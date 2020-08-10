На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке

Белорусский металлургический завод работает в штатном режиме, забастовки на предприятии нет, заявил директор БМЗ Дмитрий Корчик.

«Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы», – передает его слова БЕЛТА.

«Предприятие работает стабильно, в штатном режиме, с полной загрузкой мощностей», – добавил Корчик.

Ранее сообщалось, что сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.

Информацию о том, что на предприятиях начались забастовки, опровергло руководство еще нескольких крупных заводов.

«Белорусский автомобильный завод (Жодино, Минская область) действует штатно, все производственные мощности, цеха, подразделения работают в соответствии с технологическими регламентами», – передает ТАСС сообщение холдинга ОАО «БЕЛАЗ».

На предприятии уточнили, ч о до них доходили слухи о якобы проходящей забастовке. «Но это не более, чем слухи», – подчеркнули в холдинге.

Представители Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода (МАЗ) также подтвердили, что предприятия работают в обычном режиме.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.