Лукашенко заявил о важности многовекторной политики Белоруссии

Белоруссия в любом случае вынуждена проводить многовекторную политику, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику», – цитирует Лукашенко БелТА.

При этом глава белорусского государства отметил, что его беспокоит не власть в республике, он просто не желает, чтобы «альтернативные силы порезали на куски страну».

Президент уточнил, что Белоруссия примет экономические решения в ответ на санкции со стороны прибалтийских стран. Он напомнил, что «более матерые» страны не желают «задираться» с Белоруссией, поскольку она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие товары не смогут так легко проходить на Восток.

По его мнению, более слабым странам Балтии «дали команду «фас», и они вякнули из-под забора».

Лукашенко отметил, что белорусам «никто не даст больше», чем они могут заработать сами.

«Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет», – заверил президент.

Также глава государства подчеркнул, что костелы в республике работали и будут работать. Он пояснил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и «никакого наката» ни на какую церковь в стране он не допустит.

Ранее главы МИД ЕС заявляли, что договорились о разработке нового списка белорусских официальных лиц, ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования» на президентских выборах 9 августа. Они считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их.