Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Почему россияне не хотят объединяться с Белоруссией

Прошлой зимой в Минске появились пикеты националистов с антироссийскими плакатами в руках Sergei Grits/AP/ТАСС
Лидер белорусского протеста Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но при этом сохраняя и независимость Белоруссии. В то же самое время в Москве обнародовали соцопрос, из которого следует – в России тоже не хотят объединяться с белорусами в одно государство. В чем причина того, что два братских народа не хотят жить в одной стране? Подробности...
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Какие плюсы и минусы у идеи минимального гарантированного дохода для россиян

Выплата гарантированного дохода каждому может оказаться неподъемной для бюджета страны Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
В Совете Федерации готовы уже этой осенью проработать план по введению минимального гарантированного дохода. Речь идет о регулярном «подарке» в виде фиксированной суммы каждому россиянину. Идею призвал обсудить Медведев, ее поддержала Матвиенко и даже успели одобрить в бизнес-сообществе. Но не превратятся ли все граждане в «халявщиков» благодаря такой щедрости правительства?  Подробности...
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Могильщики «Оскара» повелись на разводку

Сэмюэл Л. Джексон поздравляет режиссера Спайка Ли, всегда снимавшего фильмы про черных и для черных REUTERS/Mike Blake/File Photo
Новые правила, введенные американской киноакадемией для потенциальных номинантов на премию «Оскар», вызвали бурю негодования и десятки апокалиптических прогнозов. Утверждается, что Голливуд поражен вирусом «культурного марксизма» и готов похоронить «нормальное кино» ради поддержки феминисток, чернокожих и геев. Но так ли это на самом деле?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

Олег Хавич, политический аналитик
На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях». То есть с Россией. Подробности...

Почему русские проиграли Крымскую войну

Тимур Шерзад, журналист
165 лет назад, 10 сентября 1855 года, англо-французские войска вошли в Севастополь. Эпопея отчаянной обороны города завершилась. Шла к концу и Крымская война – один из немногих конфликтов, проигранных Россией не просто так, а с оглушительным треском. Подробности...
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Ефремов сорвал маски с «хороших лиц»

Елена Кондратьева, журналист
Люди, с верой в глазах утверждавшие, что с коррупцией надо бороться, что судебная система несправедлива, сегодня обсуждают грехи адвоката Пашаева, не сумевшего откупить Ефремова от реального срока. Главной ошибкой актера неожиданно становится не вождение в пьяном виде, а неудачный выбор защитника. Подробности...
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Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Как изменится ваше отношение к актеру/актрисе, если станет известно об их принадлежности к секс-меньшинствам?
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    Олег Хавич

    Польша хочет вернуться в XVII век, чтобы воевать с русскими

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		10 сентября 2020, 12:20

    На днях президент Польши заявил, что «последний раз такую силу, как ныне, Польша имела в XVII веке». А всё потому, что тогда Речь Посполитая воевала не по линии «Север – Юг», а «на других направлениях».

    Направление польской экспансии в XVII веке было однозначным – на Восток. Если конкретнее – то на Москву, ведь большая часть нынешних территорий Белоруссии и Украины была инкорпорирована в состав тогдашней Речи Посполитой ранее. Поляки, помимо завоеваний и колонизации, искренне хотели распространить на просторах Русского царства «единственно истинную римскую веру», в то время – синоним Запада и его ценностей. Воспитанные в духе католицизма, который православие воспринимал как «худшую версию христианства», и науськиваемые Римом поляки считали, что несут «восточным варварам» свет истины.

    Потому неудивительно, что начавшаяся в конце XVI века в Русском государстве смута была воспринята в Польше как дар Божий. Начиная с 1604 года отдельные польские магнаты поддерживали походы на Москву обоих «Лжедмитриев», а в 1609-м король Польши Сигизмунд III официально объявил войну России. После битвы под Клушином в июле 1610 года, в которой русские войска и их шведские союзники были разгромлены польско-литовским войском, поляки в сентябре 1610-го заняли Москву.

