша враждебно настроенная к ФРГ страна.
Впрочем, пока что польско-немецкая война – область чистой футуристики. А реальность такова, что из-за трат на Украину правительство во главе с леваком-социалистом будет сокращать расходы на социальную сферу. Население ФРГ от этого закипает, и рейтинги антиукраинской правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» бьют все рекорды.
Возможно, именно из-за нее Шольц и отказался от наполеоновских (чтоб не сказать – гитлеровских) планов модернизации армии. В свете земельных, а впоследствии, не позже 2025 года, и общефедеральных выборов деньги нужны канцлеру на пряники для электората, который слишком засмотрелся на «Альтернативу».
Вроде бы это не самый приличный по современным понятиям фокус (особенно в свете «недоедания» национальных вооруженных сил), но в нынешней политической элите ФРГ Шольца никто не упрекнет. Для нее все хорошо или хотя бы приемлемо, если направлено против «Альтернатива для Германии».
Что же касается «дырок» в небе над Берлином, их, по иронии исторической судьбы, прикроют для немцев евреи: США разрешили ФРГ купить у Израиля систему ПРО Arrow 3 за 3,5 млрд долларов вместо той, которую немцы пожертвовали украинцам. Еще одна наглядная иллюстрация, что бундесвер – несамодостаточная единица уже в силу того, что сама власть Германии не самодостаточна и полностью зависима от внешней политики США.
Так что одних только денег (даже если бы они были) для возрождения немецкой армии не хватит. «Тут всю систему надо менять».