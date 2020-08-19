«Тихановская – лицо этого протеста, но не лидер»

«Надо будет изучить вопрос, не противоречит ли членство в ОДКБ принципу нейтралитета. Если да, то, наверное, надо ставить вопрос о прерывании. А вот у Евразийского экономического союза, думаю, есть свой потенциал», – заявил газете ВЗГЛЯД один из членов координационного совета белорусской оппозиции Владимир Дунаев. Ранее президент Лукашенко упрекнул оппозицию в подготовке разрыва отношений с Россией.

В среду в Минске состоялось первое заседание координационного совета белорусской оппозиции, состоящего из 35 человек. Был избран президиум КС, в который вошли семеро представителей оппозиции, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Создание такого совета поприветствовали из Брюсселя участники экстренного саммита Евросоюза. На саммите, кроме того, заявили о готовности «сопровождать мирный переход власти в Белоруссии».

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот совет «черной сотней», собранной для захвата власти, и пообещал его членам раздать не портфели министров, а «метлы и лопаты». Во вторник Лукашенко заявил, что оппозиция в случае прихода к власти хочет вывести республику из Союзного государства, из ОДКБ. По его словам, оппозиционеры хотят восстановить «белорусско-российскую границу со всеми вытекающими последствиями».

Как бы отвечая заочно на упреки Лукашенко, КС в среду выпустил резолюцию о том, что «изменение конституционного строя и внешнеполитического курса республики» не планируется.

Однако, как писала накануне газета ВЗГЛЯД, идеологи белорусской оппозиции, которые консультировали кандидата в президенты Светлану Тихановскую, еще несколько месяцев назад подготовили «реанимационный» план действий, предполагающий полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией.

О том, как же противники Лукашенко намерены действовать в случае своей победы, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал один из членов координационного совета оппозиции, бывший проректор Европейского гуманитарного университета, кандидат философских наук, профессор Владимир Дунаев.

ВЗГЛЯД: Владимир Александрович, понятно, что в первую очередь членов КС сейчас волнует вопрос трансфера власти. Но представим себе, что вы уже добились этой цели. Останется ли после этого Минск в союзе с Москвой?

Владимир Дунаев. Фото: ( кадр из видео )

Владимир Дунаев: Этот вопрос должны решать новый президент и новый парламент. Какая у них будет геополитическая ориентация, сказать трудно, поскольку пока протест, который мы видим, лишен какой-либо программной определенности, кроме простых вещей: справедливости по отношению к задержанным и пострадавшим, наказания виновных и справедливого подсчета голосов. Наша задача, как совета, только в том, чтобы помочь преодолеть кризис.

Судьба Белоруссии – быть на стыке двух цивилизаций, двух миров. Для нас совершенно немыслимо ни порвать с Россией, ни отречься от Европы. Когда на одном из митингов появился флаг Евросоюза, то его попросили вежливо убрать, потому что это сугубо национальный протест. Но если говорить лично обо мне, то я предпочел бы западную ориентацию Белоруссии.

ВЗГЛЯД: То есть если такой вопрос встанет, лично вы проголосуете за выход из ОДКБ, из Союзного государства?

В. Д.: Надо будет изучить вопрос, не противоречит ли членство в ОДКБ принципу нейтралитета страны. Если да, то, наверное, надо ставить вопрос о прерывании. Я не сторонник и Союзного государства. Нужны другие формы кооперации, более эффективные, которые меньше бы вызывали у нас отторжение.

ВЗГЛЯД: Но благодаря Союзному государству, у нас прозрачная граница. Вам будет трудно усидеть на двух стульях сразу.

В. Д.: Я – за прозрачную границу. У нас и с Россией, и с Евросоюзом люди связаны и прагматичными экономическими, и родственными, и культурными связями. Пограничность Белоруссии – то, с чем следовало бы считаться нашим соседям. Это нормально для стран, которые живут на границе между цивилизациями.

ВЗГЛЯД: А как насчет Евразийского экономического союза?

В. Д.: Думаю, у него как раз есть свой потенциал. Поэтому я в любом случае против резких выходов из любых альянсов.

Белоруссия – пограничная страна, которая должна сбалансированно строить свою политику, без крутых разворотов в ту или иную сторону.

ВЗГЛЯД: По итогам саммита Евросоюза заявлено, что Брюссель готов «сопровождать мирный переход власти в Белоруссии». Кроме того, там готовят санкции против Лукашенко. Вы не считаете это формой давления на Минск?

В. Д.: Это более деликатная форма давления, чем то, что мы видим со стороны России. От российской прессы мы слышим очень высокомерные, имперские, даже оскорбительные оценки.

А Белоруссии нужно дать возможность найти выход из нынешнего положения, что совсем непросто. Ей надо помочь. Вот если бы Москва вместе с Брюсселем нашла какой-то способ разрешить этот конфликт мирным путем, это было бы самым мудрым. И многие проблемы в наших отношениях с Россией были бы сразу сняты.

ВЗГЛЯД: Ваша коллега по КС Мария Колесникова заявила, что русофобская сторона протеста в Белоруссии – это ложь и манипуляция Лукашенко. Но мы видели в соцсетях картинки с демонстрантами в Минске в майках с надписью «Москалей на ножи». Не намерен ли КС публично дистанцироваться от таких сторонников?

В. Д.: Первый раз слышу про такое. Все, что я видел – это протест совершенно другого плана. В нем и в помине нет никакой антироссийской составляющей. Это паранойя – искать какую-то русофобию.

У нас есть более актуальная проблема – проблема справедливости. Белорусы хотели бы, чтобы их голос был услышан, они не хотят, чтобы власть брутально расправлялась с ними. В том числе и с совершенно невинными людьми, которые случайно попадаются под руку. Что касается русофобии, то я не видел ничего, что свидетельствовало бы об этом.

ВЗГЛЯД: Но известно, что идеологи «старой оппозиции» подготовили для Тихановской так называемый реанимационный пакет реформ. Им предусматривается запрет преподавания на русском языке, выход из ОДКБ, вступление в Евросоюз и НАТО. Сама Светлана Тихановская тоже успела заявить о необходимости выхода из Союзного государства

В. Д.: Нет смысла пока это даже обсуждать. Тихановская – лицо этого протеста, но не лидер. Никакие программные соображения пока не играют никакой роли в этом движении.

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В. Д.: Я тоже слышал такие истории от людей, ставших жертвами расправы. Им казалось, что с ними расправляются люди, говорящие с другим акцентом, не так как белорусы. Потом выяснилось, что на обмундировании действительно был светящийся значок, который напоминает российский триколор. Видимо, он-то и стал причиной появления таких слухов. Алексеевич повторила то, что ходило как слух.

ВЗГЛЯД. Должна ли Алексиевич извиниться?

В. Д.: Наверное, ей стоит публично признать ошибку. Это нормально. Если человек ошибся, сказать – да, меня ввели в заблуждение.

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