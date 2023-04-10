Польша вновь срочно ищет замену российскому газу

Взгляд
10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:59  |  vz.ru
Разделы

Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
Перейти в раздел…

Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
Перейти в раздел…

ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
Перейти в раздел…

Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

ВСУ могут начать контрнаступление без прикрытия ПВО Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
В Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов. Можно ли считать эту информацию достоверной и как дефицит боеприпасов отразится на попытках ВСУ перейти в контрнаступление? Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

Секретные документы США о наступлении ВСУ

Перейти в раздел…

В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
Подробности...

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Почему сбываются предсказания, сделанные в свое время Владимиром Жириновским?
  • Сильные аналитические способности

  • Дар предвидения

  • Случайность

  • Затрудняюсь ответить
Вы доверяете информации в политических и исторических статьях из «Википедии»?
  • Да

  • Нет

  • Не читаю «Википедию»

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Из украинского плена возвращены 106 российских военных
    Пушилин объяснил задержку в освобождении Марьинки СМИ: Байден уже решил выдвинуться на новый срок Раскольники пытались захватить два храма УПЦ в Переяславе на Украине «Аэрофлот» впервые решил отправить самолет для ремонта в Иран
    Пушилин пообещал восстановить Артемовск Украина разорвала соглашения с Россией о порядке пересечения границы Глава Минобороны Украины едва не попал в плен в Гостомеле Непомнящий обыграл Дин Лижэня во второй партии матча за мировую шахматную корону
    Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных В Госдуме назвали справедливой маркировку ВВС в Twitter за госфинансирование Автомобилисты России: Водителей не нужно наказывать за забывчивость документов Певец Николаев решил зарегистрировать товарный знак «Выпьем за любовь»

    освобождение города


    Пушилин: Три четверти территории Артемовска контролируется российскими силами

    в случае внешней агрессии


    Лукашенко попросил у России гарантий защиты как собственной территории

    «инструкции Вашингтона»


    Сенатор Долгов: Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея Киева

    Видео

    дефицит снарядов


    Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

    посол Украины в Британии


    Киевский режим признался в страхе перед «Красной Армией»

    денацификация Украины


    Одесса ждет нового освобождения от нацистских захватчиков

    спецоперация на украине


    Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

    карикатура


    Байден намерен сжечь еще одну страну

    единство возможностей


    Новая элита России рождается на Юго-Западе

    пространство хаоса


    Владислав Исаев: Америка сжигает за собой мосты

    городской транспорт


    Антов Крылов: Электросамокат – это не модно, а опасно

    на ваш взгляд


    Должно ли государство поощрять школьников деньгами за хорошие оценки?

    Польша вновь срочно ищет замену российскому газу

    Эксперты рассказали о том, как повезло Польше с газом прошедшей зимой
    Польские потребители настороженно подсчитывают и объемы нужного им газа, и предстоящие расходы
    		  
    10 апреля 2023, 17:50
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Станислав Лещенко

    Поляки благодарят на редкость теплую зиму – только благодаря ей страна успешно реализовала давнюю мечту о «свободе от российского газа». Однако, как выяснилось, сейчас самое время думать о закупке топлива на новый сезон. И он может оказаться уже далеко не столь успешным не только для Польши, но и для всего Евросоюза.

    Казалось бы, в прошлом году Польше успешно удалось решить вопрос «отвязки» от российского газа. Сейчас газ в страну поступает двух разновидностей – как сжиженный природный (СПГ), так и трубопроводный.

    Спасительные танкеры

    Так, в середине марта у польских берегов ошвартовался танкер для перевозки СПГ «Лех Качиньский», зафрахтованный польской государственной энергетической компанией Orlen. Он доставил 70 000 тонн СПГ из Соединенных Штатов. Этого достаточно, чтобы покрыть среднее недельное потребление природного газа всеми домохозяйствами в Польше.

    «Лех Качиньский» является первым из восьми таких судов, заказанных Orlen в рамках усилий по отказу от российских энергоносителей. Танкер прибыл на терминал СПГ, также названный в честь Леха Качиньского, находящийся в Свиноуйсьце на балтийском побережье Польши.

    «Терминал в Свиноуйсьце, строительство которого было в свое время инициировано покойным ныне президентом Качиньским, является краеугольным камнем стратегии диверсификации поставок природного газа в Польшу», – говорит генеральный директор Orlen Даниэль Обайтек.

    В 2022 году Польша импортировала рекордное для себя количество СПГ – 4,4 млн тонн, что на 57% больше, чем в 2021 году. В выигрыше оказались США, продавшие полякам значительную часть этого газа.

    В 2023 году США останутся основным поставщиком СПГ для Польши – благодаря двум долгосрочным контрактам, заключенным Варшавой с компаниями Cheniere Energy и Venture Global. Также Варшава планирует построить второй СПГ-терминал в порту Гданьск. Не стоит забывать и о том, что в прошлом году построенный поляками трубопровод Baltic Pipe начал перекачивать в Польшу через Данию норвежский газ.

