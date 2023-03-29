Польша оказалась на одной стороне с Россией против главной повестки США

Взгляд
29 марта, среда  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
Разделы

Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

Цель России – увеличить производство СПГ в три раза Владимир Песня/РИА Новости
Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане? Подробности...
Перейти в раздел…

«Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

Никол Пашинян еще несколько лет назад добился полной управляемости Конституционного суда Vahram Baghdasaryan/Photolure/REUTERS
Пророссийские силы в Армении обвинили правительство Никола Пашиняна в «политической слепоте» – после того, как Ереван получил «черную метку» из Москвы. Скандал начался с того, что власти Армении на прошлой неделе запустили процесс подключения к работе Гаагского суда. Любопытно, они действительно не заметили, что такое решение оскорбительно для Москвы, или Пашинян нарочно пошел на провокацию? Подробности...
Перейти в раздел…

«Нейросети станут изощренными вымогателями»

В умелых руках творение компании OpenAI ChatGPT превращается в создателя фейков Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вскоре мир столкнется с ситуацией, когда искусственный интеллект через нейросети ChatGPT и GPT-4 начнет создавать различные фейковые документы, видео и фото, которые будет трудно отличить от оригинала, сказал в интервью газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Игорь Ашманов. О том, что мошенники могут использовать искусственный интеллект для вымогательства и обмана людей, ранее предупредил Европол. Подробности...
Перейти в раздел…

Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

Забастовочное движение охватило всю Германию Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Гигантская забастовка на транспорте парализовала в понедельник всю Германию. Работники этой и других отраслей требуют повышения зарплат. А между тем фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу. Какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь эти акции протеста в Германии?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Репутация человека честного и принципиального – отнюдь не бесполезное украшение. Это важный ресурс. Для политиков (и особенно международных организаций) важна репутация людей, которые всерьез привержены принципам права и морали – например, принципу свободы вероисповедания. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Почему люди не уезжают из-под обстрелов

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Cамое страшное, что мы видели на этой войне, длящейся столько лет – это то, что вполне здоровые и успешные дети бросили своих родителей. И даже не хотят с ними общаться, потому что «сепары, сами виноваты». Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни. Подробности...
Перейти в раздел…

С чего начать развал НАТО

Зачем нам ядерное оружие в Белоруссии

Байден опять на дне

Перейти в раздел…

Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
Подробности...

Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
Подробности...

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • С опасением

  • Другое (укажите свой вариант в комментариях)
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко
    Лавров: НАТО фактически воюет на стороне Киева МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ Путин рассказал о важнейших направлениях сотрудничества России и Китая Маск и 1 тыс. экспертов призвали остановить обучение нейросетей
    МАГАТЭ начало разработку концепции по защите Запорожской АЭС Монахи решили оставаться в Киево-Печерской лавре до окончания суда Москва допустила отправку Киевом диверсантов в Белоруссию МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Толоконникову
    Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных Зеленский пожаловался на переданную европейской страной нерабочую систему ПВО В США заявили о страхе за будущее, которое готовят Россия и Китай Онищенко оценил содержание кишечной палочки в роллах «Филадельфия»

    энергетическое оборудование


    Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине

    «жертвовать людьми»


    Политологи: Зеленский шантажирует Запад с помощью Артемовска

    ЧВК «Вагнер»


    Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию

    Видео

    криминальный интеллект


    «Нейросети станут изощренными вымогателями»

    Римский статут


    «Политическая близорукость» Пашиняна грозит Армении потерей ориентации

    амбициозная цель


    Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

    разжигание конфликта


    Как Украине запретили вести переговоры с Россией

    главный враг РФ на Балканах


    Распад НАТО начнется с Черногории

    гарантии мира


    Тимофей Бордачев: Ядерное оружие в Белоруссии приближает новый мировой порядок

    свобода вероисповедания


    Сергей Худиев: Гонения властей на УПЦ ставят мировых лидеров перед выбором

    своя земля


    Евдокия Шереметьева: Почему люди не уезжают из-под обстрелов

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?

    Польша оказалась на одной стороне с Россией против главной повестки США

    Манифестации и против гей-повестки, и в ее поддержку в Польше нередки
    		  
    29 марта 2023, 18:05
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Станислав Лещенко

    В парадоксальной ситуации находятся сегодня польские власти. С одной стороны, они проклинают Россию, но с другой, в некоторых вопросах поддерживают ровно то, что провозглашают в Москве. Речь идет о традиционных ценностях и борьбе с пропагандой гомосексуализма – и борьбу эту Варшава открыто ведет своими ближайшими союзниками. И прежде всего – Соединенными Штатами.

    Посольство США в Польше объявило гражданам этого государства о возможности подачи заявки на финансирование в виде грантов для «программ, поддерживающих потребности ЛГБТКИ+сообщества». Максимальная сумма одного гранта составляет 50 тысяч долларов.

