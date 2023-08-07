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    Германия вновь ищет способы усмирения Польши

    Польский порт ущемляет экономические интересы Германии

    Германия вновь ищет способы усмирения Польши
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Германия и Польша ярко демонстрируют то, насколько цинично даже союзные государства могут отстаивать свои экономические интересы, прикрываясь внешне благими намерениями. Похоже, в Берлине поняли, что на свою беду вырастили из Польши крупного экономического конкурента и политического соперника и наконец начали ей всерьез противодействовать. О чем идет речь?

    Предметом нового спора между Варшавой и Берлином стал порт Свиноуйсьце на северо-западе Польши. Поляки всячески развивают эту свою гавань. Тут есть, в частности, столь важный для Польши стратегический объект, как терминал сжиженного природного газа. Также порт может обрабатывать большое количество контейнеров и крупные объемы сыпучих грузов, железной руды, угля, строительных материалов и т. д.

    Споры за порт

    Не так давно польское правительство решило модернизировать эту гавань. Реализация проекта позволит принимать самые большие контейнеровозы, которые могут заходить в Балтийское море, увеличит пропускную способность подъездной инфраструктуры к порту, а также снизит вероятность образования «пробок» из судов на фарватере.

    Однако против этих планов выступили немцы. Граница с Германией пролегает совсем рядом – а до 1945-го Свиноуйсьце (называвшийся тогда Свинемюнде) и вовсе принадлежал немцам и был подарен Польше Сталиным. В нынешних планах реконструкции порта Свиноуйсьце немцы увидели экологическую угрозу для себя. И теперь против этого протестуют близлежащие германские муниципалитеты, экологические организации и депутаты Европарламента от Германии.

    По мнению немцев, работы по реконструкции Свиноуйсьце нанесут урон территориям, объявленным природоохранной зоной в рамках программы Евросоюза Natura 2000. Немцы беспокоятся о местной фауне и флоре. По их мнению, запланированные Польшей работы окажут негативное влияние на туристическую отрасль острова Узнам (Узедом), на котором находится порт Свиноуйсьце. Этот остров разделен между Германией и Польшей, причем большая его часть принадлежит именно немцам.

    Однако поляки считают, что реальная причина немецких претензий может заключаться совсем в другом. Немцев беспокоит, что развитие Свиноуйсьце избавит Польшу от необходимости прибегать к услугам германских портов, что нанесет урон доходам Гамбурга.

    Основания для такого мнения есть: антироссийские санкции привели к тому, что в 2022 году объемы перевалки грузов в немецких портах сократились (по сравнению с 2021-м) на 3,2%. В то же время Польша развивает свои порты Гданьск, Гдыня и Щецин, которые «отгрызают» значительные куски у германских конкурентов.

    Естественно, немцы не хотят, чтобы их убытки росли – и потому недовольны планами реконструкции Свиноуйсьце. «Немецкая сторона никогда не скрывала, что будет использовать все доступные средства, чтобы заблокировать инвестиции (в развитие Свиноуйсьце – прим. ВЗГЛЯД). Как всегда в подобных случаях, на помощь приходят экологические аргументы», – отмечает Polskie Radio 24.

    Экология только повод

    Автор «Польского Радио 24» Мацей Марцинек не без злорадства отмечает, что Варшава «проводит политику морского развития, которую Германия не приемлет, потому что наши инвестиции угрожают ее сильно хромающей экономике». Он добавляет, что претензии немцев из-за реконструкции Свиноуйсьце – не единственные. Также немецкая пресса высказывала недовольство по поводу построенного Польшей подводного автодорожного тоннеля, соединившего острова Узедом и Волин. В частности, этот тоннель должен облегчить отдыхающим доступ на курорты в окрестностях Свиноуйсьце.


    Формально немцев опять-таки беспокоило то, что такие работы нанесут удар по экологии. Но поляки обвиняют своих германских соседей в лицемерии – по их мнению, на самом деле тех тревожит, что туристы из Германии, уставшие от транспортных пробок, воспользуются быстрым сообщением со Свиноуйсьце и выберут гораздо более дешевый отдых на польском побережье.

    Рыбий мор

    Не менее немцев раздражает план Польши интенсифицировать движение водного транспорта по разделяющей две страны реке Одра (Одер). Поляки хотят, чтобы эту реку можно было по максимуму использовать для перевозки грузов, а также намереваются развивать речной круизный туризм. Польша начала работы по углублению реки по свою сторону границы, а также расширяет прибрежную инфраструктуру и строит дамбы.

    Но германские власти заручились поддержкой экологов и обвиняют поляков в том, что те губят реку. Их аргументы получили зримое подтверждение после того, как летом прошлого года в Одре начался рыбий мор. Всего по оценкам берлинского Института экологии пресной воды и рыболовства (IGB) в реке тогда погибло до 1000 тонн рыбы.

    На свою беду немцы попали в собственную ловушку.

    Когда они начали слишком уж сильно возмущаться польским планом развития судоходства на Одре, поляки ткнули их носом в соглашение от 2015 года. Тогда этот документ не привлек особого внимания, а зря – в нем черным по белому указывается, что Германия не возражает против строительства дамб на Одре и углубления реки. Теперь немцы пытаются задним числом оспорить то соглашение.

    В конце июля в Одре снова обнаружили мертвую рыбу, на сей раз неподалеку от чешской границы – в связи с чем в Варшаве оперативно заявили, что «источник загрязнения находится в Чехии». Однако беда в том, что мертвую рыбу в Одре находят на тех речных участках, где за ее гибель чехи точно отвечать не могут.

    Еще и мусор

    Распространенный аргумент, который выбирает Польша в своих спорах с Германией – тычет немцам в глаза их прежним сотрудничеством с Россией. Так, недавно замминистра инфраструктуры Польши Марек Гробарчик заявил, что немцев не беспокоила экология, когда они поддерживали строительство трубопровода «Северный поток-2».

    В то же время Гробарчик подчеркнул, что Польша намерена развивать свой порт в Свиноуйсьце, не обращая внимания на немецкое недовольство.

    Недавно Варшава попыталась нанести Германии ответ удар на излюбленном немцами экологическом поле – благо появился удобный повод. Власти Польши подали в Еврокомиссию жалобу на Германию за массовый ввоз мусора в республику – и планируют дойти до суда ЕС. Анна Москва заявила: «Мы используем жалобу в ЕК, что является первым этапом разбирательства в Европейском суде юстиции». По ее словам, Польша многократно, но безрезультатно обращалась к немцам, «призывая забрать германские отходы, которые нелегально хранятся на польской территории».

    То, как бодро Польша кошмарит своего западного соседа, вызывает в Германии естественное и возрастающее недовольство. Но не будем забывать, что именно немцы несут на своих плечах основную долю бремени по финансированию структурных фондов ЕС, из которых Польша получила и продолжает получать огромные средства – на развитие своей транспортной сети и прочую инфраструктуру. И если уже немцы очнутся по-настоящему и пожелают отомстить неугомонному соседу по полной программе, Польше может прийтись очень и очень туго.

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