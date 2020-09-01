США пригрозили России санкциями за «вмешательство» в дела Белоруссии

Соединенные Штаты могут ввести санкции против России в случае «открытого вмешательства в дела Белоруссии», заявил представитель администрации США.

На данный момент США раздумывают над введением санкций против семи белорусских чиновников из-за «фальсификации» президентских выборов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Также санкции могут быть наложены на представителей белорусского руководства, связанного с подавлением протестов, отметил представитель американской администрации.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не пугать Минск санкциями и пообещал дать жесткий ответ на возможное введение ограничений против республики.

По его словам, угрожающие санкциями Минску страны «зажрались и забыли, что такое Белоруссия», а также «думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами».

Ранее главы МИД ЕС договорились о разработке нового списка белорусских официальных лиц, ответственных за «насилие, репрессии и фальсификацию итогов голосования» на президентских выборах 9 августа. Они считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными и не принимают их.