Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

«Разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, но прозападным элитам на это плевать. При этом Москве некого поддержать в Минске», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал публикацию программы «Реанимационного пакета реформ для Беларуси», в котором предлагается разорвать все отношения между Минском и Москвой.

«Реанимационный пакет реформ для Беларуси» – это аналог украинского «Реанимационного пакета реформ». В нашем случае – это грантовая организация, которая работает на деньги Джорджа Сороса и других западных спонсоров. У нас их называют «соросятами». Часть из них по-прежнему остается в составе правительства Украины, часть была уволена. Но они стали доминантой украинской политики в последние шесть лет», – рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Часть белорусов, очевидно, поддерживает схожие идеи. У меня язык не поворачивается вступаться за Лукашенко, потому что он в последнее время вел себя по-русофобски. Но украинский опыт мне подсказывает: Янукович был нехорошим президентом, однако то, что в результате произошло со страной – гораздо хуже, чем если бы он остался на своем посту», – подчеркнул эксперт.

По мнению Погребинского, разрыв отношений с Россией негативно отразится на большинстве граждан Белоруссии, которые «потеряют работу на предприятиях, а предприятия потеряют российские рынки сбыта». «Но прозападную элиту судьба миллионов рабочих не волнует. Им важно утвердиться и править», – убежен Погребинский.

«И в данном случае я могу лишь посочувствовать Москве, потому что ей некого поддержать в Белоруссии. С одной стороны, Лукашенко зачистил всех, кто ориентировался на Россию. С другой стороны, Москве необходимо убедить Батьку в том, чтобы он все-таки начал искать компромисс с оппозицией и внес поправки в конституцию», – пояснил эксперт.

«Но Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем. Я хорошо помню свой разговор с одним очень высокопоставленным российским чиновником, который состоялся в 2003 году. Я его спросил: «Ты вообще знаешь, сколько на Украине работает западных фондов и сколько студентов бесплатно учится в Польше?». На тот момент Варшава давала две тысячи бесплатных мест в вузах, а Москва – всего 300», – продолжил Погребинский.

«Далее я предложил ему собрать зарабатывающих на Украине российских олигархов и попросить их создать по фонду, которые будут заниматься поддержкой молодых украинцев, желающих получить образование в МГУ, МФТИ и вузах, которые связаны с русской культурой и языком», – отметил политолог.

«В ответ на это он мне сказал, что у него с российскими олигархами хватает других забот, а проблемы украинцев – это проблемы украинцев. Но из-за его высокого положения я не мог ему сказать, что «наши проблемы могут стать вашими», – добавил эксперт.

«В этой связи можно взять пример львовского еврея и российского бизнесмена Михаила Фридмана, который владеет «Альфа-банком» и другими активами. Он и его банк на Украине прекрасно себя чувствуют. Другой пример – Михаил Гуцериев, которому принадлежит половина центра Москвы. Он является партнером Лукашенко, но разве он поддерживает какие-то пророссийские организации в Белоруссии? Нет. Отсюда все проблемы», – резюмировал Погребинский.

Ранее белорусская оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», где предлагается возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и отключить телеканалы, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование на белорусском языке.

«Проект реформ», созданный на основе «реанимационного пакета», в ходе своей агитации одобрила основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В последние дни сайт с «реанимационным пакетом» стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что в случае победы протестующих повторных выборов в республике не будет, а страной станет управлять блогер Сергей Тихановский.

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