    Таким образом, казалось бы, у Варшавы есть все причины для оптимизма. Газовая независимость от России наконец-то достигнута! Однако в заявлениях тамошних чиновников и экспертов все чаще проскальзывают тревожные нотки. Издание Notes from Poland цитирует мнение представителя польского Минэнергетики: «Теплая зима спасла нас от нехватки газа. Для обеспечения энергетической безопасности Польше необходимо расширить хранение газа и улучшить свою электросеть, чтобы обеспечить больше поставок из возобновляемых источников».

    Другие польские СМИ подтверждают, что минувшей зимой Польше просто очень повезло. «Польша, по сравнению с другими странами, израсходовала очень много запасов [газа]. И уже сейчас мы должны начать борьбу за заполнение хранилищ, потому что достать газ будет все труднее», – пишет журналист издания INN:Poland Конрад Багинский. Он ссылается на мнения специалистов, считающих, что если бы не мягкая зима, газ в Польше мог бы закончиться уже в январе.

    Множественные сигналы тревоги

    Похожие предупреждения раздаются и в других странах ЕС. Глава немецкого Федерального сетевого агентства (BNetzA) Клаус Мюллер отмечает, что газовый кризис в ЕС еще не закончился. Если следующая зима будет холодной, Евросоюзу придется очень трудно. Ведь доступ к российскому трубопроводному газу почти потерян, а мировые поставки СПГ к концу этого года не увеличатся.

    Reuters тоже пишет о том, что Евросоюз должен готовиться к очередной дорогостоящей гонке за пополнением своих запасов. И Польша сейчас находится в этом плане в особенно некомфортном положении.

    Газовые хранилища государств Евросоюза, даже заполненные до отказа (они способны вместить около 100 миллиардов кубометров), могут удовлетворить лишь четверть от необходимого спроса. Но в Польше ситуация еще хуже. Бывший генеральный директор польской нефтегазовой госкомпании PGNiG Гражина Пиотровская-Олива сообщила, что при 80-процентном заполнении хранилищ Польше хватит газа примерно на два месяца. В настоящий момент, по данным Gas Storage Poland, польские хранилища заполнены на 58%.

    Конрад Багинский напоминает, что цены в ЕС на газ резко взлетели в преддверии начала СВО на Украине. «В августе 2022 года цена на энергию из газа подскочила до 340 евро за мегаватт-час. Сейчас она составляет около 50 евро, но это все равно намного дороже, чем до спецоперации. А это значит, что европейские правительства ждет еще один огромный счет за пополнение запасов перед пиком зимнего спроса», – отмечает польский журналист.

    Он констатирует, что пока в Евросоюзе так и не нашли устойчивую альтернативу российскому трубопроводному газу, от которого в ЕС зависели десятилетиями.

    Аналитики предостерегают от промедления в закупках. По данным Еврокомиссии, в прошлом году европейский импорт российского трубопроводного газа составил 62 млрд кубометров. Это на 60% меньше, чем в среднем за предыдущие пять лет. В этом же году, по прогнозам Международного энергетического агентства, российские поставки в ЕС сократятся до 25 млрд кубометров – при условии, что потоки по трубопроводу «Турецкий поток» и через Украину будут соответствовать объемам декабря 2022 года. Таким образом, получить газ будет гораздо сложнее.

    Обнадеживающим для ЕС выглядит разве что тот факт, что многим странам удалось сэкономить топливо. В этом году общеевропейский разрыв между спросом и предложением составил 40 млрд кубометров. В прошлом году он оценивался в 57 млрд кубометров. Тем не менее и эти 40 млрд тоже нужно где-то взять.

    Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

    А пока что в Польше наблюдается любопытное явление: предприятия, критически зависящие от поставок газа, не надеясь больше на государство, налаживают газоснабжение самостоятельно. В частности, польская пресса рассказывает о заводе по производству глянцевого стекла Huta Gloss, находящемся в городе Понец Великопольского воеводства.

    Газ предприятию необходим для его производственных процессов. Но в прошлом году госкомпания PGNiG «врубила» заводу повышение цен, которое в разные месяцы составляло от 450 до 790 процентов! В итоге затраты Huta Gloss на газ только за первый квартал 2022-го достигли почти 5,2 млн злотых. Это больше, чем компания заплатила PGNiG за весь 2021 год.

    Завод вынужден был приостановить производство, потому что образовался долг перед PGNiG почти в 20 млн евро.

    Глава фирмы Лукаш Буш, придя в ужас, начал искать обходные пути. В итоге он пришел к выводу, что помощи от государства ждать не приходится. Буш распорядился строить собственные резервуары СПГ и самостоятельно договорился с заморскими поставщиками. 30 января 2023 года Huta Gloss прекратила получать газ от PGNiG и полностью перешла на собственные резервы.

    Руководство компании устроило вечеринку по этому поводу, там чувствуют себя «вырвавшимися из-под топора». И неудивительно, ведь теперь Huta Gloss платит за голубое топливо на 40% меньше, чем хотели получать в PGNiG, благодаря чему завод спасся от закрытия, а его персонал сохранил свои рабочие места. Похоже, что в Польше начинает входить в моду принцип «на государство не надейся, спасайся самостоятельно».
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •