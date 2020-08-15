За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...

Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 10 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
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    Сергей Козлов

    За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		15 августа 2020, 12:15

    Не сумев решить свои задачи силовым путем, белорусская оппозиция включила второй вариант раскручивания протеста. Как пишут телеграм-каналы, «в поддержку оппозиции начали выступать звезды белорусского спорта, телеведущие и даже бывшие силовики» – и это белорусская оппозиция немедленно объявила своей победой. И если с телеведущими и спортсменами ситуация объяснима (так или иначе они являются либерально настроенными гражданами), то про силовиков информация явно пахнет фальшивкой.

    В частности, в интернете начали публиковаться видеозаписи, на которых бывшие военные, сотрудники милиции и экс-бойцы спецназа Белоруссии выбрасывают свою форму в мусорные баки. Они заявляют, что им «стыдно», называют происходящее в стране «позором» и говорят, что «белорусского братства спецназа больше нет». При этом некоторых милиционеров после публикации роликов уже задержали».

    Обратите внимание – речь здесь идет о бывших (!) силовиках. Иными словами, «дембелях», которые и изображены на фото. Уволенных в запас военнослужащих срочной службы (где бы они не служили, пусть даже и в спецподразделениях) даже с большой натяжкой сложно назвать «силовиками». Поскольку это уже обычные граждане, только отслужившие в армии. Интересно, что форма данных бывших «силовиков» почему-то еще советского образца – при том, что по возрасту на фото данные протестанты вряд ли служили в Советской армии. Откуда же эта советская форма? Может быть, купили специально, чтобы на камеру бросить ее в мусорный бак?

    А дальше со стороны Мадам Тихановской и ее сторонников начинается еще более очевидное передергивание. «В штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской назвали поступки телеведущих и силовиков «огромным достижением», которое «разрушает основы системы Лукашенко». «Никто из силовиков не снимает погоны просто так. Для того, чтобы снять погоны, надо понимать, что система шатается. Силовики – это люди, которые преданы власти. И если они начинают отрекаться, значит, они хорошо знают изнутри, что происходит. Это знак того, что мы близки к победе», – заявляет пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Но позвольте, о каких таких «силовиках» идет речь? Максимум о трех военнослужащих, уволенных в запас неизвестно когда – и то если они действительно бывшие военнослужащие.

    За распространением подобных политтехнологических фальшивок стоит не только и не столько Тихановская со товарищи. Она не более чем вывеска протеста. Настоящие организаторы, как и в годы украинского майдана, явно находятся за границей. В частности, есть основания полагать, что в числе организаторов находится польская военная структура - а именно Центральная группа психологических действий (Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych), дислоцирующаяся в г. Быдгощ.

    Фото: кадр из видео

    Вот как описывают предназначение данной части официальные польские источники: «Она является отдельной войсковой частью, которая непосредственно подчинена командованию сухопутных сил и входит в состав сил специальных операций. Ее задачи – оказание информационно-психологического воздействия на войска и население противника для достижения политических, военных и пропагандистских целей. Организационно в состав центральной группы входят: штаб; разведывательный центр психологической борьбы, являющийся ее основной координирующей частью и состоящий из четырех отделов сбора и обработки информации (первый занимается анализом прессы и других открытых информационных источников по Польше, второй – в основном по англоговорящим западным странам, третий – по Восточной Европе и четвертый – по государствам с конфликтными ситуациями».

    Естественно, данная структура нигде публично не светится. Однако в настоящее время активным вбросом фальшивок для раскачивания ситуации в Белоруссии занимаются польские интернет-ресурсы Nexta и Nexta Life. Есть основания предполагать, что их работа контролируется и направляется непосредственно руководством польской Центральной группы психологических действий.

    Вспомним, что в 2014 году в Киеве в толпе протестующих Виктория Нуланд раздавала печеньки – но каштаны из огня для американцев таскали спецслужбы Польши. По моей информации, полученной от действующего сотрудника российских спецслужб, реальную работу на киевском Майдане проводили специалисты из состава польского спецназа, которые занимались организационными вопросами протеста. В том числе именно они организовали провокацию, когда снайперы начали стрелять в противоборствующие стороны. Уже тогда именно Nexta и Nexta Life активно поддерживали украинский майдан – в том числе распространяя всевозможные фейки.

    Как утверждает тот же источник, задержание сотрудников российской ЧВК в Белоруссии было также организовано спецслужбами Польши, а реализован руками украинских спецслужб (которые из Польши курируются). Целью этой провокации было вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией.

    Разумеется, и в текущих белорусских протестах украинские спецслужбы в стороне не остались – как с точки зрения провокаций, так и в работе по распространению дезинформации. Уже проходила информация о запланированной заброске на территорию Белоруссии большой группы диверсантов численностью около 300 человек. Организацией этой операции занимался недавно назначенный шеф венной разведки Украины Кирилл Буданов. Данные диверсанты должны были спровоцировать боевые столкновения с белорусскими военными, выставляя дело так, будто белорусская армия стреляет в мирных протестующих. Не менее двадцати диверсантов были арестованы белорусскими спецслужбами и признались в запланированных акциях Киева в Белоруссии.

    А после провала всех этих операций начался следующий акт организованных в Белоруссии протестов, которые выдают за волю народа. В благополучной, с работающей промышленностью и развитой экономикой стране, какой является Белоруссия, выгнать на улицу для протеста рабочего, зарабатывающего достойные деньги, довольно сложно.И для выполнения этой задачи во все времена и работали подготовленные агитаторы и пропагандисты – провокаторы.

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    Для меня очевидно, что активистов данных беспорядков и забастовок готовили заблаговременно. Данные личности выявляются специалистами спецслужб путем анализа переписки в соцсетях, мессенджерах и реакции на вброс той или иной информации в телеграм-каналах. После чего с ними связываются и вербуют. Далее тех, кто поддался вербовке, должным образом готовят для дальнейшей работы – в частности, по организации протестных акций. Учитывая масштаб протестов на предприятиях Белоруссии, можно только поздравить организаторов с проделанной большой работой. Зато очевиден просчет белорусского КГБ, поскольку эта работа началась не вчера, кроме того, был заранее понятен и повод, и дата возможных протестов – выборы президента.

    В целом же белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный и самостоятельный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам и их союзникам. И здесь и там – процветающая страна и обеспеченное население, имеющее социальное обеспечение и гарантии. И здесь и там – протест привнесен извне и не является реальным волеизъявлением народа, а представлен только ангажированными СМИ.

    Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься –что будет с их страной дальше и кому это выгодно? 


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