Лукашенко заявил о совпадении позиций с Путиным по ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным придерживаются «одного мнения» и считают, что «заварушка» вокруг Белоруссии неслучайна.

«Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там – заварушка эта – не напрасно», – предает слова Лукашенко БелТА.

Президента также рассказал, чем, по его мнению, спровоцированы беспорядки в Белоруссии.

«Мы видим, что лязгают гусеницами. Я же вижу. И вовремя выбрали момент. Они просто сегодня спровоцировали эту обстановку, чтобы мы оттянули своих военных на внутренние действия», – сказал Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному».

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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