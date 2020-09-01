Минск попросил Москву рефинансировать госдолг

Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет 600 млн долларов, сообщил источник в финансовых кругах, знакомый с переговорным процессом.

По словам источника, белорусская сторона просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет, передает «Интерфакс».

Он добавил, что на этой неделе вопрос о рефинансировании госдолга Минска «будет обсуждаться на уровне руководителей правительств двух стран».

«Вероятность предоставления белорусской стороне новых госресурсов от России весьма велика с учетом политического уровня, на котором вопрос обсуждается. Именно сейчас самое подходящее время для обсуждения вопроса рефинансирования, так как сейчас верстается федеральный бюджет России», – добавил он.

По мнению источника, для Минска оптимальным сроком получения от России средств для рефинансирования госдолга «является январь-февраль 2021 года».

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