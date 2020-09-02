Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Узбеки не случайно вспомнили про Сталина

Бюст Сталина в кишлаке Сайлык <a href="https://www.fergananews.com/">ИА «Фергана.Ру»</a>
Президент Узбекистана призвал увековечить память всех узбеков, репрессированных в сталинский период. Таких, по версии его администрации, порядка 100 тысяч, 13 тысяч из которых расстреляли. Эта инициатива &#8722; часть изменений, которые переживает Узбекистан при новом руководителе. С точки зрения России и ее истории это изменения позитивные, и вот почему. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Александр Лукашенко должен будет расплатиться с Москвой. Не только и не столько за ту помощь, которую Владимир Путин оказывает Белоруссии в ходе нынешнего кризиса – скорее за те ошибки, которые Батька совершил и по отношению к России, и по отношению к собственному народу. Подробности...

Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
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Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 12 комментариев

Балканский враг России потерпел поражение

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Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Зачем Лукашенко едет на встречу с Путиным

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		2 сентября 2020, 12:24

    В течение первой половины сентября в России (вероятно, в столице) состоится встреча между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Можно не сомневаться, что ее официальная часть будет состоять из улыбок, теплых слов, а также риторики из серии «мы братские страны и всегда будем вместе». Но помимо официальной части ожидается подписание ряда документов – и белорусский президент будет их подписывать отнюдь не в братском порыве, а по большой нужде. Ведь эти документы станут началом конца его политики лавирования между Россией и Западом.

    «Лукашенко теперь находится в полной зависимости от Москвы. Он растерял политический капитал, который приобрел на Западе. Москва прекрасно видит, что Лукашенко смертельно ранен, и это ее вполне устраивает. Теперь он подпишет все интеграционные карты, включая 31-ю», – уверен профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе. 31-я карта – это создание наднациональных органов управления (единый парламент, возможно, единый президент), а также институтов (единая валюта, единый эмиссионный центр и т. п.). То есть логичное завершение интеграции до уровня конфедерации или даже реального единого государства между Россией и Белоруссией. Не исключено, что речь, по сути, пойдет о «крымском варианте» – интеграции Белоруссии в состав Российской Федерации.

    В свое время Лукашенко, напомним, категорически не хотел подписывать никаких подобных обязательств – белорусский лидер требовал «интеграции без потери суверенитета». Однако сейчас ему не до жиру – серия ошибок в ходе предвыборной кампании, на этапе подсчета голосов и последующее подавление протестов ввергли режим Лукашенко в серьезнейший внутриполитический, внешнеполитический, а также экономический кризис. Из которого Батьке без российской помощи не выбраться. По сути, Москва уже спасла Александра Лукашенко от свержения в ходе августовских протестов – и теперь предлагает спасать в ходе многомесячной осады, которую будет проводить белорусская оппозиция вместе с европейскими странами. Но спасать не бесплатно – в обмен на интеграцию. Которая не лишит Лукашенко власти прямо здесь и сейчас, но ограничит его суверенитет, а также позволит достойно уйти в отставку через какое-то время. Именно поэтому Москва хочет, чтобы встреча прошла в кратчайшие сроки – чтобы максимально быстро заставить Лукашенко зафиксировать свои обязательства.

    А где тут брат?

    Кое-кому в России (и, естественно, в Белоруссии), конечно, это не понравится. Кое-кто скажет, что мы используем тяжелое положение братского народа для того, чтобы выкручивать руки своему союзнику. Однако проблема в том, что Лукашенко – не союзник России, а скорее нахлебник. Он взял в заложники братский белорусский народ и отказывается от интеграции с Москвой в рамках Союзного государства просто потому, что не хочет терять личную власть над своей вотчиной. В то же время Батька постоянно требует от России субсидировать белорусскую экономику (читай – укреплять его личную власть, ведь экономическая стабильность лежит в основе общественного договора между Александром Лукашенко и его народом) и приправляет эти требования критикой Москвы тогда, когда она не удовлетворяет хотелки Лукашенко в полном объеме.

