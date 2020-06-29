Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

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29 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар – только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Европа сливает Украину

Андрей Манчук, политолог
Количество вырубленного леса не поддается учету, но на Украине популярны сравнительные фото: одни и те же Карпатские горы в состоянии до и после порубок, когда на месте бескрайнего зеленого моря образовывались такие же необозримые пустоши. Подробности...

России нужно подобрать правильные слова о себе

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
У России нет никаких агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах – самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным. Подробности...
Обсуждение: 94 комментария

Зачем России нелегальная разведка

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Сегодня – 98 лет со дня основания Управления «С» СВР России, нелегальной разведки. Мы встретились с действующими высокопоставленными офицерами Управления. Фамилии, имена и должности наших собеседников называть нельзя… Подробности...
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

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              Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

                 29 июня 2020, 08:55
              Фото: LISI NIESNER/Reuters
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва не хочет потерять Белоруссию ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку Минск остался «единственным союзником» России.

              «Единственный союзник, который остался у России, – Белоруссия. И я часто (президенту России Владимиру) Путину об этом говорю. … Мы у России вторые покупатели газа после немцев, мы огромное количество перерабатываем их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически. Но больше всего – политически», – заявил он во время встречи с представителями Минской области в пятницу, фрагмент мероприятия показал телеканал «Беларусь 1» в воскресенье вечером.

              По мнению главы республики, потерять Белоруссию – «это сильнейший удар по внутренней политике России», передает РИА «Новости».

              Рассуждая об отношениях с ЕС, Лукашенко заявил, что Белоруссии Европейский союз «напакостил много». Президент, в частности, указал, что Брюссель вводил против Минска санкции, «не хотел разговаривать», но не потому, что республика проводила «не ту политику».

              «Нет. Они не смогли подчинить Белоруссию своему влиянию. Мы от этого отказались. Времена прошли, поняли свою ошибку, появился повод, в том числе – война на Украине, «нормандский формат» в Минске. Это был повод для того, чтобы наладить с нами отношения. А почему мы с ними должны ссориться? Мы стали с ними налаживать отношения…, не ложась под них, извините, по-народному сказано. Мы хотели достойно с ними сотрудничать, они это приняли», – отметил он.

              Лукашенко считает, что именно в этот момент Белоруссию «наконец-то заметили американцы», выяснилось, что республика «для них тоже важна».

              «Мы суверенное независимое государство, мы вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику, я исходил, прежде всего, из этого, понимая, конечно, что я зажат вместе с вами между молотом и наковальней, между этими двумя гигантами, с одной стороны – Россия, с другой – Евросоюз. И котел, который нас постоянно подогревает с юга – Украина, воюющая Украина», – добавил президент.

              Ранее Лукашенко заявил об иностранном вмешательстве в белорусские выборы и призвал белорусов противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела государства. Кто именно вмешивается в выборы в Белоруссии, президент не уточнил, но добавил, что кукловоды «и в Польше живут, и из России подкидывают». По мнению экспертов, Лукашенко вынужден идти на неординарные меры, так как существенно растерял поддержку и у себя в Белоруссии, и в России.

              Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему правящий 26 лет политик стал менее непопулярным.

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