    Московские бояре не только низложили царя Василия Шуйского, но еще и признали русским царем королевича Владислава – сына короля Польши, и принесли ему публичную присягу, целовав крест. Предводитель польского войска гетман Станислав Жолкевский, уезжая в Варшаву, захватил с собой постриженного в монахи Василия Шуйского и его братьев, Дмитрия и Ивана. Все трое в октябре 1611 года принесли унизительную присягу верности королю Польши Сигизмунду III, что запечатлено на пропагандистской картине польского художника Яна Матейки, написанной в 1892 году.

    Однако если Матейко писал свою картину во времена, когда Польши не было на карте Европы, а его антирусские произведения щедро оплачивались Австро-Венгрией, на территории которой жил художник, то в нынешней Польше русофобия фактически возведена в ранг государственной идеологии. Неудивительно, что осенью 2019 года Национальный банк Польши выпустил монету «Русская присяга» по мотивам упомянутой картины. Справедливости ради стоит отметить, что выпущена она была в паре с монетой «Прусская присяга», созданной на основе другого полотна Матейки. Написанное в 1882-м, оно посвящено присяге, которую принес королю Польши Сигизмунду Старому первый герцог Пруссии Альбрехт Гогенцоллерн в 1525 году.

    Фото: Ян Матейко

    Правда, о том, что Войско Польское вместе с Красной армией в мае 1945-го брало Берлин, ныне в Польше на государственном уровне не вспоминают. А вот о польской оккупации Москвы в 1610-1612 годах – сколько угодно, хотя и не всегда прямо. Примечательно, что упомянутое выше заявление о силе Польши, сравнимой ныне с XVII веком, президент этой страны Анджей Дуда сделал на конференции одной из структур «Инициативы трех морей».

    В Польше ее называют просто «Триморье», чтобы подчеркнуть преемственность с идеей Юзефа Пилсудского о «Междуморье», выдвинутой «начальником Польского государства» после Первой мировой войны. И хотя Пилсудский мечтал о конфедеративном государстве (в составе Польши, Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии, Молдавии, Венгрии, Румынии и Чехословакии), а нынешняя межгосударственная организация объединяет двенадцать стран Европейского союза, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями – цель обоих проектов одна и та же: противостояние Москве и создание своеобразного «санитарного кордона» между Россией и Германией.

    Правда, изменилась внешняя сила, на которую ориентируется Польша в попытке объединить вокруг себя страны региона: в 1920-1930-х годах это была Франция, а ныне – Соединенные Штаты Америки. Как саркастически отметил президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, говоря о недавно принятой Стратегии национальной безопасности этой страны, ни для кого не секрет, что все важные документы в сфере государственной безопасности Польши написаны под диктовку и имеют четко определенные намерения. «Это объясняется тем, что ключевой союзник Польши – Соединенные Штаты – считают Китай и Россию самой большой угрозой, поэтому стратегия безопасности Польши не может быть иной. Но проблема состоит в том, что американская стратегия является признаком государственного суверенитета, а наша стратегия – составной частью американской», – подчеркнул политик.

    Согласно результатам опроса, проведенного в 14 странах ЕС компанией YouGov в сентябре 2019 года для Европейского совета по международным отношениям, в Польше людей, готовых встать на сторону США в случае конфликта между этой страной и Россией, 33%, а сторонников нейтралитета – 45%. Поэтому ничего удивительного, что 15 августа 2020 года госсекретарь США Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в присутствии президента Анджея Дуды подписали Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве.

    Теперь количество американских военных в Польше будет увеличено на 1000 – вдобавок к нынешним 4500, а на территории этой страны будет создан ряд объектов армии США. Причем и постройка военной инфраструктуры, и содержание американских военных лягут на плечи польских налогоплательщиков.

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    Пока что среди военных объектов США в Польше нет связанных с ядерным оружием, однако эта страна давно является плацдармом возможного американского ядерного удара по России. Ведь рейд американских стратегических бомбардировщиков В-52 в сторону Крыма 4 сентября пролегал над Польшей – именно из ее воздушного пространства «воздушные крепости» появились над Украиной. Вот только является ли это доказательством силы Польши, сравнимой с XVII веком?


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