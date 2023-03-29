Польша оказалась на одной стороне с Россией против главной повестки США

В парадоксальной ситуации находятся сегодня польские власти. С одной стороны, они проклинают Россию, но с другой, в некоторых вопросах поддерживают ровно то, что провозглашают в Москве. Речь идет о традиционных ценностях и борьбе с пропагандой гомосексуализма – и борьбу эту Варшава открыто ведет своими ближайшими союзниками. И прежде всего – Соединенными Штатами.

Посольство США в Польше объявило гражданам этого государства о возможности подачи заявки на финансирование в виде грантов для «программ, поддерживающих потребности ЛГБТКИ+сообщества». Максимальная сумма одного гранта составляет 50 тысяч долларов.

Рассчитывать на грант могут польские неправительственные организации, культурные и образовательные учреждения и некоторые СМИ. Проекты должны являться образовательными инициативами, направленными на «информирование общественности», «повышение осведомленности», «обучение разнообразию и инклюзивности» и т. д.

Вашингтон настаивает

Подобного рода конкурсы посольство США в Польше объявляет практически ежегодно. «Кроме того, диппредставительство часто проводит кампании по продвижению "радужной повестки" в социальных сетях. Бывший поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу неоднократно говорил, что Варшава ослабляет свою экономику в том числе из-за "отсутствия инклюзивности по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности".

Причина в том, что американские компании, принимая решение инвестировать, среди прочего, обращают внимание на отношение к сексуальным меньшинствам в Польше. А оно, прямо скажем, максимально негативное в большинстве своем», – отмечает телеграм-канал «Варшавская русалка».

Действительно, за свою «нетолерантность» польские власти часто получают упреки от Вашингтона. Например, отчет о соблюдении прав человека в мире, опубликованный Госдепом в 2021-м, содержал адресную критику в адрес польского президента Анджея Дуды.

Американцы нашли неприемлемым следующее высказывание Дуды, сделанное им еще в июне 2020 года в ходе своей предвыборной кампании: «Был большевизм, навязывавший детям свою идеологию. Сегодня нам и нашим детям также пытаются навязать идеологию, но другую, совершенно новую. Но это тоже необольшевизм. Если идеология тайком проникает в школу, чтобы изменить точку зрения детей и установить их взгляд на мир, сексуализируя их в раннем возрасте, то это противоречит глубочайшей логике человеческого созревания в спокойной и уравновешенной манере. Это – идеология и больше ничего».

Отметим, что в Польше долгие годы система власти строилась на диалектическом тандеме двух главных партий – либеральной «Гражданской платформы» и консервативного «Права и справедливости», поочередно меняющих друг друга у руля. Сейчас у власти в стране находится ПиС, а ГП с 2015 года пребывает в оппозиции. Но осенью этого года в стране состоятся парламентские выборы, по итогам которых картина может изменится на противоположную.

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В преддверии этих выборов либералы проводят смотр своих сил и заявляют о программе действий в случае взятия власти. Одна из объявленных целей – снятие действующего в стране запрета на гей-пропаганду в школах. У либералов есть многочисленная «пехота» – это, главным образом, евроориентированные горожане, с презрением смотрящие на «тупых селюков», являющихся электоратом ПиС.

Либералы против консерваторов

В последнее время страну сотрясали демонстрации людей, не согласных с консервативной повеской ПиС. Так, в 2020-м в Польше прокатилась волна протестов в связи с тем, что конституционный суд принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Это решение вызвало волну недовольства – до такой степени, что в разных городах имели место неоднократные стычки протестующих с полицейскими. Но демонстрация силы либералами вызвала предсказуемый ответ. На улицы вышли толпы польских националистов и правоверных католиков, требовавших прижать к ногтю «распоясавшихся леваков и либералов» – и снова дошло до стычек с полицией.

Интересно, что «Право и справедливость» не боится вести агитацию за себя путем критики тлетворного, как выразились бы в СССР, Запада. Так, нынешний польский министр образования Пшемыслав Чарнек как-то публично заявил следующее: «В последние годы с Запада в Польшу пришел тренд затыкать рты всем, кто не согласен с либеральным взглядом на мир. В последние годы мне регулярно докладывают о том, что противники легальных абортов, ЛГБТ-ценностей и гендерной идеологии подвергаются травле со стороны коллег в университетах. Поэтому мы начинаем настоящую борьбу за права консерваторов».

В свою очередь, председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский призвал: «Нам не нужно стоять под радужным флагом... Мы начали строить дом. Фундаментом нашего дома является семья, и мы решили поддержать семью». Конечно, Качиньский имел в виду семью традиционного типа.

А министр без портфеля в правительстве Матеуша Моравецкого Михал Вуйчик подчеркивал: «ЛГБТ-среда, скорее, терроризирует большую часть общества. Эта среда считает, что у нее больше прав, чем у других, потому они не только могут демонстрировать, но также могут входить в сферу моих религиозных чувств. А этого быть не должно».

