Как Варшава намерена переделать белорусов в поляков

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8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
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Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
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  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Как Варшава намерена переделать белорусов в поляков

    Варшава стремится раздать как можно больше польских паспортов    8 сентября 2020, 16:30
    Фото: Artur Widak/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Польша планирует существенно расширить работу с теми, кто считает себя потомком граждан Речи Посполитой – а это многие жители не только Украины и Белоруссии, но и современной РФ. Какими методами Варшава работает с поляками за рубежом, как это работает на расширение польского влияния в мире – и чем подобная практика могла бы быть интересна России?

    Польша искренне считает себя великой восточноевропейской державой, наследницей и правопреемницей Речи Посполитой. По-настоящему великого государства, которое существовало с подписания в 1569 году Люблинской унии (объединившей Польшу и Великое княжество Литовское в единое государство) и до 1795 года, когда остатки страны разделили между собой Россия, Пруссия и Австрия.

    На пике своего могущества Речь Посполитая включала в себя ряд территорий современных Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, России (включая Смоленск) и даже кусочки Молдавии и Словакии. И сейчас все эти территории Польша тоже считает своими, частями «Польского мира».

    Окультуривают

    Речь, конечно, не идет о том, что Варшава претендует на возвращение под свой суверенитет Вильно (который литовцы называют Вильнюсом), Львова, Бреста или тем более Смоленска. Нет, польские власти, институты и правозащитники проводили очень грамотную политику «полонизации» этих территорий. Польша создала целый ряд программ поддержки, которые, по словам главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, нацелены на то, что «поляки, наши соотечественники, независимо от того, где они проживали, могли поддерживать и развивать польскую культуру, польский язык и польские обычаи».

    Так, например, программа под называнием Bon Pierwszaka подразумевает выделение ваучеров (на покупку формы, канцелярских принадлежностей, а также единовременную финансовую помощь) родителям детей, которые идут учиться в первый класс польских школ, расположенных в третьих странах: Литве, Украине, Белоруссии и т. п. «Это форма благодарности родителям и польским ученикам, живущим за границей и выбравшим польские учебные заведения», – заявил полномочный представитель правительства по делам польской диаспоры и поляков за рубежом Ян Дзедзичак. По его словам, обучение в таких школах – это гарантия того, что «ребенок будет хорошо говорить по-польски, получит патриотическое воспитание и будет гордиться тем, что он поляк».

    Россиянам же наиболее знакома программа под названием «Карта поляка», которая распространяется среди лиц, имеющих в родословной поляков или же активно работающих в интересах Польши (продвигающих польский язык и культуру или же защищающих польские национальные меньшинства в своих странах). Получатели этой карты имеют право работать на территории Польши, а также получают различные льготы (ускоренное получение визы, скидки на транспорт, равные с поляками права по доступу к польской системе образования и т. п.).

    Польша же в лице них получает качественную, польскомыслящую и польскоговорящую рабочую силу. Трудовых мигрантов, которые не создают в обществе этнорелигиозные конфликты, а в городах – маленькие Пакистаны.

    Примем всех?

    Теперь же польские власти намерены развивать идею с «Картой поляка» в весьма интересном направлении. «Сейчас мы начинаем работу над очередными решениями, благодаря которым на территории нашей страны смогут свободно поселиться потомки жителей Первой и Второй Речи Посполитой», – заявил Михал Дворчик.

    Можно, конечно, сказать, что речь идет о каком-то популизме – однако это не про Михала Дворчика. Бывший польский разведчик и амбициозный молодой политик, он занимает один из важнейших постов в стране и пользуется доверием как премьер-министра Матеуша Моравецкого, так и руководства правящей партии «Право и Справедливость». Деятель такого уровня не транслирует фейки, а обозначает государственный курс.

    Но как Варшава будет его реализовывать? Тут есть технические, идеологические и стратегические сложности.

    В техническом плане стоит вопрос о том, что Дворчик понимает под «поселиться»? Выдача облегченного вида на жительство, предоставление права на работу – или все-таки раздача гражданства всем тем, кто проживает на территории, входившей когда-то в Речь Посполитую? Первые два пункта уже реализовываются в рамках текущих программ – и для них не нужно изобретать велосипед.