    Рассчитывать на грант могут польские неправительственные организации, культурные и образовательные учреждения и некоторые СМИ. Проекты должны являться образовательными инициативами, направленными на «информирование общественности», «повышение осведомленности», «обучение разнообразию и инклюзивности» и т. д.

    Вашингтон настаивает

    Подобного рода конкурсы посольство США в Польше объявляет практически ежегодно. «Кроме того, диппредставительство часто проводит кампании по продвижению "радужной повестки" в социальных сетях. Бывший поверенный в делах США в Польше Бикс Алиу неоднократно говорил, что Варшава ослабляет свою экономику в том числе из-за "отсутствия инклюзивности по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности".

    Причина в том, что американские компании, принимая решение инвестировать, среди прочего, обращают внимание на отношение к сексуальным меньшинствам в Польше. А оно, прямо скажем, максимально негативное в большинстве своем», – отмечает телеграм-канал «Варшавская русалка».

    Действительно, за свою «нетолерантность» польские власти часто получают упреки от Вашингтона. Например, отчет о соблюдении прав человека в мире, опубликованный Госдепом в 2021-м, содержал адресную критику в адрес польского президента Анджея Дуды.

    Американцы нашли неприемлемым следующее высказывание Дуды, сделанное им еще в июне 2020 года в ходе своей предвыборной кампании: «Был большевизм, навязывавший детям свою идеологию. Сегодня нам и нашим детям также пытаются навязать идеологию, но другую, совершенно новую. Но это тоже необольшевизм. Если идеология тайком проникает в школу, чтобы изменить точку зрения детей и установить их взгляд на мир, сексуализируя их в раннем возрасте, то это противоречит глубочайшей логике человеческого созревания в спокойной и уравновешенной манере. Это – идеология и больше ничего».

    Отметим, что в Польше долгие годы система власти строилась на диалектическом тандеме двух главных партий – либеральной «Гражданской платформы» и консервативного «Права и справедливости», поочередно меняющих друг друга у руля. Сейчас у власти в стране находится ПиС, а ГП с 2015 года пребывает в оппозиции. Но осенью этого года в стране состоятся парламентские выборы, по итогам которых картина может изменится на противоположную.

    В преддверии этих выборов либералы проводят смотр своих сил и заявляют о программе действий в случае взятия власти. Одна из объявленных целей – снятие действующего в стране запрета на гей-пропаганду в школах. У либералов есть многочисленная «пехота» – это, главным образом, евроориентированные горожане, с презрением смотрящие на «тупых селюков», являющихся электоратом ПиС.

    Либералы против консерваторов

    В последнее время страну сотрясали демонстрации людей, не согласных с консервативной повеской ПиС. Так, в 2020-м в Польше прокатилась волна протестов в связи с тем, что конституционный суд принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Это решение вызвало волну недовольства – до такой степени, что в разных городах имели место неоднократные стычки протестующих с полицейскими. Но демонстрация силы либералами вызвала предсказуемый ответ. На улицы вышли толпы польских националистов и правоверных католиков, требовавших прижать к ногтю «распоясавшихся леваков и либералов» – и снова дошло до стычек с полицией.

    Интересно, что «Право и справедливость» не боится вести агитацию за себя путем критики тлетворного, как выразились бы в СССР, Запада. Так, нынешний польский министр образования Пшемыслав Чарнек как-то публично заявил следующее: «В последние годы с Запада в Польшу пришел тренд затыкать рты всем, кто не согласен с либеральным взглядом на мир. В последние годы мне регулярно докладывают о том, что противники легальных абортов, ЛГБТ-ценностей и гендерной идеологии подвергаются травле со стороны коллег в университетах. Поэтому мы начинаем настоящую борьбу за права консерваторов». 

    В свою очередь, председатель «Права и справедливости» Ярослав Качиньский призвал: «Нам не нужно стоять под радужным флагом... Мы начали строить дом. Фундаментом нашего дома является семья, и мы решили поддержать семью». Конечно, Качиньский имел в виду семью традиционного типа.

    А министр без портфеля в правительстве Матеуша Моравецкого Михал Вуйчик подчеркивал: «ЛГБТ-среда, скорее, терроризирует большую часть общества. Эта среда считает, что у нее больше прав, чем у других, потому они не только могут демонстрировать, но также могут входить в сферу моих религиозных чувств. А этого быть не должно».

    Вуйчик напомнил, что в польской конституции четко указано, что брак – это отношения между мужчиной и женщиной. Таков оказался ответ польских властей на фактический ультиматум, выставленный им в сентябре 2020-го главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Та заявила: «Свободные от представителей сообщества ЛГБТ зоны – это зоны, свободные от человечности. Им нет места в нашем союзе».

