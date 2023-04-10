Польша вновь срочно ищет замену российскому газу

Эксперты рассказали о том, как повезло Польше с газом прошедшей зимой

Поляки благодарят на редкость теплую зиму – только благодаря ей страна успешно реализовала давнюю мечту о «свободе от российского газа». Однако, как выяснилось, сейчас самое время думать о закупке топлива на новый сезон. И он может оказаться уже далеко не столь успешным не только для Польши, но и для всего Евросоюза.

Казалось бы, в прошлом году Польше успешно удалось решить вопрос «отвязки» от российского газа. Сейчас газ в страну поступает двух разновидностей – как сжиженный природный (СПГ), так и трубопроводный.

Спасительные танкеры

Так, в середине марта у польских берегов ошвартовался танкер для перевозки СПГ «Лех Качиньский», зафрахтованный польской государственной энергетической компанией Orlen. Он доставил 70 000 тонн СПГ из Соединенных Штатов. Этого достаточно, чтобы покрыть среднее недельное потребление природного газа всеми домохозяйствами в Польше.

«Лех Качиньский» является первым из восьми таких судов, заказанных Orlen в рамках усилий по отказу от российских энергоносителей. Танкер прибыл на терминал СПГ, также названный в честь Леха Качиньского, находящийся в Свиноуйсьце на балтийском побережье Польши.

«Терминал в Свиноуйсьце, строительство которого было в свое время инициировано покойным ныне президентом Качиньским, является краеугольным камнем стратегии диверсификации поставок природного газа в Польшу», – говорит генеральный директор Orlen Даниэль Обайтек.

В 2022 году Польша импортировала рекордное для себя количество СПГ – 4,4 млн тонн, что на 57% больше, чем в 2021 году. В выигрыше оказались США, продавшие полякам значительную часть этого газа.

В 2023 году США останутся основным поставщиком СПГ для Польши – благодаря двум долгосрочным контрактам, заключенным Варшавой с компаниями Cheniere Energy и Venture Global. Также Варшава планирует построить второй СПГ-терминал в порту Гданьск. Не стоит забывать и о том, что в прошлом году построенный поляками трубопровод Baltic Pipe начал перекачивать в Польшу через Данию норвежский газ.

Таким образом, казалось бы, у Варшавы есть все причины для оптимизма. Газовая независимость от России наконец-то достигнута! Однако в заявлениях тамошних чиновников и экспертов все чаще проскальзывают тревожные нотки. Издание Notes from Poland цитирует мнение представителя польского Минэнергетики: «Теплая зима спасла нас от нехватки газа. Для обеспечения энергетической безопасности Польше необходимо расширить хранение газа и улучшить свою электросеть, чтобы обеспечить больше поставок из возобновляемых источников».

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Другие польские СМИ подтверждают, что минувшей зимой Польше просто очень повезло. «Польша, по сравнению с другими странами, израсходовала очень много запасов [газа]. И уже сейчас мы должны начать борьбу за заполнение хранилищ, потому что достать газ будет все труднее», – пишет журналист издания INN:Poland Конрад Багинский. Он ссылается на мнения специалистов, считающих, что если бы не мягкая зима, газ в Польше мог бы закончиться уже в январе.

Множественные сигналы тревоги

Похожие предупреждения раздаются и в других странах ЕС. Глава немецкого Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клаус Мюллер отмечает, что газовый кризис в ЕС еще не закончился. Если следующая зима будет холодной, Евросоюзу придется очень трудно. Ведь доступ к российскому трубопроводному газу почти потерян, а мировые поставки СПГ к концу этого года не увеличатся.

Reuters тоже пишет о том, что Евросоюз должен готовиться к очередной дорогостоящей гонке за пополнением своих запасов. И Польша сейчас находится в этом плане в особенно некомфортном положении.

Газовые хранилища государств Евросоюза, даже заполненные до отказа (они способны вместить около 100 миллиардов кубометров), могут удовлетворить лишь четверть от необходимого спроса. Но в Польше ситуация еще хуже. Бывший генеральный директор польской нефтегазовой госкомпании PGNiG Гражина Пиотровская-Олива сообщила, что при 80-процентном заполнении хранилищ Польше хватит газа примерно на два месяца. В настоящий момент, по данным Gas Storage Poland, польские хранилища заполнены на 58%.

Конрад Багинский напоминает, что цены в ЕС на газ резко взлетели в преддверии начала СВО на Украине. «В августе 2022 года цена на энергию из газа подскочила до 340 евро за мегаватт-час. Сейчас она составляет около 50 евро, но это все равно намного дороже, чем до спецоперации. А это значит, что европейские правительства ждет еще один огромный счет за пополнение запасов перед пиком зимнего спроса», – отмечает польский журналист.

Он констатирует, что пока в Евросоюзе так и не нашли устойчивую альтернативу российскому трубопроводному газу, от которого в ЕС зависели десятилетиями.

Аналитики предостерегают от промедления в закупках. По данным Еврокомиссии, в прошлом году европейский импорт российского трубопроводного газа составил 62 млрд кубометров. Это на 60% меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет. В этом же году, по прогнозам Международного энергетического агентства, российские поставки в ЕС сократятся до 25 млрд кубометров – при условии, что потоки по трубопроводу «Турецкий поток» и через Украину будут соответствовать объемам декабря 2022 года. Таким образом, получить газ будет гораздо сложнее.

Обнадеживающим для ЕС выглядит разве что тот факт, что многим странам удалось сэкономить топливо. В этом году общеевропейский разрыв между спросом и предложением составил 40 млрд кубометров. В прошлом году он оценивался в 57 млрд кубометров. Тем не менее и эти 40 млрд тоже нужно где-то взять.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

А пока что в Польше наблюдается любопытное явление: предприятия, критически зависящие от поставок газа, не надеясь больше на государство, налаживают газоснабжение самостоятельно. В частности, польская пресса рассказывает о заводе по производству глянцевого стекла Huta Gloss, находящемся в городе Понец Великопольского воеводства.

Газ предприятию необходим для его производственных процессов. Но в прошлом году госкомпания PGNiG «врубила» заводу повышение цен, которое в разные месяцы составляло от 450 до 790 процентов! В итоге затраты Huta Gloss на газ только за первый квартал 2022-го достигли почти 5,2 млн злотых. Это больше, чем компания заплатила PGNiG за весь 2021 год.

Завод вынужден был приостановить производство, потому что образовался долг перед PGNiG почти в 20 млн евро.

Глава фирмы Лукаш Буш, придя в ужас, начал искать обходные пути. В итоге он пришел к выводу, что помощи от государства ждать не приходится. Буш распорядился строить собственные резервуары СПГ и самостоятельно договорился с заморскими поставщиками. 30 января 2023 года Huta Gloss прекратила получать газ от PGNiG и полностью перешла на собственные резервы.

Руководство компании устроило вечеринку по этому поводу, там чувствуют себя «вырвавшимися из-под топора». И неудивительно, ведь теперь Huta Gloss платит за голубое топливо на 40% меньше, чем хотели получать в PGNiG, благодаря чему завод спасся от закрытия, а его персонал сохранил свои рабочие места. Похоже, что в Польше начинает входить в моду принцип «на государство не надейся, спасайся самостоятельно».