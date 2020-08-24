Лауреата Нобелевской премии по литературе вызвали в белорусский СК

Лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания оппозиционного Координационного совета, сообщила пресс-служба КС.

«Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14.00 (совпадает с мск) в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как сообщила другой член президиума оппозиционного совета, Ольга Ковалькова, Алексиевич входит в президиум КС и пока не участвует в его работе по состоянию здоровья, но с ней есть связь.

Кроме того, отмечается, что нобелевский лауреат планирует идти.

20 августа другой член президиума координационного совета оппозиции в Белоруссии Максим Знак был вызван в следственный комитет страны для дачи пояснений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.