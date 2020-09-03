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3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:27  |  vz.ru
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Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

Второе полугодие для Газпрома будет противоречивым REUTERS/Christian Charisius
Спотовые цены на газ в Европе снова растут и уже достигли максимума с осени 2019 года. Это хорошие новости для Газпрома. Российский трубопроводный газ должен вернуть свое ценовое превосходство над американским СПГ и любым другим сжиженным газом. Этот конкурент серьезно подкосил позиции Газпрома в Германии и Турции, которые традиционно покупали больше других. Однако второе полугодие должно все изменить.  Подробности...
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Навальным затыкают «Северный поток – 2»

Инцидент с Навальным является подарком для «ястребов» Запада Ruptly/YouTube
Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявили немецкие военные токсикологи, хотя ни симптомы, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свои прагматические цели.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Как Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри

За лозунгами в руках белорусских протестующих стоят зарубежные спонсоры Zuma/ТАСС
Запад громко упрекает Россию во «вмешательстве в дела Белоруссии» – и это в тот самый момент, когда ряд западных стран нагло давят на белорусское общество и государство. Какие страны и каким образом занимаются в реальности подобным вмешательством – и почему великие западные державы на время отошли в сторону от этого процесса? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Государство – не машина удовольствия

Герман Садулаев, писатель, публицист
Государство заменило собой и религию, и общины, и цеха, и гильдии, и отчасти даже семью – теперь оно одно нам и священник, и папа, и мама, и дядя с тетей. Больше никого нет. Подробности...
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Минское соглашение будут спасать пенсионеры

Сергей Миркин, журналист, Донецк
У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Закрепление особого статуса ЛДНР в конституции Украины является гарантией того, что Киев не отменит права региона через месяц после того, как их предоставит. Подробности...

Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Можно долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль», но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно. Подробности...
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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 14 комментариев
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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    Как Прибалтика и Польша взрывают Белоруссию изнутри

    За лозунгами в руках белорусских протестующих стоят зарубежные спонсоры    3 сентября 2020, 13:06
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Запад громко упрекает Россию во «вмешательстве в дела Белоруссии» – и это в тот самый момент, когда ряд западных стран нагло давят на белорусское общество и государство. Какие страны и каким образом занимаются в реальности подобным вмешательством – и почему великие западные державы на время отошли в сторону от этого процесса?

    Западные страны призывают Россию уважать белорусский суверенитет. Американцы пытаются отыгрывать роль защитников белорусской демократии через угрозы ввести санкции против России «за открытое вмешательство в дела Белоруссии». Европейские СМИ требуют от своих правительств подключиться и наказать Москву по тому же поводу.

    Москва подобные призывы и угрозы воспринимает, мягко говоря, с удивлением. Ведь если кто и вмешивается в белорусские дела, причем абсолютно бесцеремонно – то это сами западные страны. Которые скопом не признали итоги выборов, требуют провести от Лукашенко повторное голосование, а также полощут Белоруссию в медиапространстве.

    Казалось бы, главную роль в этой активности должны играть США и Евросоюз. Однако в этот раз оба этих актора действуют пассивно. Их вмешательство пока сосредотачивается на создании медийной атмосферы вокруг Белоруссии – образа Лукашенко как диктатора, угнетающего свой народ. Такой подход объясняется тем, что: а) американцам пока не до Белоруссии – у самих пока все подгорает; б) Запад считает, что пока рвать отношения с Лукашенко рано. Вашингтон и Брюссель еще надеются, что им удастся убедить Батьку продолжить его антироссийский курс. На этом фоне главную роль в деле вмешательства Запада в белорусские дела взяли на себя другие страны.

    Подайте оппозиции ради!

    В России прибалтийские страны принято воспринимать как европейских лимитрофов, не имеющих собственных интересов. «Им дали команду «Фас!», они и вякнули из-под забора», – прокомментировал действия прибалтийских стран Александр Лукашенко. Однако на самом деле все сложнее – например, Литва «вякает» вполне осознанно.

    Перед Вильнюсом стоят две задачи. Во-первых, позиционировать себя как главных борцов с русским миром (частью которого считается Лукашенко, а также тот способ, с помощью которого белорусский президент общается со своим народом). Во-вторых, активно зарабатывать на этом позиционировании – учитывая плачевное состояние литовской экономики, деньги стране очень нужны.

