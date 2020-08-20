Глава МИД Белоруссии заявил о необходимости перемен

Перемены в Белоруссии необходимы, но не ценой гражданского противостояния или революций, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», – говорится в заявлении Макея на сайте МИД Белоруссии.

По его словам, республика переживает самый сложный этап в своей новейшей истории, «речь идет о сохранении государственности».

Глава белорусского МИД подчеркнул, что внешнеполитические интересы Белоруссии остаются неизменными «в этот судьбоносный для страны момент». Министр призвал дипломатов отстаивать интересы республики на внешнеполитической арене.

«Без эмоций ответьте себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело», – призвал глава МИД.

Кроме того, Макей заявил, что на его семью оказывается анонимное давление, в частности на его одиннадцатилетнего сына.

«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия». За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами», – добавил Макей.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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