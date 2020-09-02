Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

В течение первой половины сентября в России (вероятно, в столице) состоится встреча между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Можно не сомневаться, что ее официальная часть будет состоять из улыбок, теплых слов, а также риторики из серии «мы братские страны и всегда будем вместе». Но помимо официальной части ожидается подписание ряда документов – и белорусский президент будет их подписывать отнюдь не в братском порыве, а по большой нужде. Ведь эти документы станут началом конца его политики лавирования между Россией и Западом.

«Лукашенко теперь находится в полной зависимости от Москвы. Он растерял политический капитал, который приобрел на Западе. Москва прекрасно видит, что Лукашенко смертельно ранен, и это ее вполне устраивает. Теперь он подпишет все интеграционные карты, включая 31-ю», – уверен профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе. 31-я карта – это создание наднациональных органов управления (единый парламент, возможно, единый президент), а также институтов (единая валюта, единый эмиссионный центр и т. п.). То есть логичное завершение интеграции до уровня конфедерации или даже реального единого государства между Россией и Белоруссией. Не исключено, что речь, по сути, пойдет о «крымском варианте» – интеграции Белоруссии в состав Российской Федерации.

В свое время Лукашенко, напомним, категорически не хотел подписывать никаких подобных обязательств – белорусский лидер требовал «интеграции без потери суверенитета». Однако сейчас ему не до жиру – серия ошибок в ходе предвыборной кампании, на этапе подсчета голосов и последующее подавление протестов ввергли режим Лукашенко в серьезнейший внутриполитический, внешнеполитический, а также экономический кризис. Из которого Батьке без российской помощи не выбраться. По сути, Москва уже спасла Александра Лукашенко от свержения в ходе августовских протестов – и теперь предлагает спасать в ходе многомесячной осады, которую будет проводить белорусская оппозиция вместе с европейскими странами. Но спасать не бесплатно – в обмен на интеграцию. Которая не лишит Лукашенко власти прямо здесь и сейчас, но ограничит его суверенитет, а также позволит достойно уйти в отставку через какое-то время. Именно поэтому Москва хочет, чтобы встреча прошла в кратчайшие сроки – чтобы максимально быстро заставить Лукашенко зафиксировать свои обязательства.

А где тут брат?

Кое-кому в России (и, естественно, в Белоруссии), конечно, это не понравится. Кое-кто скажет, что мы используем тяжелое положение братского народа для того, чтобы выкручивать руки своему союзнику. Однако проблема в том, что Лукашенко – не союзник России, а скорее нахлебник. Он взял в заложники братский белорусский народ и отказывается от интеграции с Москвой в рамках Союзного государства просто потому, что не хочет терять личную власть над своей вотчиной. В то же время Батька постоянно требует от России субсидировать белорусскую экономику (читай – укреплять его личную власть, ведь экономическая стабильность лежит в основе общественного договора между Александром Лукашенко и его народом) и приправляет эти требования критикой Москвы тогда, когда она не удовлетворяет хотелки Лукашенко в полном объеме.

Поэтому можно, конечно, сыграть в благородных донов – безоговорочно помочь по-братски. Дать кредит, поддержать Батьку авторитетом Путина, защитить от внешних игроков, спасать белорусскую промышленность от последствий кризиса. После чего наблюдать за тем, как Лукашенко через какое-то время снова будет налаживать отношения с Западом и обвинять Москву в стремлении аннексировать Белоруссию.

Но можно сыграть по-другому – по-партнерски. Выставить Лукашенко жесткие условия. Любая существенная помощь (финансовая, репутационная и т. п.) будет направлена Минску лишь после того, как он подпишет интеграционные карты. «Путин протянул руку Лукашенко, фактически признав выборы законными. Посмотрим, как обойдется Лукашенко с этой протянутой рукой», – говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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Можно, конечно, в нее плюнуть (естественно, после того, как эта рука вытащит Лукашенко из политической трясины, в которую он рухнул). Подписать предложенные ему интеграционные карты, а затем саботировать их реализацию. Понадеяться на то, что в следующий раз Москва все равно вытащит Батьку – ведь, как будут объяснять лукашисты, его свержение приведет к власти националистов. Однако, к сожалению для Лукашенко, эта логика не работает – ведь через какое-то время дилемма «Лукашенко или националисты» будет уже неактуальной.

В Белоруссии уже началось оформление нормальных оппозиционных сил, и не исключено, что в одну из них будет активно инвестировать Россия. Точнее, она должна инвестировать – и уже от поведения Лукашенко будет зависеть то, будет ли эта сила выступать за смещение Батьки (если тот плюнет в протянутую Россией руку), или же будет находиться в стратегическом резерве Путина. И это уже не говоря о том, что за «кидком» Лукашенко неизбежно последует свертывание всех субсидий белорусской экономики.

Думайте

А компенсировать эти субсидии за счет нормализации отношений с ЕС он не может. Да, руководство Евросоюза ведет себя достаточно осторожно и не вводит пока жестких санкций против Минска. Однако отдельные страны ЕС уже лезут поперек брюссельских батек в санционное пекло. «Сегодня Литва вместе с Латвией и Эстонией приняли ряд санкций против ряда белорусских граждан, включая бывшего президента (имеется в виду Александр Лукашенко – Г. М.), за циничную фальсификцию выборов и жестокость против народа Белоруссии. И этот санкционный пакет является лишь первым шагом», – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Напоминаем, что, согласно правилам Евросоюза, запрет на въезд лица в одну страну Шенгенской зоны распространяется на все страны. Да, иногда государство, введшее запрет, убеждают передумать. Например, когда швейцарцы в 2009 году ввели санкции против высших чиновников Ливии, включая Муаммара Каддафи (за то, что тот взял в заложники швейцарских граждан, ответив таким образом на арест швейцарской полицией сына и невестки, избивших прислугу в женевском отеле), Каддафи пригрозил выгнать из Ливии всех европейцев. После этого коллеги по шенгенской зоне заставили швейцарцев ограничения снять, а самого президента Швейцарии – полететь в Ливию и лично извиниться перед диктатором.

Однако вряд ли Лукашенко сейчас повторит «подвиг» Каддафи, а руководство ЕС будет (после массовых избиений в Минске) убеждать прибалтов проявить умеренность. А уж если Лукашенко пойдет на прямой конфликт с Москвой, то тогда ЕС вообще выкрутит ему руки. И, в отличие от Путина, поставит условие о немедленном сложении полномочий.