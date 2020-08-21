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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Главным врагом России в Минске считают не того человека

Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента Kremlin Pool/Global Look Press
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют? Подробности...
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«Т-34 потоком пошли на фронт благодаря сварке Патонов»

На любой стройке в мире используются наработки Бориса Патона Виктор Ахломов/РИА Новости
«Вместе со своим отцом Евгением Оскаровичем он работал во время войны на «Уралвагонзаводе», где делали легендарные «тридцатьчетверки». «Шов Патона» оказался крепче самой брони, защищая жизни танкистов. Это был великий вклад в Победу!» – сказал газете ВЗГЛЯД российский академик Геннадий Месяц, поделившийся своими воспоминаниями об ученом в связи со смертью главы Академии наук Украины Бориса Патона. Подробности...
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Противник либералов поможет им победить Трампа

Дело против Бэннона грозит ударить по кампании Дональда Трампа, причем удары полетят с разных сторон Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В США арестован бывший советник президента Стив Бэннон – правоконсервативный идеолог, благодаря которому Трамп переехал в Белый дом. Либералы этого человека ненавидели и считали расистом, сам он ненавидел Евросоюз, Китай и мигрантов, а Россию считал частью западного мира. Не исключено, что его арест будет иметь исторические последствия Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Методички для майданов надо начинать с философии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причем делают это сознательно. Потому что как только ты признаешь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...

Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Владимира Макея называют правой рукой Лукашенко, прежде он возглавлял администрацию президента    21 августа 2020, 10:52
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Глава МИД Белоруссии Владимир Макей был переназначен в новое правительство и тут же провел удивительно дружелюбные переговоры с США. Этого человека называют главным русофобом в белорусской власти, «серым кардиналом» Лукашенко и одним из столпов его режима. Справедливы ли эти оценки? Так ли страшен Макей, как его малюют?

    Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считается одним из архитекторов той политики, которая привела страну в нынешний тупик. Последовательный русофоб и сторонник «пути в Европу», он системно рушил отношения с Москвой и закрывал глаза на работу западных НКО в республике.

    Возникает вопрос, почему сейчас, когда последствия «макеевщины» проявились во всей красе, когда МИД провалил работу по всем фронтам, министр все-таки сохранил свой пост?

    А Вас я попрошу остаться

    Александр Лукашенко продолжает хождение по граблям. Если кто-то надеялся на то, что белорусский президент сделает выводы из враждебных действий западных стран и примкнувшей к ним Украины, он ошибался.

    Да, президент надул губы и отказался общаться с Ангелой Меркель, поскольку та посмела пообщаться со Светланой Тихановской, но при этом не было ни высылки польского и литовского послов, ни отставки номинального лидера прозападной (а точнее, антироссийской) группировки в белорусской власти – министра иностранных дел Владимира Макея.

    Он сохранил свой пост в сформированном по итогам выборов правительстве, и уже успел не просто пообщаться с заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом, но и поблагодарить «американскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и независимости Республики Беларусь». Ту самую американскую сторону, которая не признала итоги белорусских выборов и открыто хамила белорусской государственности.  

    Так, в ходе визита Майка Помпео в Минск госсекретарь заявил об отсутствии в Белоруссии «национального суверенного государства», предлагая со своей стороны «помочь его построить».

    Именно Макея считают главным противником российского-белорусского сближения и архитектором белорусской «многовекторности». И он, на первый взгляд, вполне соответствует этой роли. Макей не просто дипломат, видящей своей задачей приобщение Белоруссии к евроатлантическим ценностям и структурам – он сам по себе негативно относится к России.

    Коллеги рассказывали, как весной 2020 года группа журналистов поехала в Белоруссию для того, чтобы встретиться с министром иностранных дел. Сам визит долго согласовывался, обо всем договорились, однако по приезде в Белоруссию выяснилось, что Макей (незадолго до этого встречавшийся с группой западных журналистов и проведший с ними весьма продуктивную беседу) от общения с россиянами отказался. Служба протокола белорусского МИД разводила руками, ведь никаких оснований для отмены в виде срочной встречи или других дел не было. Министр просто не захотел.

    Курс на вассалитет?

    Другие дела Владимира Макея тоже характеризуют его как идейного противника России. Министр активно проводил курс на «национализацию» МИД. Обучение послов массовому и регулярному использованию белорусского языка на мероприятиях в других странах критиковать сложно, все-таки это белорусские, а не российские дипломаты, но к их действиям возникают серьезные вопросы.

    Посол Белоруссии на Украине (важная должность, учитывая серьезность угроз и заразных идей, которые распространяются с этой территории) Игорь Сокол позволял себе участвовать в информационно-пропагандистских мероприятиях, организованных на польские деньги. И, как рассказывают их участники, поддерживать реализацию проекта «Междуморье» – затягивание Белоруссии и Украины в польскую сферу влияния, превращение их в сателлитов Варшавы и антироссийский плацдарм.

    «В белорусском МИДе это знали, но закрывали глаза на деятельность Сокола и других послов, рассматривая это как часть курса на многовекторность. Курса, который «позволил насытить РБ прозападными НКО, сомнительными «экспертами», разглагольствовавшими о «руке Москвы», двойными агентами в спецслужбах и прочими лицами, которые готовы предать страну ради собственного благополучия», – поясняет глава аналитического бюро «Сонар-2050» Иван Лизан.