    Поэтому можно, конечно, сыграть в благородных донов – безоговорочно помочь по-братски. Дать кредит, поддержать Батьку авторитетом Путина, защитить от внешних игроков, спасать белорусскую промышленность от последствий кризиса. После чего наблюдать за тем, как Лукашенко через какое-то время снова будет налаживать отношения с Западом и обвинять Москву в стремлении аннексировать Белоруссию.

    Но можно сыграть по-другому – по-партнерски. Выставить Лукашенко жесткие условия. Любая существенная помощь (финансовая, репутационная и т. п.) будет направлена Минску лишь после того, как он подпишет интеграционные карты. «Путин протянул руку Лукашенко, фактически признав выборы законными. Посмотрим, как обойдется Лукашенко с этой протянутой рукой», – говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

    Фото: Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС

    Можно, конечно, в нее плюнуть (естественно, после того, как эта рука вытащит Лукашенко из политической трясины, в которую он рухнул). Подписать предложенные ему интеграционные карты, а затем саботировать их реализацию. Понадеяться на то, что в следующий раз Москва все равно вытащит Батьку – ведь, как будут объяснять лукашисты, его свержение приведет к власти националистов. Однако, к сожалению для Лукашенко, эта логика не работает – ведь через какое-то время дилемма «Лукашенко или националисты» будет уже неактуальной.

    В Белоруссии уже началось оформление нормальных оппозиционных сил, и не исключено, что в одну из них будет активно инвестировать Россия. Точнее, она должна инвестировать – и уже от поведения Лукашенко будет зависеть то, будет ли эта сила выступать за смещение Батьки (если тот плюнет в протянутую Россией руку), или же будет находиться в стратегическом резерве Путина. И это уже не говоря о том, что за «кидком» Лукашенко неизбежно последует свертывание всех субсидий белорусской экономики.

    Думайте

    А компенсировать эти субсидии за счет нормализации отношений с ЕС он не может. Да, руководство Евросоюза ведет себя достаточно осторожно и не вводит пока жестких санкций против Минска. Однако отдельные страны ЕС уже лезут поперек брюссельских батек в санционное пекло. «Сегодня Литва вместе с Латвией и Эстонией приняли ряд санкций против ряда белорусских граждан, включая бывшего президента (имеется в виду Александр Лукашенко – Г. М.), за циничную фальсификцию выборов и жестокость против народа Белоруссии. И этот санкционный пакет является лишь первым шагом», – заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

    Напоминаем, что, согласно правилам Евросоюза, запрет на въезд лица в одну страну Шенгенской зоны распространяется на все страны. Да, иногда государство, введшее запрет, убеждают передумать. Например, когда швейцарцы в 2009 году ввели санкции против высших чиновников Ливии, включая Муаммара Каддафи (за то, что тот взял в заложники швейцарских граждан, ответив таким образом на арест швейцарской полицией сына и невестки, избивших прислугу в женевском отеле), Каддафи пригрозил выгнать из Ливии всех европейцев. После этого коллеги по шенгенской зоне заставили швейцарцев ограничения снять, а самого президента Швейцарии – полететь в Ливию и лично извиниться перед диктатором.

    Однако вряд ли Лукашенко сейчас повторит «подвиг» Каддафи, а руководство ЕС будет (после массовых избиений в Минске) убеждать прибалтов проявить умеренность. А уж если Лукашенко пойдет на прямой конфликт с Москвой, то тогда ЕС вообще выкрутит ему руки. И, в отличие от Путина, поставит условие о немедленном сложении полномочий.

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    Так что Батька должен подумать, что для него оптимально – согласиться на интеграцию с Россией и сохранить хотя бы частично власть, либо повторить судьбу Януковича или (при плохом раскладе) того же самого Каддафи. И времени на обдумывание не так много. По некоторым данным, уже 2 сентября в Москву прилетит министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей – для окончательного согласования повестки, а также итогов будущего саммита.


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