Москва предостерегла ЕС от финансирования оппозиции в Белоруссии

Решения глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза относительно ситуации в Белоруссии идут вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«На встрече министров иностранных дел стран ЕС обсуждались текущие события в Белоруссии. С сожалением отмечаем, что Евросоюз не удержался от попыток оказать воздействие на ситуацию в этой братской нам стране. Вместо сдержанности и такта, столь необходимых для создания условий для широкого национального диалога, предпочтение отдано задействованию нелегитимных односторонних санкций», – говорится в комментарии, размещенном на сайте дипведомства.

«Все громче звучат призывы к наращиванию финансовой подпитки белорусских оппозиционных структур, в том числе получающих содействие в соседних с Белоруссией странах Европы», – подчеркнула она, добавив, что это идет вразрез с принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств, зафиксированным в Хельсинкском акте.

Захарова выразила надежду, что что Евросоюз приведет свои внешнеполитические установки в соответствие с этим и другими основополагающими принципами общеевропейской безопасности.

Ранее польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский предлагал Евросоюзу ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.

Напомним, замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что протестные акции в Белоруссии вовсе не отражают выбор между ориентацией республики на Россию или Евросоюз.

Шмид добавила, что главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС обсудят санкции против Белоруссии 27-28 августа на неформальной встрече в Берлине.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщал, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что оппозиция хочет сменить Белоруссии ориентацию.