Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм Дворца независимости

Участники акции протеста у Дворца независимости в Минске пытались пойти на штурм здания, в котором в тот момент находился президент Белоруссии Александр Лукашенко, но им не хватило смелости, заявила телеканалу ОНТ пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Ближе к вечеру митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства находился во Дворце (независимости). Смелости митингующим хватило ненадолго: люди быстро развернулись и побежали в обратном направлении», – передает ТАСС ее слова.

При этом пресс-секретарь уточнила, что Лукашенко продолжает находиться и работать во Дворце независимости.

«Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры. Дети также были с ним. Президент до сих пор работает во Дворце независимости», – добавила она.

Кроме того, по словам Эйсмонт, Лукашенко весь день работал в ситуационном центре и контролировал обстановку на фоне акций протестов оппозиции.

«Президент весь день работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Лукашенко вышел вечером за оцепление Дворца независимости в Минске и поблагодарил силовиков. При этом он пообещал «разобраться» с протестующими.

До этого в Сети появилось видео с выходящим из вертолета с автоматом в руках Лукашенко. На кадрах видно, как Лукашенко выходит из вертолета в бронежилете и направляется в сторону резиденции. В руках у него автомат Калашникова без магазина с патронами.

Лукашенко, подлетая на вертолете в воскресенье к своей резиденции в Минске, заявил, что митингующие «как крысы разбежались».

Главу республики сопровождал молодой человек в военной экипировке и с оружием в руках – предположительно, это 15-летний сын главы государства Николай.

Лукашенко спрашивает у встречающих его: «Там никого не осталось?»

Незадолго до этого сообщалось, что протестующие в Минске подошли к резиденции Лукашенко.

По всей Белоруссии после президентских выборов начались массовые протестные акции, которые жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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