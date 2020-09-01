Минченко оценил резкую смену риторики Лукашенко в адрес России

«За последние годы Россия слышала много сладких слов от Лукашенко. Сейчас самое время узнать, что его слова значат на практике», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя заявление президента Белоруссии о том, что «россияне и белорусы вновь стали братьями».

«Это та риторика, с которой Лукашенко выиграл выборы президента в 1994 году. Он где-то до 2005 года жил в рамках этой риторики, а затем начал отстраняться от России, акцентируя тему белорусской независимости. В итоге он пришел к тому, что фактически обвинил Москву в гибридной агрессии», – сказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Теперь мы понимаем, что все обвинения были ложными, а поведение Лукашенко – это серьезная политическая ошибка, которая стоила ему потери поддержки пророссийского электората», – добавил эксперт.

«Сейчас Лукашенко вновь меняет риторику. Но Россия за последние годы слышала слишком много сладких слов от Александра Григорьевича. Сейчас самое время узнать, что его слова значат на практике и как он будет исправлять ошибки в ситуации, когда у него есть проблемы с легитимностью внутри страны», – продолжил собеседник.

Политолог также отметил, что стремительные метания политиков всегда вызывают подозрения.

«Представьте, что у вас есть девушка, с которой вы длительное время поддерживаете отношения. Потом она говорит, что вы ей не нравитесь, швыряет вам в лицо цветы, обещает вернуть подарки и убегает к другому молодому человеку. Но тот оказывается наркоманом, избивает ее, и она в слезах к вам возвращается. И чтобы ее простить, помимо любви, нужны какие-то практические действия», – заключил Минченко.

Во вторник президент Александр Лукашенко заявил, что получил урок, а Россия и Белоруссия имеют одно Отечество от Бреста до Владивостока. Обе страны продолжат тесное сотрудничество, которое длилось и раньше, несмотря на заявления о том, что отношения между странами якобы стали прохладнее.

«В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня – братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы», – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко отмечал, что Белоруссия в любом случае вынуждена проводить многовекторную политику и призывал белорусов «направлять энергию в созидательное русло».

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