Лукашенко: Россия поможет Белоруссии по первому запросу в случае военных угроз

Россия при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«У нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России [Владимиром Путиным] у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило – абсолютно посвящен в то, что происходит», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он пояснил, что договорился с Путиным, что республика при первом запросе получит всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Белоруссии.

Также белорусский лидер затронул тему забастовок в стране, назвав их «ножом в спину» руководства страны. По его мнению, противники страны «раскачивают обстановку» на предприятиях, чтобы подорвать экономику страны.

Путин и Лукашенко в субботу провели телефонные переговоры, они обсудили ситуацию внутри Белоруссии. Главы государств выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в республике.

В пятницу Лукашенко заявлял, что в стране пытаются «раскачать трудовые коллективы», это может быть на руку конкурентам из других стран, производящих ту же продукцию, что и Белоруссия.

Напомним, в четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.