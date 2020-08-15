За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Не сумев решить свои задачи силовым путем, белорусская оппозиция включила второй вариант раскручивания протеста. Как пишут телеграм-каналы, «в поддержку оппозиции начали выступать звезды белорусского спорта, телеведущие и даже бывшие силовики» – и это белорусская оппозиция немедленно объявила своей победой. И если с телеведущими и спортсменами ситуация объяснима (так или иначе они являются либерально настроенными гражданами), то про силовиков информация явно пахнет фальшивкой.

В частности, в интернете начали публиковаться видеозаписи, на которых бывшие военные, сотрудники милиции и экс-бойцы спецназа Белоруссии выбрасывают свою форму в мусорные баки. Они заявляют, что им «стыдно», называют происходящее в стране «позором» и говорят, что «белорусского братства спецназа больше нет». При этом некоторых милиционеров после публикации роликов уже задержали».

Обратите внимание – речь здесь идет о бывших (!) силовиках. Иными словами, «дембелях», которые и изображены на фото. Уволенных в запас военнослужащих срочной службы (где бы они не служили, пусть даже и в спецподразделениях) даже с большой натяжкой сложно назвать «силовиками». Поскольку это уже обычные граждане, только отслужившие в армии. Интересно, что форма данных бывших «силовиков» почему-то еще советского образца – при том, что по возрасту на фото данные протестанты вряд ли служили в Советской армии. Откуда же эта советская форма? Может быть, купили специально, чтобы на камеру бросить ее в мусорный бак?

А дальше со стороны Мадам Тихановской и ее сторонников начинается еще более очевидное передергивание. «В штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской назвали поступки телеведущих и силовиков «огромным достижением», которое «разрушает основы системы Лукашенко». «Никто из силовиков не снимает погоны просто так. Для того, чтобы снять погоны, надо понимать, что система шатается. Силовики – это люди, которые преданы власти. И если они начинают отрекаться, значит, они хорошо знают изнутри, что происходит. Это знак того, что мы близки к победе», – заявляет пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина. Но позвольте, о каких таких «силовиках» идет речь? Максимум о трех военнослужащих, уволенных в запас неизвестно когда – и то если они действительно бывшие военнослужащие.

За распространением подобных политтехнологических фальшивок стоит не только и не столько Тихановская со товарищи. Она не более чем вывеска протеста. Настоящие организаторы, как и в годы украинского майдана, явно находятся за границей. В частности, есть основания полагать, что в числе организаторов находится польская военная структура - а именно Центральная группа психологических действий (Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych), дислоцирующаяся в г. Быдгощ.

Вот как описывают предназначение данной части официальные польские источники: «Она является отдельной войсковой частью, которая непосредственно подчинена командованию сухопутных сил и входит в состав сил специальных операций. Ее задачи – оказание информационно-психологического воздействия на войска и население противника для достижения политических, военных и пропагандистских целей. Организационно в состав центральной группы входят: штаб; разведывательный центр психологической борьбы, являющийся ее основной координирующей частью и состоящий из четырех отделов сбора и обработки информации (первый занимается анализом прессы и других открытых информационных источников по Польше, второй – в основном по англоговорящим западным странам, третий – по Восточной Европе и четвертый – по государствам с конфликтными ситуациями».

Естественно, данная структура нигде публично не светится. Однако в настоящее время активным вбросом фальшивок для раскачивания ситуации в Белоруссии занимаются польские интернет-ресурсы Nexta и Nexta Life. Есть основания предполагать, что их работа контролируется и направляется непосредственно руководством польской Центральной группы психологических действий.

На эту тему

Вспомним, что в 2014 году в Киеве в толпе протестующих Виктория Нуланд раздавала печеньки – но каштаны из огня для американцев таскали спецслужбы Польши. По моей информации, полученной от действующего сотрудника российских спецслужб, реальную работу на киевском Майдане проводили специалисты из состава польского спецназа, которые занимались организационными вопросами протеста. В том числе именно они организовали провокацию, когда снайперы начали стрелять в противоборствующие стороны. Уже тогда именно Nexta и Nexta Life активно поддерживали украинский майдан – в том числе распространяя всевозможные фейки.

Как утверждает тот же источник, задержание сотрудников российской ЧВК в Белоруссии было также организовано спецслужбами Польши, а реализован руками украинских спецслужб (которые из Польши курируются). Целью этой провокации было вбить клин в отношения между Россией и Белоруссией.

Разумеется, и в текущих белорусских протестах украинские спецслужбы в стороне не остались – как с точки зрения провокаций, так и в работе по распространению дезинформации. Уже проходила информация о запланированной заброске на территорию Белоруссии большой группы диверсантов численностью около 300 человек. Организацией этой операции занимался недавно назначенный шеф венной разведки Украины Кирилл Буданов. Данные диверсанты должны были спровоцировать боевые столкновения с белорусскими военными, выставляя дело так, будто белорусская армия стреляет в мирных протестующих. Не менее двадцати диверсантов были арестованы белорусскими спецслужбами и признались в запланированных акциях Киева в Белоруссии.

А после провала всех этих операций начался следующий акт организованных в Белоруссии протестов, которые выдают за волю народа. В благополучной, с работающей промышленностью и развитой экономикой стране, какой является Белоруссия, выгнать на улицу для протеста рабочего, зарабатывающего достойные деньги, довольно сложно.И для выполнения этой задачи во все времена и работали подготовленные агитаторы и пропагандисты – провокаторы.

Для меня очевидно, что активистов данных беспорядков и забастовок готовили заблаговременно. Данные личности выявляются специалистами спецслужб путем анализа переписки в соцсетях, мессенджерах и реакции на вброс той или иной информации в телеграм-каналах. После чего с ними связываются и вербуют. Далее тех, кто поддался вербовке, должным образом готовят для дальнейшей работы – в частности, по организации протестных акций. Учитывая масштаб протестов на предприятиях Белоруссии, можно только поздравить организаторов с проделанной большой работой. Зато очевиден просчет белорусского КГБ, поскольку эта работа началась не вчера, кроме того, был заранее понятен и повод, и дата возможных протестов – выборы президента.

В целом же белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный и самостоятельный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам и их союзникам. И здесь и там – процветающая страна и обеспеченное население, имеющее социальное обеспечение и гарантии. И здесь и там – протест привнесен извне и не является реальным волеизъявлением народа, а представлен только ангажированными СМИ.

Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься –что будет с их страной дальше и кому это выгодно?