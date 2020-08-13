Работники БелАЗа на митинге выдвинули требования властям

Несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино, сообщают местные СМИ.

На месте присутствует руководство города и предприятия, людей призывают разойтись, передает портал tut.by.

Люди якобы возмущены тем, что автобусы БелАЗа выделялись милиции для задерживания протестующих.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



При этом ранее пресс-служба предприятия опровергла информацию о забастовке, сообщив, что проходит встреча работников с руководством завода и администрацией города Жодино.

До этого сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания.

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