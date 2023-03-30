Эксперт: Украина хочет раскрутить на деньги западные энергетические компании

Эксперт Юшков спрогнозировал ответ западных энергетических компаний на требования Киева поделиться сверхприбылями

Украинские политики оголтело пытаются выпросить деньги у всех вокруг, поэтому выдвигают запредельные и нерелевантные требования к международным корпорациям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее в Минэнерго Украины заявили, что крупные западные энергетические компании должны поделиться сверхприбылью из-за мирового роста цен на ресурсы.

«Украина постоянно пытается из всех вытрясти деньги. Поэтому, как только появляются данные о том, сколько западные компании смогли заработать на перепродаже энергоносителей, офис Зеленского спешит выставить счет», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Фактически Минэнерго заявляет – раз вы энергетические компании и смогли заработать, то дайте нам денег на нашу энергетику. В качестве аргументации, разумеется, используется тезис о том, что скачок мировых цен произошел из-за военных действий. Но это не так. Кризис начался еще в середине 2021 года из-за попыток быстрой декарбонизации энергетического сектора на Западе», – отметил он.

«Кроме того, европейцы и американцы сейчас попадают в яму, вырытую своими же руками. Они долго подогревали настроения о том, что во всем виновата Россия, в том числе в удорожании газа и других ресурсов. А теперь Украина поворачивает ситуацию в свою сторону, говоря, что хуже всего приходится бедным и несчастным украинцам», – добавляет собеседник.

«В целом, тактика поведения украинских политиков не меняется много лет. Для Украины не имеет значения, с кем разговаривать. Ранее они столь же настойчиво требовали, чтобы Россия поставляла им просто так газ, на котором местные власти затем будут зарабатывать. Это же касалось транзита газа. Теперь они хотят раскрутить на деньги западные энергетические компании», – акцентировал эксперт.

«Примечательно, что запрашиваемая сумма в 200 млрд долларов сформировалась не столько на оценке реального объема ущерба, который понес энергетический комплекс Украины, сколько на принципах «отдайте нам всю сверхприбыль», и «больше попросишь – больше получишь», – полагает он.

Прогнозируя реакцию энергетических компаний, Юшков отметил, что скорее всего они «заявят о полной солидарности с Украиной, расскажут, как помогают беженцам или какие у них есть социальные проекты». «Но на деле разведут руками и сошлются на отсутствие правовых оснований для того, чтобы просто так передать Украине деньги. Мол, мы бы и рады вам помочь, но в данном случае не имеем права», – заключил Юшков.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил изданию Politico, что крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями. По его словам, огромная непредвиденная прибыль стала следствием украинского конфликта. Украина оценивает сверхдоход в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами для восстановления энергетического сектора страны.

По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей.Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от торговли подорожавшим газом. В ответ а это Норвегия заявила, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.

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