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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...

Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
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    Как Лукашенко может расколоть протест

    Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике    17 августа 2020, 13:20
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?

    Большая часть российского политико-академического сообщества с упоением занимается похоронами Александра Лукашенко. Утверждается, что его дни в качестве президента Белоруссии уже сочтены.

    Рвут баяны

    «Как только проиграно поле информационное, за этим неизбежно и неотвратимо следует проигрыш политического поля и смена власти... Примитивизм в поддержке власти, помноженный на уход от острых тем, волнующих общество – верный рецепт информационного проигрыша (провластных сил – прим. ВЗГЛЯД) оппозиции, они сослужат Лукашенко плохую службу. С информацией низкого качества политика высокого качества невозможна», – пишет член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Ряд экспертов вот уже несколько дней регулярно пишут о том, что Лукашенко «вот-вот уйдет» – дают ему 48 часов и ставят другие дедлайны. «Я думаю, что Александра Григорьевича спасет только чудо», – уверяет известный российский политтехнолог Евгений Минченко.

    Действительно, шансы Александра Лукашенко остаться белорусским Батькой невелики. Слишком много ошибок было допущено им до, в ходе и после избирательной кампании. Собственно, ее и не было – Лукашенко почему-то посчитал, что голосование 9 августа будет иметь исключительно формальный характер, поэтому не только не проводил кампанию, но и для острастки пересажал всех даже минимально опасных спойлеров. Ну а заодно и убил остатки какого-то доверия в отношениях с Кремлем, обвинив Россию во вмешательстве в выборы, взяв в заложники российских граждан и выставив их на торги между Москвой и Киевом.

    Лукашенко создал миф о своем колоссальном рейтинге, запретив в стране все независимые соцопросы по политическим темам – и в результате нарисованные им по итогам выборов 80% в свою пользу не подкреплены никакими цифрами. Они превратились в вопрос веры – его сторонников в то, что это правда, и его противников в то, что это все фальсификация. Ни о какой легитимности выборов или их победителя в этой ситуации говорить не приходится, и сохранение власти этим лидером оказывается под большим вопросом. Который уже лежит не в области веры, а в области политтехнологий и объективной реальности.

    Более того, как верно отмечает известный российский политтехнолог Игорь Шатров, «идеология протеста взошла на дрожжах, которые подбрасывал в чан, где бродило все это варево, сам Александр Григорьевич. На улицы, как и на Украине, вышли те, кто учился в школах и вузах по учебникам, в которых белорусская история уже давно особым образом отделяется от русской. И эти пособия появились с одобрения именно Лукашенко, а не вопреки его воле».

    Саша не 3%

    Однако, несмотря на все эти проблемы, у белорусского президента остаются шансы сохранить себя у власти. Для этого Лукашенко нужно быстро и, главное, умно реализовать всего несколько задач.

    Во-первых, мобилизовать свой электорат. В сказки о том, что за Батьку голосует всего 3% избирателей, верят только совсем оторванные от реалий люди. Среди белорусов достаточно людей, которые симпатизируют Лукашенко. Есть и те, для кого он не идеал, но уж точно лучше младореформаторов, способных прийти ему на смену. Наконец, есть просто люди, которые голосовали за стабильность и против каких-то резких перемен.

    Все эти избиратели – а вместе с ними и управленческая элита страны, связанная с Лукашенко вассально-сюзеренными отношениями – должны поверить в то, что Батька сам не уйдет. Что единственный шанс его убрать – это вынести вперед ногами, как Каддафи. Чего тоже не будет – напомним, что ливийский диктатор был вынесен французским, британским и катарским спецназом и западными авиабомбами, на пути которых в Белоруссии встанут российские войска.

    Да, Лукашенко эту задачу пытается решить. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», – пояснил Батька свою позицию о перспективе досрочных выборов на встрече 17 августа с коллективом МКЗТ. Однако решает он ее неправильно. Ведь он не только мобилизует своих сторонников, но и попутно угрожает санкциями противникам. Отказываясь, например, прислушаться к забастовкам. Говоря о том, что если люди хотят бастовать, то итогом этих действий будет лишь потеря ими рабочих мест – ведь на предприятиях достаточно лишних людей.

    Делая это, он проваливает вторую важнейшую задачу – внести раскол в ряды его оппонентов. Ведь под бело-красно-белыми флагами собрались очень разные люди. И пророссийски, и прозападно настроенные (Лукашенко кинул Москву с интеграцией и в то же время не принимает западные ценности), и сторонники власти (недовольные массовыми избиениями задержанных, масштабными фальсификациями и вообще тем, что Батька в последнее зарвался, открыто позиционируя страну как свой феод), и ее противники, желающие его сковырнуть. Все они объединены единой целью – наказать Лукашенко.

    Но вот дальше их позиции друг от друга отличаются. Как наказать – убрать из власти или просто приструнить? Если убрать из власти – то что делать потом: идти в Европу или остаться с Россией?

    Крымский раскол

    Сейчас Лукашенко и его пропаганде нужно делать все возможное для того, чтобы эту разницу подсвечивать. Но не так, как делают отдельные российские политологи (концентрируясь на бело-красно-белом флаге протеста как на символе неонацистских сил и русофобской линии). Надо концентрироваться не на символах с субъективным наполнением, а на объективных фактах и намерениях. Своих – в виде обещаний провести реформы и либеральные поправки в конституцию (которые, например, могут сократить президентские полномочия), а также чужих.

    Например, в Сети уже гуляет так называемая программа белорусской оппозиции, подразумевающая независимость для белорусской Церкви, разрыв Союзного государства с Россией, ограничение на вещание российских каналов и т. п. Если эту тему сделать предметом общественной дискуссии, а также вовлечь в нее представителей оппозиции, они могут банально переругаться между собой. В таком случае от протеста отхлынут те, кто не хочет Майдана и последующей отправки в Польшу драить тамошние сортиры.

    Конечно, оппозиция может попытаться избежать этой дискуссии – но Лукашенко вполне способен им ее навязать. Например, сейчас в Минске всерьез обсуждается вопрос о признании Крыма (по крайней мере, есть такие утечки).

    Кто-то может посчитать, что это станет ответом Украине на ее недружественную линию во время нынешних протестов (сюрприз – Киев почему-то забыл благодушное отношение к нему Батьки после Майдана и воткнул Белоруссии нож в спину!). Кто-то может предположить, что это признание будет частью платы Лукашенко Путину за возможную поддержку.

    Однако на самом деле целью этого шага (если, конечно, он произойдет) будет убедить пророссийскую часть протестующих в том, что Батька свой, пророссийский, а также заставить противоположную сторону расчехлиться в жесткой антироссийской риторике. Продемонстрировать русофобию и стремление превратить Белоруссию из союзницы России в антироссийский плацдарм Запада.

    В этом случае протест не просто поредеет – многие увидят, что белорусские русофобы находятся в абсолютном меньшинстве. Что их идеология вредна для белорусской государственности. И что менять их на Лукашенко все-таки не стоит.


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