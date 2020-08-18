В Совфеде указали на стратегию США в отношении Белоруссии

«США хотят, чтобы им не мешали проводить политику отрыва Минска от Москвы и сноса белорусской политической системы», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя осуждение американскими конгрессменами приписываемого России предложения военной помощи Александру Лукашенко.

«США таким образом подают сигнал и нам, и белорусам: мол, «не мешайте нам и нашим партнерам осуществлять свою стратегию на территории Белоруссии». Цель этой стратегии – снос существующей политической системы в стране и отрыв Белоруссии от России», – убежден член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов.

Кроме того, такие заявления являются наглым вмешательством во внутренние дела сразу двух государств – Белоруссии и России, добавил сенатор. «У нас с Белоруссией есть договорные взаимоотношения и Союзное государство. Все нормы, прописанные в этом документе, соответствуют международному праву. Никакая третья страна не имеет права вмешиваться в наши двусторонние отношения», – подчеркнул Морозов.

В то же время зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов считает, что конечной целью политики США является Россия, а не Белоруссия. «Происходящее сейчас – это не импровизация. Все было задумано давно. Американская корпорация RAND еще год назад представила доклад о том, как вывести из равновесия Россию. Один из разделов доклада посвящен оказанию содействия либерализации Белоруссии», – пояснил сенатор.

«Штатам сама по себе Белоруссия не интересна, поэтому у них нет четкой программы относительно этой страны. Но они призывают белорусов, как и ранее украинцев, слушаться их и сменить власть, после чего у них все будет якобы замечательно», – подытожил Климов.

Напомним, американские конгрессмены осудили приписываемое Москве предложение «направить российскую военную помощь Белоруссии на фоне продолжающихся мирных протестов».

«Мы поддерживаем народ Белоруссии, который продолжает пользоваться своим правом на протест и требовать более свободной, более демократической страны, их голоса должны быть услышаны. В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента России Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии», – говорится в заявлении председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиота Энгела и старшего республиканца этого комитета Майкла Маккола.

Накануне президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии, назвав ситуацию в республике «ужасной». В тот же день неназванный высокопоставленный чиновник из администрации Трампа призвал Москву «уважать суверенитет Белоруссии».

В субботу президенты России и Белоруссии провели телефонные переговоры, по итогам которых Лукашенко заявил, что республика при первом запросе получит всестороннюю помощь по обеспечению безопасности. В воскресенье в Минске рассказали об «основательных консультациях» с Россией по ситуации в Белоруссии. В понедельник Лукашенко заявил о «совпадении» позиций с Путиным по ситуации в Белоруссии.

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