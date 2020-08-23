Лукашенко заявил, что митингующие «разбежались как крысы»

Взгляд
23 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Пожар коронавируса в Перу раздула целая серия ошибок властей

Уличные торговцы стали одним из главных каналов распространения коронавируса Sergi Rugrand/Keystone Press Agency/Global Look Press
В то время как в России ситуация с коронавирусом в какой-то степени стала легче, некоторые другие страны все больше погружаются в пучину кризиса – и чисто медицинского, и экономического. Речь идет не только о крупных государствах типа США или Индии. Главную трагедию с коронавирусом сейчас переживает Перу. Как такое произошло? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Лукашенко заявил, что митингующие «разбежались как крысы»

    23 августа 2020, 21:12

    Текст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко, подлетая на вертолете в воскресенье к своей резиденции в Минске, заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

    Лукашенко заявил, что участники акций протеста возле нее «как крысы разбежались», узнав, что «будет жарко», передает ТАСС со ссылкой на видеокадры из салона вертолета, которые опубликованы в Telegram-канале агентства БелТА.

    На кадрах видно, как Лукашенко пролетел над городом, а затем специально попросил пилотов приблизиться к проспекту Победителей, на котором стоит его резиденция и по которой от нее удалялась колонна манифестантов.

    «Как крысы разбежались. Они узнали, что здесь будет жарко», – прокомментировал Лукашенко.

    Ранее в Сети появилось видео с выходящим из вертолета с автоматом в руках Лукашенко. На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

    Из вертолета вышли Лукашенко и вооруженный военный, рядом с вертолетом главу государства ждали еще двое.

    Главу республики при этом сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, это 15-летний сын главы государства Николай.

    Лукашенко спрашивает у встречающих его: «Там никого не осталось?»

    Незадолго до этого сообщалось, что протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко.

    По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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