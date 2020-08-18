В Минске заявили о попытке превратить Белоруссию во вторую Литву

«Нам предлагают приватизировать основные производства в стратегических отраслях. Но это значит ликвидировать собственную модель развития и скатиться до уровня страны-марионетки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Петровский, комментируя публикацию программы белорусской оппозиции, где среди прочего предлагается разорвать все отношения между Минском и Москвой.

«Для меня эта программа не стала откровением, – сказал Петр Петровский. – Оппозиция всегда выступала за шоковую терапию. Также они выступают против социально ориентированного государства и поддерживают приватизацию, снижение налогов и коммерциализацию социальных услуг. То есть нам предлагают сделать из Белоруссии вторую Литву».

«Нас часто сравнивают с Украиной, но там очень сильны региональные различия и население не столь однородно в этическом плане. Есть разница и в отношении к языку. Наши граждане хоть и считают родным белорусский язык, рассматривая его как символ собственной идентичности, но не используют его в быту. Кроме того, белорусский язык не столь политизирован, хотя и у нас есть маргинальные группы, пытающиеся выставить язык на амбразуру», – пояснил Петровский.

«Схожесть с «литовским сценарием» заключается и в том, что сейчас на Белоруссию идет сильнейшее давление с Запада. Нам советуют приватизировать госсектор и отказаться от госсобственности на основные средства производства в стратегических отраслях. Причем внешнее давление с каждым днем усиливается. Грубо говоря, европейские страны озвучивают свои потребности в отношении Белоруссии, принуждая нас ликвидировать собственную модель развития», – почеркнул политолог.

«Эксперты-экономисты говорят, что реализация этой программы уничтожит основу белорусской экономики, а также приведет к глубокому неравенству, расслоению и маргинализации общества. Мы потеряем промышленный потенциал и наиболее образованную часть населения. Фактически мы скатимся до уровня периферийной аграрной страны-марионетки», – заключил Петр Петровский.

Ранее белорусская оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке.

«Проект реформ», созданный на основе «реанимационного пакета», в ходе своей агитации одобрила основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В последние дни сайт с «реанимационным пакетом» стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной станет управлять блогер Сергей Тихановский.

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