    Если же речь идет о принятии в гражданство, то на каком основании оно будет выдаваться – чисто по территориально-этническому принципу, всем проживающим на этих землях славянам, литовцам и евреям? Ведь в рамках той же «Карты поляка» критерии весьма либеральные – достаточно лишь доказать, что одним из твоих предков был поляк (а учитывая, сколько крови намешано в венах жителей постсоветского пространства, это не так уж и сложно). В этом случае от желающих получить польские паспорта отбоя не будет – ведь гражданин Польши является одновременно и гражданином ЕС. Для примера далеко ходить не надо – достаточно посмотреть, сколько молдаван разжилось румынским паспортом.

    И это уже не говоря о том, что получившие паспорт мигранты будут иметь право избирать и быть избранными в органы власти.

    Тут для примера нужно пойти чуть дальше и взглянуть на Израиль, где получившие гражданство арабы избирают в Кнессет свои партии, которые составляют примерно 10% от депутатского состава парламента, и при этом не признают Государство Израиль.

    Поляки, конечно, жуткие ксенофобы, и не против, чтобы приезжавшие в страну мигранты были выходцами не из Африки или Ближнего Востока (как в Европе), а украинцами и белорусами, однако тут сразу же возникает идеологический момент. Значительная часть жителей Украины является носителями антипольского национализма и бандеровской идеологии – их тоже пускать? «Я ничего не имею против честных людей, которые эмоционально связаны с Польшей, но я боюсь, что нечестные, плюющие и грабящие нашу родину воспользуются этим, притворившись нами и при этом не любящие нас», – говорится в комментарии под одной из статей о предложении Дворчика. Как поляки, например, отнесутся к тому, что условные 10% Сейма будут составлять партии, героизирующие Бандеру и считающие Волынскую резню очищением украинских земель?

    Морковки

    Стратегическая же сложность в том, что, приобретая новых жителей или даже граждан, Варшава теряет агентов влияния. Возьмем для наглядного примера Россию. В нашей стране, напомним, тоже есть программы по переселению соотечественников – русских людей из стран, волей судьбы и Беловежского сговора оказавшихся вне пределов России. Некоторые эксперты предлагают переселять не только русских, но и русскомыслящих – тех самых «советских людей», взращенных на русской культуре, истории и языке в период СССР.

    Однако у этой, безусловно правильной политики есть и один серьезный минус – она вымывает из российской периферии носителей русскости. Тех самых агентов российской мягкой силы, которые являются проводниками внешней политики Москвы, ретрансляторами российских интересов и обеспечивают существование своих национальных государств в российском информационно-культурном пространстве. И если Варшава будет вымывать польскомыслящих с Украины и из Белоруссии (а там их в процентном соотношении еще меньше, чем русскомыслящих даже в странах Средней Азии и на Кавказе), то Польша не просто потеряет свое влияние в этих регионах.

    Она обнулит собственную многолетнюю стратегию по дерусификации восточноевропейского пространства – ведь местные снова ощутят силу притяжения России и ее культурно-исторических смыслов.

    В чем тогда смысл этой стратегии? Единственное логичное объяснение очень простое – идея в том, что это никакая не новая стратегия, а просто модификация прежнего подхода. Вероятнее всего, речь идет лишь об усилении полонизации местного населения, для чего ему предлагается соблазнительная морковка в виде возможности переехать в «рай». «Мы обещаем, что примем всех – но пока это сложно. Поэтому пока примем только самых лучших католиков и настоящих польских патриотов – тех, кто может цитировать «Огнем и мечом» Генрика Сенкевича», – трактует возможную формулировку новой политики Варшавы газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Истинной же целью Польши является, как и раньше, не столько пополнение своего населения за счет понаехавших с Украины и из Белоруссии жителей, сколько цивилизационный перелом – превращение белорусов и украинцев в поляков, проживающих в Белоруссии и на Украине. Как минимум подобный подход позволит Варшаве зацементировать эти страны в польской сфере влияния. Как максимум – превратить Польшу в Речь Посполитую, в том числе и в территориальном плане.


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