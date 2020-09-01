Лукашенко вынес урок: Россияне и белорусы вновь стали братьями

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что получил урок, а Россия и Белоруссия имеют одно Отечество от Бреста до Владивостока.

Обе страны продолжат тесное сотрудничество, которое длилось и раньше, несмотря на заявления о том, что отношения между странами якобы стали прохладнее, сказал Лукашенко, передает БелТА.

«В послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня – братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко отмечал, что Белоруссия в любом случае вынуждена проводить многовекторную политику и призывал белорусов «направлять энергию в созидательное русло»