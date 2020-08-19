«Тихановская – лицо этого протеста, но не лидер»

Взгляд
19 августа, среда  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
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Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    «Тихановская – лицо этого протеста, но не лидер»

    Идеологи «старой» белорусской оппозиции призывают к разрыву дружеских отношений с Москвой    19 августа 2020, 23:00
    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Анастасия Куликова

    «Надо будет изучить вопрос, не противоречит ли членство в ОДКБ принципу нейтралитета. Если да, то, наверное, надо ставить вопрос о прерывании. А вот у Евразийского экономического союза, думаю, есть свой потенциал», – заявил газете ВЗГЛЯД один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев. Ранее президент Лукашенко упрекнул оппозицию в подготовке разрыва отношений с Россией.

    В среду в Минске состоялось первое заседание координационного совета белорусской оппозиции, состоящего из 35 человек. Был избран президиум КС, в который вошли семеро представителей оппозиции, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Создание такого совета поприветствовали из Брюсселя участники экстренного саммита Евросоюза. На саммите, кроме того, заявили о готовности «сопровождать мирный переход власти в Белоруссии».

    В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот совет «черной сотней», собранной для захвата власти, и пообещал его членам раздать не портфели министров, а «метлы и лопаты». Во вторник Лукашенко заявил, что оппозиция в случае прихода к власти хочет вывести республику из Союзного государства, из ОДКБ. По его словам, оппозиционеры хотят восстановить «белорусско-российскую границу со всеми вытекающими последствиями».

    Как бы отвечая заочно на упреки Лукашенко, КС в среду выпустил резолюцию о том, что «изменение конституционного строя и внешнеполитического курса республики» не планируется.

    Однако, как писала накануне газета ВЗГЛЯД, идеологи белорусской оппозиции, которые консультировали кандидата в президенты Светлану Тихановскую, еще несколько месяцев назад подготовили «реанимационный» план действий, предполагающий полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией.

    О том, как же противники Лукашенко намерены действовать в случае своей победы, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал один из членов координационного совета оппозиции, бывший проректор Европейского гуманитарного университета, кандидат философских наук, профессор Владимир Дунаев.

    ВЗГЛЯД: Владимир Александрович, понятно, что в первую очередь членов КС сейчас волнует вопрос трансфера власти. Но представим себе, что вы уже добились этой цели. Останется ли после этого Минск в союзе с Москвой?

    Владимир Дунаев. Фото: ( кадр из видео )

    Владимир Дунаев. Фото: ( кадр из видео )

    Владимир Дунаев: Этот вопрос должны решать новый президент и новый парламент. Какая у них будет геополитическая ориентация, сказать трудно, поскольку пока протест, который мы видим, лишен какой-либо программной определенности, кроме простых вещей: справедливости по отношению к задержанным и пострадавшим, наказания виновных и справедливого подсчета голосов. Наша задача, как совета, только в том, чтобы помочь преодолеть кризис.

    Судьба Белоруссии – быть на стыке двух цивилизаций, двух миров. Для нас совершенно немыслимо ни порвать с Россией, ни отречься от Европы. Когда на одном из митингов появился флаг Евросоюза, то его попросили вежливо убрать, потому что это сугубо национальный протест. Но если говорить лично обо мне, то я предпочел бы западную ориентацию Белоруссии.

    ВЗГЛЯД: То есть если такой вопрос встанет, лично вы проголосуете за выход из ОДКБ, из Союзного государства?

    В. Д.: Надо будет изучить вопрос, не противоречит ли членство в ОДКБ принципу нейтралитета страны. Если да, то, наверное, надо ставить вопрос о прерывании. Я не сторонник и Союзного государства. Нужны другие формы кооперации, более эффективные, которые меньше бы вызывали у нас отторжение.

    ВЗГЛЯД: Но благодаря Союзному государству, у нас прозрачная граница. Вам будет трудно усидеть на двух стульях сразу.

    В. Д.: Я – за прозрачную границу. У нас и с Россией, и с Евросоюзом люди связаны и прагматичными экономическими, и родственными, и культурными связями. Пограничность Белоруссии – то, с чем следовало бы считаться нашим соседям. Это нормально для стран, которые живут на границе между цивилизациями.

    ВЗГЛЯД: А как насчет Евразийского экономического союза?

    В. Д.: Думаю, у него как раз есть свой потенциал. Поэтому я в любом случае против резких выходов из любых альянсов.

    Белоруссия – пограничная страна, которая должна сбалансированно строить свою политику, без крутых разворотов в ту или иную сторону.

    ВЗГЛЯД: По итогам саммита Евросоюза заявлено, что Брюссель готов «сопровождать мирный переход власти в Белоруссии». Кроме того, там готовят санкции против Лукашенко. Вы не считаете это формой давления на Минск?

    В. Д.: Это более деликатная форма давления, чем то, что мы видим со стороны России. От российской прессы мы слышим очень высокомерные, имперские, даже оскорбительные оценки.

    А Белоруссии нужно дать возможность найти выход из нынешнего положения, что совсем непросто. Ей надо помочь. Вот если бы Москва вместе с Брюсселем нашла какой-то способ разрешить этот конфликт мирным путем, это было бы самым мудрым. И многие проблемы в наших отношениях с Россией были бы сразу сняты.

    ВЗГЛЯД: Ваша коллега по КС Мария Колесникова заявила, что русофобская сторона протеста в Белоруссии – это ложь и манипуляция Лукашенко. Но мы видели в соцсетях картинки с демонстрантами в Минске в майках с надписью «Москалей на ножи». Не намерен ли КС публично дистанцироваться от таких сторонников?

    В. Д.: Первый раз слышу про такое. Все, что я видел – это протест совершенно другого плана. В нем и в помине нет никакой антироссийской составляющей. Это паранойя – искать какую-то русофобию.

    У нас есть более актуальная проблема – проблема справедливости. Белорусы хотели бы, чтобы их голос был услышан, они не хотят, чтобы власть брутально расправлялась с ними. В том числе и с совершенно невинными людьми, которые случайно попадаются под руку. Что касается русофобии, то я не видел ничего, что свидетельствовало бы об этом.

    ВЗГЛЯД: Но известно, что идеологи «старой оппозиции» подготовили для Тихановской так называемый реанимационный пакет реформ. Им предусматривается запрет преподавания на русском языке, выход из ОДКБ, вступление в Евросоюз и НАТО. Сама Светлана Тихановская тоже успела заявить о необходимости выхода из Союзного государства

    В. Д.: Нет смысла пока это даже обсуждать. Тихановская – лицо этого протеста, но не лидер. Никакие программные соображения пока не играют никакой роли в этом движении.

    ВЗГЛЯД: Но вот публицист Светлана Алексиевич только что была избрана в состав президиума вашего совета, причем под первым номером. Известно, что в четверг в интервью «Радио Свобода» Алексиевич заявила, что это вовсе не белорусские силовики подавляли уличные протесты, а российский спецназ. Но ведь уже очевидно, что это неправда.

    В. Д.: Я тоже слышал такие истории от людей, ставших жертвами расправы. Им казалось, что с ними расправляются люди, говорящие с другим акцентом, не так как белорусы. Потом выяснилось, что на обмундировании действительно был светящийся значок, который напоминает российский триколор. Видимо, он-то и стал причиной появления таких слухов. Алексеевич повторила то, что ходило как слух.

    ВЗГЛЯД. Должна ли Алексиевич извиниться?

    В. Д.: Наверное, ей стоит публично признать ошибку. Это нормально. Если человек ошибся, сказать – да, меня ввели в заблуждение.

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