Минобороны Белоруссии «громко» заявило о защите памятников

Белорусское Минобороны незадолго до начала масштабного «Марша новой Беларуси» объявило, что берет «под охрану и защиту» памятники, возле которых проходят акции под бело-красно-белыми флагами.

«Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских евреев, представителей других национальностей – сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту», – передает «Ридус» со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

При этом уточняется, что большая часть сообщения набрана капслоком.

Отмечается также, что протестующих «категорически предупреждают», что в случае нарушения порядка они будут «иметь дело уже не с милицией, а с армией».

Ранее сообщалось, что в воскресенье в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы.

Стало известно, что правоохранительные органы задержали 26 человек, которые принимали участие в субботних протестных акциях в Белоруссии, за совершение административных правонарушений. По данным МВД республики, число участников 67 протестов, которые прошли в 55 населенных пунктах Белоруссии за сутки не превысило 6,1 тыс.

В субботу в Минске также прошло шествие против насилия, в акции в центре белорусской столицы приняли участие больше 3 тыс. человек.