    Именно поэтому власти маленькой Литвы – к удивлению западных СМИ – ведут себя на белорусском направлении куда активнее ряда великих держав. Литва ввела персональные санкции против Лукашенко и трех десятков его соратников – и в ближайшее время намерена пополнить этот список еще семью десятками фамилий. Персональные санкции уже дополнены экономическими: например, запретом на покупку энергии с открывающейся в 2021 году белорусской АЭС (запретом, который Литва фактически навязала соседним странам – Эстонии и Латвии).

    Кроме того, на территории Литвы проводятся мероприятия по «моральной поддержке» протестующих. Начиная с общественных флешмобов (наподобие живой цепи людей с бело-красно-белыми флагами оппозиции, протянувшейся от Вильнюса до белорусской границы) и заканчивая целой программой, принятой литовскими властями. Специальным планом поддержки Белоруссии и ее граждан, который, по словам министра иностранных дел Линаса Линкявичуса, призван «помочь пострадавшим от репрессий, оказать содействие белорусам в обучении в литовских высших учебных заведениях, в облегченном получении литовских виз и в интеграции в литовский рынок труда».

    В переводе на русский язык это означает, что Литва попросит (и, вероятно, получит) от европейских и американских товарищей гранты на обучение и проживание белорусской оппозиции на литовской территории. То есть будет активно зарабатывать на этой оппозиции – так, как она зарабатывала до начала белорусско-европейского сближения. Помимо этого, Литва пытается переманить на свою территорию белорусские IT-компании, дабы они тоже пополнили литовский бюджет.

    Новая Речь

    У поляков интерес к Белоруссии более стратегический. Польша поддерживает белорусскую оппозицию не ради прямой финансовой выгоды. «Ей важнее привязать Белоруссию и белорусов к себе, нежели сводить всё к личностям. Варшава тут хочет играть черными и использовать резкие действия Лукашенко в своих интересах. Взять хотя бы начавшиеся проверки костелов и недопуск в Белоруссию архиепископа Кондрусевича. Польша может выступить в роли покровителя гонимых и так укреплять среди как минимум части белорусов сначала польскую солидарность с ними, а затем и польскую идентичность», – говорит эксперт РСМД Вадим Трухачев. Укреплять не для того, чтобы аннексировать территорию Западной Белоруссии (на что намекал, в частности, Александр Лукашенко). Варшаве нужен послушный (а еще лучше марионеточный) режим в Минске, чтобы создать образ Польши как региональной державы, повысив тем самым ее влияние и возможности внутри Евросоюза.

    Поэтому поляки пытаются учить Белоруссию демократии.

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о выделении дополнительных 50 млн злотых (около 11 млн евро) на «поддержку белорусских СМИ и гражданского общества». Для сравнения: это почти 20% от суммы в 53 млн евро, которую весь ЕС выделяет на поддержку белорусской оппозиции. Именно в Польше сейчас находился телеканал «Белсат», годами окормляющий информацией белорусскую оппозицию. Сейчас же к «Белсату» присоединился Telegram-канал Nexta, который не просто освещает протесты, но и в лучших традициях «Аль-Джазиры» «конструирует реальность», за счет доверия к себе и недоверия к официальным СМИ формируя у читателя правильные образы.

    Наконец, у Польши есть целая программа по дерусификации Белоруссии, на которую будут выделяться дополнительные средства. Варшава уже облегчила процедуру выдачи белорусам виз – и облегчит, скорее всего, выдачу видов на жительство и карт поляка, привязывая тем самым белорусское население к себе и воспитывая у него польскую идентичность. Не только для того, чтобы повлиять на будущее Белоруссии, но и чтобы (если поставить в Минск марионеточную власть не удастся) пополнить население самой Польши правильными мигрантами.

