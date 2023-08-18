Израиль спас армию Германии от позора

Tекст: Дмитрий Бавырин

То, что Германия более не обладает боеспособной армией, которая могла бы при необходимости защитить страну, теперь уже общепризнанно – это формулировка властей самой Германии. Но столь тяжелое признание далось им относительно легко, поскольку причин у такого состояния вещей больше, чем одна (самая очевидная, украинская), и значительную часть ответственности можно свалить на предшественников – нынешнюю оппозицию.

Бундесвер сгубило, во-первых, хроническое недофинансирование – на армии экономили на протяжении всей эпохи Ангелы Меркель. Во-вторых, членство в НАТО, из-за которого важные составляющие национальной обороны были отданы на откуп США. В-третьих, лично Урсула фон дер Ляйен в бытность министром обороны ФРГ.

Когда к власти пришла леволиберальная коалиция Шольца – Бербок, пациент был скорее мертв, чем жив. Военно-техническая помощь ВСУ, ради которой даже столицу Берлин оставили без ракетного прикрытия, его всего лишь добило.

Самое удивительное в этой связи – обещания канцлера Олафа Шольца превратить бундесвер в «мощнейшую армию Евросоюза». Даже предельно далекие от военной темы немцы, тем не менее, умеют считать. И они задавались вопросом: а откуда канцлер возьмет на это средства с учетом экономической войны с важным партнером (Россией) и резкого роста цен на жизненно необходимые для немецкой промышленности энергоресурсы?

С тех пор Германия официально впала в рецессию, поэтому правильный ответ – ниоткуда не возьмет. Не будет у бундесвера в обозримой перспективе такой модернизации, которая позволила хотя бы соответствовать стандартам НАТО, а не то что претендовать на звание главной мощи Евросоюза.

Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что для выполнения базовых требований Североатлантического альянса потребуются еще 10-15 лет и 250 млрд евро вдобавок к тем ста миллиардам, которые Шольцу все-таки удалось наскрести. А ведь Паппергер в Германии – оптимист. Планирует, например, создать производство вооружений на территории Украины.

Немецкая элита как будто трезвеет. Как пишет агентство Reuters, правительство отказалось от собственного плана по повышению военных расходов до 2% ВВП за пять лет. Это противоречит не только обязательствам, которые Берлин взял на себя в рамках НАТО еще 17 лет назад, но и шапкозакидательской речи канцлера Шольца, произнесенной перед парламентом вскоре после начала СВО. Тогда он был готов бросаться деньгами ради «безопасности от России» и «солидарности с союзниками по альянсу». Кажется, бухгалтер его огорчил.

Согласившись с программой в 2% в 2006 году, канцлер Меркель препятствовала ее фактической реализации и даже выдержала натиск президента США Дональда Трампа (а он настойчиво требовал от Берлина тратить больше) не из вредности. Германия – одна из крупнейших экономик мира, так что 2% ВВП – это очень большая сумма. Всегда были более актуальные и политически выгодные вопросы, на которые можно было направлять эти средства.

Тем более с немцев, как считалось, в плане безопасности не спросят. В отличие от американцев, британцев и французов, они крайне неохотно участвуют в войнах – им хватило. То есть повода узнать о том, что бундесвер уже не армия, не предполагалось.

Проблему обнажила Украина, которую пришлось взять на содержание и лезть ради этого в оборонные закрома. А теперь, после всех расходов на ВСУ (которые даже не думают заканчиваться) и в свете сокращения немецкой кубышки, идет к тому, что наиболее мощную армию в ЕС в итоге создаст исторический враг Германии – Польша.

Там по 2% тоже немаленького ВВП на оборону уже отстегивают, а вскоре планируют отстегивать по 3%. Перманентная истерия насчет «русской угрозы», травматичный исторический опыт и национал-консервативное правительство не позволяют полякам экономить на обороне.

Страшный сон нескольких поколений в руководстве Германии о превосходящей военной мощи Польши обещает стать явью – при том, что современная Польша враждебно настроенная к ФРГ страна.

Впрочем, пока что польско-немецкая война – область чистой футуристики. А реальность такова, что из-за трат на Украину правительство во главе с леваком-социалистом будет сокращать расходы на социальную сферу. Население ФРГ от этого закипает, и рейтинги антиукраинской правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» бьют все рекорды.

Возможно, именно из-за нее Шольц и отказался от наполеоновских (чтоб не сказать – гитлеровских) планов модернизации армии. В свете земельных, а впоследствии, не позже 2025 года, и общефедеральных выборов деньги нужны канцлеру на пряники для электората, который слишком засмотрелся на «Альтернативу».

Вроде бы это не самый приличный по современным понятиям фокус (особенно в свете «недоедания» национальных вооруженных сил), но в нынешней политической элите ФРГ Шольца никто не упрекнет. Для нее все хорошо или хотя бы приемлемо, если направлено против «Альтернатива для Германии».

Что же касается «дырок» в небе над Берлином, их, по иронии исторической судьбы, прикроют для немцев евреи: США разрешили ФРГ купить у Израиля систему ПРО Arrow 3 за 3,5 млрд долларов вместо той, которую немцы пожертвовали украинцам. Еще одна наглядная иллюстрация, что бундесвер – несамодостаточная единица уже в силу того, что сама власть Германии не самодостаточна и полностью зависима от внешней политики США.

Так что одних только денег (даже если бы они были) для возрождения немецкой армии не хватит. «Тут всю систему надо менять».