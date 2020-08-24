Зачем автомат президенту Белоруссии

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24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 23:57  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Как Запад взламывает олигархические экономики

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Центры жизненных интересов всех без исключения украинских долларовых миллиардеров находятся на Западе. И эти люди сделают все что угодно для сохранения своих денег. Скажут развалить собственную страну – так и сделают. Совсем другая история с Белоруссией. Подробности...
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Что общего у Лукашенко и Альенде

Михаил Мошкин, журналист
К сентябрю 1973 года вокруг президента Альенде были сплошные измена, трусость и обман. Президент Лукашенко жестко контролирует военно-административную иерархию, замкнутую лично на него. Подробности...
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Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?
  • Да, оппозиция перейдет к уличным столкновениям

  • Нет, оппозиция продолжит мирные протесты
Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
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    СБУ заподозрили в организации провокаций на улицах Минска

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    Главным врагом России в Минске считают не того человека

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    СБУ в «деле вагнеровцев» подвел человеческий фактор

    Саммит ЕС по Белоруссии


    Почему Европа не поддержала белорусский протест

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    Российский академик: Борис Патон внес великий вклад в Победу

    центр жизненных интересов


    Глеб Простаков: Белоруссию от госпереворота спасет отсутствие олигархов

    быть первыми


    Дмитрий Грунюшкин: России очень нужны еще 20 лет покоя

    управляемые перевороты


    Геворг Мирзаян: Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?

    Зачем автомат президенту Белоруссии

    Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета    24 августа 2020, 23:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Иван Абакумов,
    Артур Приймак,
    Анна Кукушкина

    В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился.

    В понедельник члены президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший министр культуры Павел Латушко были вызваны в Следственный комитет Белоруссии по делу о создании антиправительственной организации, известному как дело о «попытке захвата власти».

    Тем временем сам КС выступил с заявлением, в котором потребовал проверить факт передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Александра Лукашенко. «Хотелось бы обратить внимание, что факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов», – заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова, которую цитирует ТАСС. По словам Колесниковой, странно, когда человек, который управляет государством, «позволяет себе бегать в очень странной одежде с очень странным оружием» в центре Минска.

    Напомним, накануне в Минске состоялся «Марш новой Беларуси» – очередное оппозиционное шествие, численность которого МВД оценило в 20 тысяч человек, а неофициальные источники – в 150 тысяч человек. Часть толпы при этом приблизилось ко Дворцу Независимости – резиденции президента Александра Лукашенко. Подход к зданию был перекрыт спецтехникой и водометами, а также бронеавтомобилями. Между ними были выставлены раскладные решетки в два человеческих роста, сообщал «Коммерсантъ», – стоял и строй ОМОНа со щитами. В защите здания также участвовали и военные.

    Как раз в то время, когда толпа протестующих приблизилась к строю ОМОНа, на территории резиденции сел вертолет. Позднее выяснилось, что в нем находился сам Лукашенко с сыном. В телеэфире появилась видеозапись, сделанная внутри президентского вертолета. На ней видно, как Лукашенко глядя сверху на окрестности Дворца, говорит, что демонстранты «как крысы разбежались». На другой записи видно, как президент выходит из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова в руках. С ним в полной боевой экипировке, также с автоматом в руках идет его сын Николай. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт заявила, что участники акции планировали штурм здания, но им не хватило смелости.

    В руководстве оппозиции сообщение Эйсмонт о подготовке нападения на Дворец назвали «невероятной версией». «Ни о каких планах штурма резиденции Лукашенко речи не идет. Даже слышать о таком довольно странно – люди мирно выражали протест, сама идея каких-либо насильственных действий здесь отсутствует начисто. Вы же видите, люди даже мусор за собой убирают. Главный тезис протестов – это законность, поэтому незаконные акции в принципе не могут совершаться», – заявил газете ВЗГЛЯД член Координационного совета оппозиции Белоруссии, директор Института приватизации и менеджмента Павел Данейко.

    Оппозиционно настроенные эксперты считают, что Батька на этот раз, похоже, искренне поверил в угрозу штурма. «Лукашенко с 1994 обычно не верил в то, что говорил в публичных выступлениях. Под его руководством фейки были возведены в ранг государственной политики, – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. – Но теперь Лукашенко уже деревья начали мерещиться как партизаны с гранатами. Поэтому он устраивает какие-то безумные перфомансы с автоматом в руках. Лукашенко сам превратился в естественный источник эскалации напряженности в стране».

