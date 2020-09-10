Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях».

Направление польской экспансии в XVII веке было однозначным – на Восток. Если конкретнее – то на Москву, ведь большая часть нынешних территорий Белоруссии и Украины была инкорпорирована в состав тогдашней Речи Посполитой ранее. Поляки, помимо завоеваний и колонизации, искренне хотели распространить на просторах Русского царства «единственно истинную римскую веру», в то время – синоним Запада и его ценностей. Воспитанные в духе католицизма, который православие воспринимал как «худшую версию христианства», и науськиваемые Римом поляки считали, что несут «восточным варварам» свет истины.

Потому неудивительно, что начавшаяся в конце XVI века в Русском государстве смута была воспринята в Польше как дар Божий. Начиная с 1604 года отдельные польские магнаты поддерживали походы на Москву обоих «Лжедмитриев», а в 1609-м король Польши Сигизмунд III официально объявил войну России. После битвы под Клушином в июле 1610 года, в которой русские войска и их шведские союзники были разгромлены польско-литовским войском, поляки в сентябре 1610-го заняли Москву.

Московские бояре не только низложили царя Василия Шуйского, но еще и признали русским царем королевича Владислава – сына короля Польши, и принесли ему публичную присягу, целовав крест. Предводитель польского войска гетман Станислав Жолкевский, уезжая в Варшаву, захватил с собой постриженного в монахи Василия Шуйского и его братьев, Дмитрия и Ивана. Все трое в октябре 1611 года принесли унизительную присягу верности королю Польши Сигизмунду III, что запечатлено на пропагандистской картине польского художника Яна Матейки, написанной в 1892 году.

Однако если Матейко писал свою картину во времена, когда Польши не было на карте Европы, а его антирусские произведения щедро оплачивались Австро-Венгрией, на территории которой жил художник, то в нынешней Польше русофобия фактически возведена в ранг государственной идеологии. Неудивительно, что осенью 2019 года Национальный банк Польши выпустил монету «Русская присяга» по мотивам упомянутой картины. Справедливости ради стоит отметить, что выпущена она была в паре с монетой «Прусская присяга», созданной на основе другого полотна Матейки. Написанное в 1882-м, оно посвящено присяге, которую принес королю Польши Сигизмунду Старому первый герцог Пруссии Альбрехт Гогенцоллерн в 1525 году.

Правда, о том, что Войско Польское вместе с Красной армией в мае 1945-го брало Берлин, ныне в Польше на государственном уровне не вспоминают. А вот о польской оккупации Москвы в 1610-1612 годах – сколько угодно, хотя и не всегда прямо. Примечательно, что упомянутое выше заявление о силе Польши, сравнимой ныне с XVII веком, президент этой страны Анджей Дуда сделал на конференции одной из структур «Инициативы трех морей».

В Польше ее называют просто «Триморье», чтобы подчеркнуть преемственность с идеей Юзефа Пилсудского о «Междуморье», выдвинутой «начальником Польского государства» после Первой мировой войны. И хотя Пилсудский мечтал о конфедеративном государстве (в составе Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии и Чехословакии), а нынешняя межгосударственная организация объединяет двенадцать стран Европейского союза, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями – цель обоих проектов одна и та же: противостояние Москве и создание своеобразного «санитарного кордона» между Россией и Германией.

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Правда, изменилась внешняя сила, на которую ориентируется Польша в попытке объединить вокруг себя страны региона: в 1920-1930-х годах это была Франция, а ныне – Соединенные Штаты Америки. Как саркастически отметил президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, говоря о недавно принятой Стратегии национальной безопасности этой страны, ни для кого не секрет, что все важные документы в сфере государственной безопасности Польши написаны под диктовку и имеют четко определенные намерения. «Это объясняется тем, что ключевой союзник Польши – Соединенные Штаты – считают Китай и Россию самой большой угрозой, поэтому стратегия безопасности Польши не может быть иной. Но проблема состоит в том, что американская стратегия является признаком государственного суверенитета, а наша стратегия – составной частью американской», – подчеркнул политик.

Согласно результатам опроса, проведенного в 14 странах ЕС компанией YouGov в сентябре 2019 года для Европейского совета по международным отношениям, в Польше людей, готовых встать на сторону США в случае конфликта между этой страной и Россией, 33%, а сторонников нейтралитета – 45%. Поэтому ничего удивительного, что 15 августа 2020 года госсекретарь США Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в присутствии президента Анджея Дуды подписали Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве.

Теперь количество американских военных в Польше будет увеличено на 1000 – вдобавок к нынешним 4500, а на территории этой страны будет создан ряд объектов армии США. Причем и постройка военной инфраструктуры, и содержание американских военных лягут на плечи польских налогоплательщиков.