В Белоруссии предупредили о последствиях реализации программы оппозиции

Программа белорусской оппозиции, где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке, чревата катастрофическими рисками, отмечается в сюжете телеканала «Беларусь 1».

Программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси» оппозиция представила в ходе кампании по выборам президента. «Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов», созданный на основе «реанимационного пакета», одобрила в ходе своей агитации основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, передает РИА «Новости». В последние дни сайт с «реанимационным пакетом» стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



Выход из интеграционных объединений вряд ли возможен даже технически, а прекращение действия сразу всех интеграционных договоров – это вообще объявление, по меньшей мере, экономической войны, считает обозреватель Олег Романов.

Введение уголовной ответственности за оспаривание права белорусов на собственное государство и сомнение в самом существовании белорусской нации – это странный состав преступления, который предполагает самое расширенное толкование, указывает эксперт.

Отмечается также, что таможенный и пограничный контроль на границе с Россией мало что оставит от товарооборота в 35 млрд долларов и многомиллионного взаимного пассажиропотока.

Запрет на трансляцию российских общественно-политических программ и обязательное включение в телевизионный пакет каналов Латвии, Литвы, Польши, Украины – классическое идеологическое переформатирование общественного сознания. «Можно считать его делом сколь угодно хорошим и полезным, но такая процедура представляет собой самое жестокое насилие над умами сограждан», – считает Романов.

Такие радикальные геополитические и военно-политические трансформации в центре Европы, как выход из ОДКБ и закрытие российских военных объектов, могут иметь самые катастрофические последствия, подчеркивает он. По мнению эксперта, подобные вещи чреваты, в самом крайнем случае, горячей войной, но, если ее удастся избежать, то холодная война начнется точно.

Касаясь требований создать белорусскую автокефальную церковь, а также перевести систему образования от детских садов до университетов на белорусский язык, он предупредил, что насилие в этой сфере чревато драматическим, чтобы не сказать трагическим, общественным расколом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной станет управлять блогер Сергей Тихановский.

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