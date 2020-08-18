Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

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18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой Sergei Grits/AP/ТАСС
Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...

Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

    Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО    18 августа 2020, 18:30
    Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
    Текст: Наталья Макарова,
    Иван Абакумов

    Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут - это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем, проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского.

    Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая считает себя победительницей на выборах 9 августа, уже одобрила программу действий оппозиции под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». В последние дни сайт с «реанимационным пакетом» стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google. Программа оппозиционеров широко обсуждается в соцсетях на фоне разрастающихся уличных протестов.  Можно предположить, что на пункты «пакета» будет ориентироваться самоназначенный штаб протеста – координационный совет, в который, как отмечала газета ВЗГЛЯД вошли откровенные русофобы.  

    Из документа следует, что оппозиция предлагает возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и прекратить вещание российских телеканалов, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование исключительно на белорусском языке. Кроме того, среди инициатив -  создание белорусской автокефальной церкви наподобие той, что недавно была создана на Украине.

    «Реанимационный пакет реформ для Беларуси» даже по названию схож с украинским «Реанимационным пакетом реформ», обратил внимание директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В украинском случае «пакет» представили люди, связанные с Джорджем Соросом и другими западными спонсорами, чьи представители определяют политику Киева – пояснил Погребинский газете ВЗГЛЯД.

    Белорусскому обществу предложили явно неприемлемый вариант – «пакет реформ» в духе шоковой терапии, наподобие той, через которую в начале 1990-х прошла Прибалтика, в том числе соседняя Литва, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский. «Оппозиция всегда выступала за шоковую терапию. Также они выступают против социально ориентированного государства. То есть нам предлагают сделать из Белоруссии вторую Литву», – сказал Петровский.

    «Схожесть с «литовским сценарием» заключается и в том, что сейчас на Белоруссию идет сильнейшее давление с Запада. Нам советуют приватизировать госсектор и отказаться от госсобственности на основные средства производства в стратегических отраслях. Причем внешнее давление с каждым днем усиливается. Грубо говоря, европейские страны озвучивают свои потребности в отношении Белоруссии, принуждая нас ликвидировать собственную модель развития», – полагает Петровский. Собственно, литовский вариант реформ приведет к превращению индустриально-аграрной Белоруссии в аграрный придаток Запада, уверен минский эксперт.

    Если допустить, что при смене власти в Минске, «пакет» будет принят за основу, то это будет означать объявление экономической войны России, отмечают эксперты. Причем от прекращения действия сразу всех интеграционных договоров с Москвой проиграет именно Белоруссия – ведь разрыв отношений мало что оставит от товарооборота в 35 млрд долларов.

    На ваш взгляд

     
    Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?


    Но Запад сделал ставку именно на раскол между Белоруссией и Россией при смене власти в стране, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов. Именно так, по мнению российского парламентария, следует расценивать заявление американских конгрессменов, сделанное во вторник. В Конгрессе США осудили приписываемое Москве предложение «направить российскую военную помощь Белоруссии на фоне продолжающихся мирных протестов» и призвали Белый дом вместе с европейскими партерами «защищать суверенное право Белоруссии определять свое собственное будущее».

    «Соединенные Штаты таким образом подают сигнал и нам, и белорусам: мол, «не мешайте нам и нашим партнерам осуществлять свою стратегию на территории Белоруссии». Цель этой стратегии – снос существующей политической системы в стране и отрыв Белоруссии от России», – подчеркнул сенатор Морозов.  

    Заявление конгрессменов – наглое вмешательство во внутренние дела сразу двух государств – Белоруссии и России, добавил сенатор. «У нас с Белоруссией есть договорные взаимоотношения и Союзное государство. Никакая третья страна не имеет права вмешиваться в наши двусторонние отношения», – подчеркнул Морозов.

    Зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов считает, что конечной целью политики США является Россия, а не Белоруссия. «Происходящее сейчас – это не импровизация. Все было задумано давно. Американская корпорация RAND еще год назад представила доклад о том, как вывести из равновесия Россию. Один из разделов доклада посвящен оказанию содействия либерализации Белоруссии», – пояснил сенатор.

    «Штатам сама по себе Белоруссия не интересна, поэтому у них нет четкой программы относительно этой страны. Но они призывают белорусов, как и ранее украинцев, слушаться их и сменить власть, после чего у них все будет якобы замечательно», – добавил Климов.

    Попытки внешнего вмешательства в белорусские дела будут усиливаться с каждым днем, прогнозирует российский сенатор Франц Клинцевич. На руку Западу будет играть то, что «белорусское гражданское общество перегрето ошибками, сделанными властью», сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД. Но с другой стороны, обнадеживает то, что белорусское общество – более зрелое, чем украинское, более устойчивое к попыткам разжигать ненависть к России, и прочим провокациям, и оно ближе к России, указал Клинцевич. Сенатор отметил, что и белорусский протест разительно отличается от украинского Майдана – он куда более спокойный, «интеллигентный», а с другой стороны, стихийный, не имеющий явных лидеров.

    Добавим, что хотя белорусская оппозиция использует символику, отчасти схожую с литовской (герб «Пагоня»), даже протестующих вряд ли привлечет сценарий превращения Белоруссии во вторую Литву. 

    «Реанимационный пакет реформ», который представили самоназначенные вожди протеста, встретил резко негативные отзывы, в том числе среди экспертов, которые критично относятся к Лукашенко и его окружению. «Это детский сад. Да и

    любой здравомыслящий политик понимает, что без России Белоруссия превратится в несостоятельное государство.

    Сегодня нет альтернативы ни российскому рынку, ни российским энергоресурсам. Потому идея разорвать отношения с Россией – это глупость, которая не получит основательной поддержки в стране», – пояснил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

    По словам Болкунца, авторами документа являются оппозиционеры, которые за последнюю четверть века никак себя не проявили. «Во время выборов они находились на заднем плане, а сейчас пытаются запрыгнуть на коня», – отметил политолог. «Та часть оппозиции, которая опубликовала этот документ, власть в стране не получит, – уверен Болкунец. – И Тихановская, объявив себя национальным лидером, править из Вильнюса не сможет».

    Напрасно удивляются на Украине, что ее не считают образцом для Белоруссии даже протестующие, заметил в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. «Украина преподала урок всем, как не надо менять власть: обвал экономики, ненависть, трагедия Одессы, падение уровня жизни. Судьба Украины – худшая реклама майдана. И многие это осознали», – уверен Пушков.

    Похоже и на Западе осознают то, что украинский сценарий, или сценарий шоковой терапии в духе начале 1990-х не будет воспринят белорусским обществом. Европейские партнеры Соединенных Штатов, в первую очередь Польша, сулят Белоруссии не только кнут в виде санкций, но и пряник.

    Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Белоруссии через перспективу сотрудничества, ведь принятие санкций только сильнее привяжет эту страну к России, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. Обещание благ от ЕС – «единственный способ убедить белорусов и, может быть, самого Александра Лукашенко, что для Белоруссии существует другая альтернатива, а не только сотрудничество с Россией», – заявил замминистра иностранных дел Польши.

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