    В свою очередь, независимые эксперты не исключают, что попытка штурма все же готовилась. По крайней мере, в силовых структурах к информации по этому поводу отнеслись серьезно. Не случайно, еще до начала «Марша новой Беларуси» белорусское Минобороны «предупредило, что в случае нарушения порядка, протестующие будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

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    Приведут ли протесты в Белоруссии к силовому противостоянию?


    Как полагает белорусский военный эксперт Александр Алесин, воскресный штурм действительно готовился, но он не удался, потому что в гаджетах оппозиционеров в ответственный момент пропал интернет.

    «Штурмовавшие должны были действовать по сигналу от администраторов телеграм-канала Nexta. Не получив сигнала, они разошлись», – сказал Алесин. По словам эксперта, штурм должен был поначалу выглядеть как мирное шествие: у демонстрантов действительно не было оружия. «Однако есть информация, что за спинами мирных протестующих действуют отдельные агрессивные маргинальные группы. Под лозунгом «Бей ментов!» они вооружаются кирками, лопатами, ломами, другими колюще-режущими предметами, чтобы в определенный момент начать провокации. Неслучайно, в областях, которые граничат с Польшей и Украиной – Брестской, Гродненской, Гомельской – недавно были попытки захватов исполкомов и отделов милиции. Правда, все это имело спорадический характер и закончилось ничем», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

    Другие политологи тоже не исключают, что оппозиция пойдет на силовой сценарий, если почувствует, что начинает явно проигрывать. «Я не исключал бы в следующее воскресенье штурма, если и не Дворца Независимости, то некоторых других административных или «символических» зданий, – заявил газете ВЗГЛЯД Научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Петр Петровский. - Именно этим обстоятельством можно объяснить решение Минобороны взять под охрану военных Музей истории Великой Отечественной войны в Минске. Над ним развевается красный флаг, а большинство протестующих исповедуют антисоветские взгляды».

    Петровский считает, что манифестанты вполне могли бы захватить здание музея, которое до сих пор охранялось не особенно строго, и провести ритуальный спуск советского флага. При этом политолог не исключил попыток штурма Дворца и других силовых действий оппозиции в будущем. «Все будет зависеть от динамики процесса. Пока протест идет на спад, но ситуация может поменяться» – заключил Петровский.

    По данным независимого белорусского портала ktk.by за 2016 год, в Службе безопасности президента (СБП) Белоруссии служит около 1500 человек. В 3-й отдельной бригаде спецназа МВД, которую могут также задействовать в охране госучреждений Минска – до 2000 человек. В спецподразделении МВД «Алмаз» – до 300 человек. Столько же предположительно служит в спецподразделении «Альфа» КГБ. Кстати, по данным белорусских журналистов, в этом году Лукашенко увеличил и численность, и оклады в спецназе силовых структур. По оценкам прессы, общая численность силовиков в Белоруссии составляет 150-200 тысяч человек. Что касается Вооруженных Сил, то, согласно официальным данным, они насчитывают до 65 тысяч человек.

    В любом случае, правоохранительные органы и спецслужбы отрабатывают сценарии на случай попыток захвата правительственных зданий боевиками, говорит Алесин. «Учитываются все варианты: например, появление боевиков на плечах мирных протестующих. Согласно таким сценариям, мобилизуются все силовые структуры. В первую очередь, Служба безопасности президента (СБП), которая, по компетентным данным, по числу «штыков» равна КГБ. Кстати, в СБП, помимо силовых подразделений, есть аналитические и специализирующиеся по радиоэлектронной борьбе. В час X к местам попыток путча будут переброшены и Силы специальных операций, которые подчинены Минобороны. У них есть свои военно-транспортные вертолеты. Белоруссия компактная страна – для переброски контингента из одного конца страны в другой максимум потребуются час-полтора», – напомнил Алесин.

    В самом Минске, в Уручье дислоцирована 3-я отдельная Краснознаменная бригада спецназа МВД. «Ее бойцы во время тренировок бьют у себя на головах кирпичи, борются за право носить краповый берет, присягают лично президенту. Другими словами, это такая преторианская гвардия», – сказал военный эксперт. На этом фоне, говорит Алесин, оппозиции было бы наивно рассчитывать на быстрый захват правительственных зданий, даже если на ее стороне будет явный численный перевес.

    Генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов напомнил ситуацию, когда главе государства понадобился автомат: «Насколько я понимаю, Александр Григорьевич в свое время был восхищен героизмом президента Чили Сальвадора Альенде, который в условиях государственного переворота не покинул свой пост, принял бой и погиб в своем кабинете с оружием в руках. Тогда у экс-главы государства был автомат Калашникова».

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