Вуйчик напомнил, что в польской конституции четко указано, что брак – это отношения между мужчиной и женщиной. Таков оказался ответ польских властей на фактический ультиматум, выставленный им в сентябре 2020-го главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Та заявила: «Свободные от представителей сообщества ЛГБТ зоны – это зоны, свободные от человечности. Им нет места в нашем союзе».

Дело в том, что до того польское консервативное издание Gazeta Polska начало прилагать к своим номерам наклейки – круг с перечеркнутой радугой и надписью: Strefa wolna od LGBT («Зона, свободная от ЛГБТ»). Издание предложило своим читателям наклеивать их в тех местах, где не хотят видеть геев – в магазинах, скверах, зонах отдыха.

Посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер тут же заявила: «Я разочарована и обеспокоена тем, что некоторые группы используют наклейки для пропаганды ненависти и нетерпимости. Мы уважаем свободу слова, но мы должны стоять вместе на стороне таких ценностей, как разнообразие и терпимость».

Отметим, что если правительство и Сейм контролирует «Право и справедливость», то в Варшаве власть принадлежит «Гражданской платформе». Поэтому столица Польши считается более «свободным» городом, чем остальные. Таким образом, сторонники традиционных ценностей опираются на поддержку нынешних властей Польши. Сторонники же ценностей иного рода действуют по-иному: опираясь на финансовую поддержку Евросоюза и США, они «работают» по принципу пчелиного роя – их много, и они с яростью осыпают каждого из заметных «ретроградов» сотнями жалящих укусов.

Так, например, в марте 2021 года в Силезском университете (Катовице) наказали профессора Еву Будзыньскую, уличенную в «гомофобных взглядах». Сотрудник этого вуза Яцек Шимик-Козачко обвинил Будзыньскую в том, что она «навязывала студентам оценочное мировоззрение, демонстрируя отсутствие терпимости к некоторым социальным группам». Коллегия дисциплинарной комиссии университета проголосовала за дисциплинарное взыскание Будзыньской. Это оказался первый в Польше случай публичного наказания сторонника традиционных семейных ценностей.

Еврокомиссия накладывает санкции на Польшу

Консервативные польские публицисты часто обличают коварство Брюсселя, пытающегося насадить в стране диктатуру «толерантности». В ходе саммита ЕС, состоявшегося в июле 2020-го, руководство сообщества дало понять, что готово выделить кредиты Польше только под соблюдение «верховенства закона». После этого публицист Катажина Шиманьской-Боргинон сразу предположила, что верховенство закона Евросоюз увязывает с готовностью Польши дать зеленый свет пропаганде однополого секса.

Обострение в прошлом году украинского кризиса несколько притушило, но отнюдь не отменило борьбу за насаждение в Польше ЛГБТ-повестки. Так, в июле 2022-го Еврокомиссия запустила судебные процессы против Венгрии и некоторых районов Польши за «нарушение основных прав ЛГБТ+». В ЕК считают возмутительным тот факт, что в Польше в 2020 году более ста районов на юго-востоке страны объявили себя «зонами, свободными от идеологии ЛГБТ+». Эти муниципалитеты обязались «воздерживаться от действий, поощряющих терпимость к гомосексуальности».

В Еврокомиссии, напротив, пообещали использовать все свои инструменты для пропагадирования в Польше гей-ценностей. «Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации», – говорится в заявлении ЕК.

Заодно Еврокомиссия в прошлом году запретила Польше тратить деньги, выделяемые из структурных фондов ЕС, на финансирование регионов, объявивших себя «свободными от ЛГБТ». «Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиарда евро из средств на реализацию политики сплочения», – рассказали представители организации «Кампания против гомофобии».

Сейчас в документах ЕС Польша поставлена на последнее среди всех стран сообщества место по толерантности к ЛГБТ. Но это может измениться по итогам осенних парламентских выборов, если на них победит «Гражданская платформа». Да и позиция польских католиков тоже со временем может оказаться не столь уж незыблемой – об этом можно судить на примере соседней Германии, где католическую церковь недавно все же вынудили начать благословлять однополые пары.

По иронии судьбы именно «Право и справедливость», провозгласившая себя главной защитницей традиционных ценностей в Польше, является одновременно и главной сторонницей углубления конфронтации с Россией – государством, точно так же отвергающим ЛГБТ-повестку. А все потому что защита традиционных ценностей у ПиС идет в одном пакете с имперскими устремлениями, мечтой о восстановлении былой Речи Посполитой (в новом формате Междуморья) – для чего польские правящие и хотят сокрушить Россию. И, напротив, победа защитников ЛГБТ из «Гражданской платформы» убрала бы Польшу из первой линии антироссийского фронта.

При власти либералов Польша прочно вошла бы в кильватер Брюсселя и избавилась бы от излишней, «инициативной» оголтелости в отношении РФ. Такая вот историческая диалектика…