    Собственно, в итоге и предали. Ряд сотрудников МИДа (в частности, посол в Словакии Игорь Лещеня) переметнулись на сторону протестующих.

    Получается, что и Макей – предатель? Серый кардинал, чьей задачей было обеспечить белорусскому Майдану (когда бы он ни случился) поддержку дипломатов и низвести российско-белорусские отношения до такого уровня, что Кремль просто побрезгует спасать Лукашенко?

    Эта версия очень популярна в России, но продиктована она прежде всего нежеланием или неготовностью российского общества признать, что Макей не знамя антироссийских сил, а всего лишь перчаточная кукла. Кардиналом и лидером антироссийской части белорусского истеблишмента является не Владимир Макей, а президент страны Александр Лукашенко.

    На ваш взгляд

     
    Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?


    Обсуждение:  7 комментариев

    Хозяин и хитрый план

    В то, что Макей является политическим игроком, продвигающим собственную повестку, может поверить только тот, кто не знает специфики внутриполитической ситуации в Белоруссии. Даже журналисты, побывавшие на больших пресс-конференциях Батьки, понимают, что единственным политиком в стране является Александр Лукашенко. Он видит себя не президентом, а хозяином Белоруссии, относится к министрам как к своей собственности – и постоянно это подчеркивает. Член кабмина, который позволит себе проводить отличную от Батьки политическую линию, быстро лишится своего портфеля.

    Макей не лишился лишь потому, что (при всем при том, что он действительно еврофил и русофоб) «диверсификация» белорусской внешней политики и «национализация» элит являются не его проектом, а задачей, поставленной перед ним Лукашенко.

    Та же «белорусификация» проходила не только в МИДе. «Среди представителей белорусской власти стало очень модным козырнуть где-нибудь на официальном мероприятии или на застолье выступлением на белорусском языке. И это началось несколько лет назад – раньше такой моды не было», – пояснил газете ВЗГЛЯД один из российских журналистов, долгие годы работающий с белорусскими коллегами.

    Но если Макей и другие националисты или западники, проводившие эту политику, рассматривали ее как движение Белоруссии к Европе, то для Александра Лукашенко она была лишь способом оградиться от излишнего влияния России. Создать противовес «русскому миру» и давлению со стороны Москвы в вопросе интеграции (которую Лукашенко всегда рассматривал как потерю суверенитета и статуса хозяина Белоруссии).

    Сближение с Западом использовалось в качестве шантажа Москвы, было способом выбить у нее новые субсидии для белорусской экономики, ведь именно на белорусском экономическом чуде базировался общественный договор между Батькой и его народом.  

    При этом Лукашенко абсолютно не возражал, чтобы Макея позиционировали как лидера антироссийской группировки. Александр Григорьевич понимал, что не менее важным инструментом воздействия на политику Кремля является общественное мнение в России. Множество россиян до недавнего времени симпатизировали Лукашенко, считали его самым дружественным к Москве лидером постсоветского пространства. Часть из них при этом ретранслировала белорусскую пропаганду о том, что отношения между Москвой и Минском портятся из-за жадности российских олигархов.

    А когда этим россиянам указывали на враждебные действия Минска (покупка нефти у американцев, дружба с Украиной, отказ интеграции и даже недавнее взятие в заложники российских граждан), все это вешали на Макея.

    Куклы оживают

    Проблема Лукашенко в том, что эта стратегия начала давать сбои. И дело не только в том, что россияне начинают прозревать.

    В рамках большой политики куклы в какой-то момент могут оживать и начать играть в свою игру.

    «В Белоруссии есть лишь один реальный политик, но Лукашенко, как и любой государственный деятель, окружен различными советниками и помощниками, то есть зависим от своего окружения. Макей – скорее функция, которая желает стать самостоятельной фигурой. А может, уже стал», – подчеркивает Иван Лизан.

    Для примера можно взять турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который по стилю управления страной и общения с подчиненными похож на Лукашенко. Стоило ему ослабнуть, попасть в международную изоляцию и проигнорировать амбиции своих соратников, как ряд из них приобрели субъектность и даже возглавили собственные партии. Например, бывший президент Абдулла Гюль и бывший министр иностранных дел Ахмет Давутоглу (который, кстати, тоже ориентирован на Запад и пользуется поддержкой в Европе).

    Неслучайно протестующие, зная о взглядах Макея, митинговали у здания МИДа, требуя от министра присоединиться к антилукашенковским акциям. «Макей, не робей», – орали они. В какой-то момент даже появлялась информация о том, что министр подал в отставку и попытался покинуть тонущий корабль лукашенковской власти.

    В условиях конфликта с Западом и серьезного недоверия к Батьке со стороны Кремля Макей может стать угрозой для Лукашенко.

    Однако еще большей угрозой является все-таки нежелание Лукашенко корректировать свой хитрый план с учетом тех уроков и выводов, которые он извлек из протестов.

    «Белорусские власти продолжают считать, что текущий кризис – это следствие вмешательства во внутренние дела РБ извне. А раз нет работы над ошибками, то и проведение реформ (зачистка страны от прозападных НКО, изгнание из СМИ тех, кто рассказывал о российской угрозе, отказа от ущербной и тупиковой политики многовекторности) пока под большим вопросом. Без работы над ошибками через три-пять лет протесты вспыхнут снова, и тогда уже Россия спасти Белоруссию не сможет», – резюмировал Иван Лизан.

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