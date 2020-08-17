В США призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии

Высокопоставленный чиновник из администрации президента США Дональда Трампа призвал Москву «уважать суверенитет Белоруссии».

«Большое число мирно протестующих граждан Белоруссии дает ясно понять, что ее правительство не может более игнорировать призывы к демократии», – сказал представитель администрации Трампа.

По его словам, «Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее граждан свободно и честно избирать своих лидеров», передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал протесты в Белоруссии, он назвал ситуацию ужасной.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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