    «Карта поляка – это прежде всего право на трудоустройство. Все сейчас хорошо понимают, что если у народа меньше 50 млн человек, то с ним считаться не будут. Меньше 50 миллионов – это даже не рынок для корпораций. Поэтому ситуация с Украиной и Белоруссией полякам по-своему очень выгодна», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Нет у революции конца

    Интересы Украины, как обычно, оказались подменены интересами украинской элиты. Казалось бы, государству необходимо поддерживать хорошие отношения именно с лукашенковской Белоруссией – страной, которая пытается сочетать союз с Россией не только отношениями с Западом, но и с попытками зарабатывать на российско-западном конфликте. Именно через Белоруссию шло продолжение столь выгодного для Киева экономического сотрудничества с «агрессором», а также полеты украинских граждан к «агрессору» на заработки и по другим делам. Именно через Белоруссию Украина покупала российские энергоресурсы по доступным для обнищавшей Незалежной ценам.

    Однако украинские революционеры заботятся не о благополучии страны, а об экспорте революции в интересах внешних игроков – вплоть до общей победы в виде «Майдана на Красной площади». Именно поэтому налет дружественности в отношениях между Киевом и Минском слетел сразу же после того, как на Украине почувствовали силу и потенциал белорусского протеста. Да, он не направлен, не возглавлен и не организован – однако Киев сейчас искренне помогает белорусской оппозиции решить эти проблемы.

    Во-первых, Украина хочет завоевать лояльность этих сил. Именно поэтому она стала первой страной, которая отозвала своего посла из Минска. Во-вторых, украинские фонды (и без того сотрудничавшие с белорусскими националистическими организациями) стали разрабатывать для них методички и осуществлять идеологическое сопровождение протеста. На Украине нет канала Nexta – но зато есть множество специалистов по ведению информационной войны, закаленных на фронтах российско-украинского конфликта. По некоторым данным, в Киев уже зашли значительные средства для выплат украинским политологам, журналистам и пиарщикам для этого идеологического сопровождения.

    Наконец, в-третьих, Киев уже экспортирует в Белоруссию живую силу. Отнюдь не массовку, а весьма штучный товар. Эксперты не раз поясняли, что вывести белорусскую оппозицию из патового положения (из серии – «ходим кругами, но ничего сделать не можем») способна лишь резкая радикализация протеста. Для этого нужны агрессивные провокаторы – своего рода военспецы, которые окажутся в авангарде протеста и технично спровоцируют ОМОН.

    Белорусских спецов (которых было и без того немного) тамошнее КГБ переловило в первые дни протестов – а на Украине их на порядок больше, да и обучены они на несколько порядков лучше, в том числе и за счет многомесячной практики на Майдане. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на белорусской территории уже находятся 200 украинских радикалов. «Там есть и «Трезубец Степана Бандеры», есть и «С14», есть «Национальный корпус», есть «Правый сектор*» (запрещенные в РФ организации – прим. ВЗГЛЯД). Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и других городах Белоруссии», – пояснил Лавров.

    Но накажем Россию

    Российский министр добавил, что Москва будет пресекать попытки украинских радикалов заниматься провокациями в Белоруссии. И это заявление уже воспринимается Украиной и Западом как основание для «вмешательства России в белорусские дела». Ряд правозащитных организаций и СМИ уже призывают Запад наказать Москву за подобное вмешательство.

    Но о каком вмешательстве идет речь? Что на фоне европейских действий делает неправильно Россия? Выставляет Белоруссии ультиматумы и требования? Нет, российские чиновники говорят о невмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Напоминает о том, что Витебск и даже Минск является исторически российскими городами? Тоже нет, ни один системный политик даже не заикнулся на эту тему. Угрожает ввести войска и оккупировать? Нет. Владимир Путин говорит о возможной отправке силовиков – но исключительно в рамках легальных процедур ОДКБ, подразумевающих просьбу белорусских коллег о защите страны от внешней угрозы. Требует от Лукашенко «немедленно уйти»? Нет, Москва уважает положение международного права. Прессует вместе с белорусскими СМИ оппозицию, называя вышедших на улицы людей наймитами Запада? Опять же нет, российские СМИ относятся к протестующим весьма лояльно, а Кремль всячески поддерживает планы белорусских властей провести в стране конституционную реформу.

    «По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом, и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан», – говорит Сергей Лавров. Именно с обществом, а не с самоназначенным «координационным советом оппозиции», чей русофобский состав ни разу не отражает общественных настроений внутри белорусского протеста. По сути, Россия является единственной из внешних игроков, которая активно работает на стабилизацию ситуации в Белоруссии.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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