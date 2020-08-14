Лукашенко рассказал, чем грозят забастовки на белорусских заводах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в строительной отрасли объяснил, чем для республики могут обернуться многочисленные забастовки на предприятиях.

Лукашенко в ходе совещания отметил, что в стране пытаются «раскачать трудовые коллективы», передает БелТА.

«Трудовые коллективы – это основа нашей страны. Вы мою позицию знали и знаете. Во времена пандемии, когда я практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли», – сказал президент.

Он добавил, что остановка производств на «Беларуськалие» может быть на руку конкурентам из России и Канады, один или два дня забастовок могут привести к тому, что эти зарубежные предприятия займут ту нишу, которая сейчас занята белорусским бизнесом.

Та же ситуация с МТЗ и МАЗ, добавил Лукашенко. «Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», – сказал глава государства.

На одном из этих заводов, по его словам, 20 человек решили бросить работу и высказать свое мнение. «Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу», – рассказал Лукашенко.

Он добавил, что рабочие, спасая предприятия, кормят собственные семьи, а протестующие против результатов выборов могут заработать только за два первые дня забастовок.

«На улице можно походить. Нам некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?» – поинтересовался белорусский лидер.

Напомним, в четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания. Сотрудники метро Минска также присоединились к забастовке.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.