Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

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18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Лукашенко сделал оппозиции предложение

Лукашенко пообещал бастующим рабочим квартиры и новую конституцию BelTA/Reuters
Лукашенко сказал, когда он покинет президентский пост – после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Батька может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве. Но оппозиция хочет получить власть прямо сейчас – Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Возможен ли компромисс между Лукашенко и оппозицией? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

       18 августа 2020, 13:04
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Иван Абакумов

    «Разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, но прозападным элитам на это плевать. При этом Москве некого поддержать в Минске», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал публикацию программы «Реанимационного пакета реформ для Беларуси», в котором предлагается разорвать все отношения между Минском и Москвой.

    «Реанимационный пакет реформ для Беларуси» – это аналог украинского «Реанимационного пакета реформ». В нашем случае – это грантовая организация, которая работает на деньги Джорджа Сороса и других западных спонсоров. У нас их называют «соросятами». Часть из них по-прежнему остается в составе правительства Украины, часть была уволена. Но они стали доминантой украинской политики в последние шесть лет», – рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    «Часть белорусов, очевидно, поддерживает схожие идеи. У меня язык не поворачивается вступаться за Лукашенко, потому что он в последнее время вел себя по-русофобски. Но украинский опыт мне подсказывает: Янукович был нехорошим президентом, однако то, что в результате произошло со страной – гораздо хуже, чем если бы он остался на своем посту», – подчеркнул эксперт.

    По мнению Погребинского, разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, которые «потеряют работу на предприятиях, а предприятия потеряют российские рынки сбыта». «Но прозападную элиту судьба миллионов рабочих не волнует. Им важно утвердиться и править», – убежен Погребинский.

    «И в данном случае я могу лишь посочувствовать Москве, потому что ей некого поддержать в Белоруссии. С одной стороны, Лукашенко зачистил всех, кто ориентировался на Россию. С другой стороны, Москве необходимо убедить Батьку в том, чтобы он все-таки начал искать компромисс с оппозицией и внес поправки в конституцию», – пояснил эксперт.

    «Но Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем. Я хорошо помню свой разговор с одним очень высокопоставленным российским чиновником, который состоялся в 2003 году. Я его спросил: «Ты вообще знаешь, сколько на Украине работает западных фондов и сколько студентов бесплатно учится в Польше?». На тот момент Варшава давала две тысячи бесплатных мест в вузах, а Москва – всего 300», – продолжил Погребинский.

    «Далее я предложил ему собрать зарабатывающих на Украине российских олигархов и попросить их создать по фонду, которые будут заниматься поддержкой молодых украинцев, желающих получить образование в МГУ, МФТИ и вузах, которые связаны с русской культурой и языком», – отметил политолог.

    «В ответ на это он мне сказал, что у него с российскими олигархами хватает других забот, а проблемы украинцев – это проблемы украинцев. Но из-за его высокого положения я не мог ему сказать, что «наши проблемы могут стать вашими», – добавил эксперт. 

    «В этой связи можно взять пример львовского еврея и российского бизнесмена Михаила Фридмана, который владеет «Альфа-банком» и другими активами. Он и его банк на Украине прекрасно себя чувствуют. Другой пример – Михаил Гуцериев, которому принадлежит половина центра Москвы. Он является партнером Лукашенко, но разве он поддерживает какие-то пророссийские организации в Белоруссии? Нет. Отсюда все проблемы», – резюмировал Погребинский.

    Ранее белорусская оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке.

    «Проект реформ», созданный на основе «реанимационного пакета», в ходе своей агитации одобрила основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В последние дни сайт с «реанимационным пакетом» стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google.

    При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной станет управлять блогер Сергей Тихановский.

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