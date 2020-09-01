Лукашенко призвал белорусов «направлять энергию в созидательное русло»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах, заявил, что «жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось», теперь «пора направлять энергию в созидательное русло».

Лукашенко поинтересовался у губернатора Брестской области Анатолия Лиса ходом уборочной кампании и готовностью учреждений образования к новому учебному году, передает БелТА.

Лис отметил, что урожай зерновых с учетом рапса и кукурузы в области составит свыше 1,6 млн тонн.

«Жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось, и пора направлять энергию в созидательное русло», – сказал президент Белоруссии, выступая на линейке.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Помощник Лукашенко Николай Латышенок заявлял, что против белорусского лидера радикально настроены не более 30% жителей страны.

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