    Дело в том, что до того польское консервативное издание Gazeta Polska начало прилагать к своим номерам наклейки – круг с перечеркнутой радугой и надписью: Strefa wolna od LGBT («Зона, свободная от ЛГБТ»). Издание предложило своим читателям наклеивать их в тех местах, где не хотят видеть геев – в магазинах, скверах, зонах отдыха.

    Посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер тут же заявила: «Я разочарована и обеспокоена тем, что некоторые группы используют наклейки для пропаганды ненависти и нетерпимости. Мы уважаем свободу слова, но мы должны стоять вместе на стороне таких ценностей, как разнообразие и терпимость». 

    Отметим, что если правительство и Сейм контролирует «Право и справедливость», то в Варшаве власть принадлежит «Гражданской платформе». Поэтому столица Польши считается более «свободным» городом, чем остальные. Таким образом, сторонники традиционных ценностей опираются на поддержку нынешних властей Польши. Сторонники же ценностей иного рода действуют по-иному: опираясь на финансовую поддержку Евросоюза и США, они «работают» по принципу пчелиного роя – их много, и они с яростью осыпают каждого из заметных «ретроградов» сотнями жалящих укусов. 

    Так, например, в марте 2021 года в Силезском университете (Катовице) наказали профессора Еву Будзыньскую, уличенную в «гомофобных взглядах». Сотрудник этого вуза Яцек Шимик-Козачко обвинил Будзыньскую в том, что она «навязывала студентам оценочное мировоззрение, демонстрируя отсутствие терпимости к некоторым социальным группам». Коллегия дисциплинарной комиссии университета проголосовала за дисциплинарное взыскание Будзыньской. Это оказался первый в Польше случай публичного наказания сторонника традиционных семейных ценностей.

    Еврокомиссия накладывает санкции на Польшу

    Консервативные польские публицисты часто обличают коварство Брюсселя, пытающегося насадить в стране диктатуру «толерантности». В ходе саммита ЕС, состоявшегося в июле 2020-го, руководство сообщества дало понять, что готово выделить кредиты Польше только под соблюдение «верховенства закона». После этого публицист Катажина Шиманьской-Боргинон сразу предположила, что верховенство закона Евросоюз увязывает с готовностью Польши дать зеленый свет пропаганде однополого секса.

    Обострение в прошлом году украинского кризиса несколько притушило, но отнюдь не отменило борьбу за насаждение в Польше ЛГБТ-повестки. Так, в июле 2022-го Еврокомиссия запустила судебные процессы против Венгрии и некоторых районов Польши за «нарушение основных прав ЛГБТ+». В ЕК считают возмутительным тот факт, что в Польше в 2020 году более ста районов на юго-востоке страны объявили себя «зонами, свободными от идеологии ЛГБТ+». Эти муниципалитеты обязались «воздерживаться от действий, поощряющих терпимость к гомосексуальности».

    В Еврокомиссии, напротив, пообещали использовать все свои инструменты для пропагадирования в Польше гей-ценностей. «Европа никогда не допустит, чтобы части нашего общества подвергались стигматизации», – говорится в заявлении ЕК.

    Заодно Еврокомиссия в прошлом году запретила Польше тратить деньги, выделяемые из структурных фондов ЕС, на финансирование регионов, объявивших себя «свободными от ЛГБТ». «Таким образом, муниципалитеты и регионы с постановлениями, исключающими ЛГБТ+, не получат ничего от 72,2 миллиарда евро из средств на реализацию политики сплочения», – рассказали представители организации «Кампания против гомофобии».

    Сейчас в документах ЕС Польша поставлена на последнее среди всех стран сообщества место по толерантности к ЛГБТ. Но это может измениться по итогам осенних парламентских выборов, если на них победит «Гражданская платформа». Да и позиция польских католиков тоже со временем может оказаться не столь уж незыблемой – об этом можно судить на примере соседней Германии, где католическую церковь недавно все же вынудили начать благословлять однополые пары.

    По иронии судьбы именно «Право и справедливость», провозгласившая себя главной защитницей традиционных ценностей в Польше, является одновременно и главной сторонницей углубления конфронтации с Россией – государством, точно так же отвергающим ЛГБТ-повестку. А все потому что защита традиционных ценностей у ПиС идет в одном пакете с имперскими устремлениями, мечтой о восстановлении былой Речи Посполитой (в новом формате Междуморья) – для чего польские правящие и хотят сокрушить Россию. И, напротив, победа защитников ЛГБТ из «Гражданской платформы» убрала бы Польшу из первой линии антироссийского фронта.

    При власти либералов Польша прочно вошла бы в кильватер Брюсселя и избавилась бы от излишней, «инициативной» оголтелости в отношении РФ. Такая вот историческая диалектика…

     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •