Белоруссию ждут решающие выходные

Взгляд
15 августа, суббота  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
Разделы

Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
Обсуждение: 128 комментариев
Перейти в раздел…

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 10 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов
    Слова Лукашенко возмутили Украину Сенатор США Линдси Грэм призвал к санкциям против Лукашенко Украинского священника выгнали из автобуса из-за слов о русской музыке Синоптики рассказали о погоде в Москве
    В ответ на выдачу Москве 32 россиян Киев напомнил Минску о принципе взаимности Мальта согласилась увеличить налоги на вывоз капитала из России Австрия осудила санкции США против «Северного потока – 2» Сигал принял зачеты по комплексу ГТО в Костромской области
    МИД России помог Трампу разобраться с предложением Путина Цепкало похвалил Украину Врач Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем Загитова подала документы на поступление в РАНХиГС

    оценка ситуации


    Сенатор США призвал остерегаться российских «зеленых человечков» в Белоруссии

    «повод для раздумий»


    Япония в годовщину капитуляции выразила раскаяние и обещала не воевать

    состояние здоровья


    Адвокат Ефремова попросил разрешить актеру прогулки под домашним арестом

    Видео

    протесты в белоруссии


    Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

    гибель подлодки


    «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

    внешние рынки


    Российское мясо распробовали за рубежом

    соперница Лукашенко


    «Слабая женщина» слила белорусский Майдан

    эпоха перемен


    Алексей Алешковский: Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

    новости Facebook


    Александр Малькевич: Доверять нельзя контролировать

    цветная революция


    Ирина Алкснис: Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Белоруссию ждут решающие выходные

    Противники Александра Лукашенко готовят на выходные новые акции протеста    15 августа 2020, 10:30
    Фото: TATYANA ZENKOVICH/ЕРА/ТАСС
    Текст: Иван Абакумов,
    Людмила Суркова

    Пятница стала для Белоруссии самым спокойным днем после президентских выборов. За прошедшие сутки МВД выпустило на свободу несколько тысяч участников уличных протестов. Но противники Александра Лукашенко готовят на выходные новые акции, по итогам которых определится дальнейшая судьба не только действующего президента, но и всей республики.

    В пятницу белорусский Центризбирком огласил окончательные результаты президентских выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главная соперница – Светлана Тихановская – получила 10,12%. Кандидаты Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень набрали от 1 до 2% голосов. Более 5% избирателей проголосовали «против всех».

    При этом штаб Тихановской отказался признавать данные ЦИК о победе Лукашенко. «То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они (власть) до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально. Наши дальнейшие действия не зависят от объявленных официальных итогов», – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.  

    Напомним, акции протеста в связи с президентскими выборами продолжались всю неделю. Изначально белорусские правоохранители избрали жесткую тактику подавления выступлений: ежедневно задерживались сотни человек, для разгона митингующих применялась спецтехника, а также водометы и резиновые пули.

    В ответ люди забрасывали стражей порядка камнями, брусчаткой и другими подручными средствами, пытались сооружать баррикады. Кроме этого, постепенно начали бастовать сотрудники многочисленных белорусских предприятий. В пятницу премьер-министр Роман Головченко лично посетил несколько из них, в том числе Минский тракторный завод. Однако эта встреча закончилась фиаско для министра и тысячи рабочих отправились выдвигать свои требования в центре Минска.

    Уличная активность обсуждалась в ходе пятничного заседания Лукашенко с членами Совбеза. Как сообщает БЕЛТА, президент отказался предъявлять кому-либо претензии за происходящее, но попросил силовиков не применять насилие к протестующим.

    «Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», – подчеркнул белорусский лидер.

    Он добавил, что «вас и наших детей используют как пушечное мясо!» «Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «открытой России», Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», – считает президент.

    Отметим, что в пятницу в столице проходила очередная многотысячная акция, но задержания митингующих не проводились. В четверг вечером появилось интервью главы МВД Юрия Караева с извинениями за грубые задержания, а сам Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов» и поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестов. Это привело к тому, что  из более семи тыс. задержанных на свободу вышли две с лишним тысячи человек. Как пояснили в пресс-службе МВД, «процесс идет непрерывно».

    На ваш взгляд

     
    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?


    Обсуждение:  203 комментария
    Однако оппозиция пока не намерена уступать и довольствоваться достигнутым, поскольку их главные требования о проведении новых выборов и уходе Лукашенко в отставку пока не выполнены. Люди снова выходят на протестные акции и выстраиваются в цепи солидарности. Среди них много женщин с цветами.

    При этом на выходные уже назначены очередные митинги. В частности, находящаяся в Литве Тихановская призвала мэров белорусских городов стать организаторами предстоящих манифестаций. «На улицах наших городов появляется много мирных акций – цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно невоинственные, они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия», – сказала политик в обращении, опубликованном на YouTube.

    Также она заявила о создании координационного совета для передачи власти. В него могут войти «представители гражданского общества», уважаемые и известные белорусы. Рассмотрением кандидатур займутся помощники и адвокаты политика. «В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти – трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями», – пояснила Тихановская.

    По мнению ряда экспертов, такие действия Тихановской являются первым серьезным политическим шагом оппозиции на пути к реализации своих целей. В частности, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук видит выход в прямых переговорах Тихановской с Лукашенко. «Власти за последние пять дней убедились, что Лукашенко по большей части надоел белорусскому обществу. Когда рабочие с заводов требуют честных выборов – это уже необратимый процесс», – сказал Романчук газете ВЗГЛЯД.

    В свою очередь научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский уверен, что создание координационного совета указывает на несамостоятельность Тихановской. «Диалог не может быть построен на жестких условиях. Я не вижу желания Тихановской вести переговоры с властями», – сказал Петровский газете ВЗГЛЯД.

    В то же время руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт клуба «Валдай» Николай Межевич назвал разговоры об уходе Лукашенко преждевременными. «Предложения о разного рода координационных советах уже звучали. Были предложения о посредничестве Польши и о посредничестве Литвы. Надо дождаться обращения самого Лукашенко к народу. Возможно, в нем прозвучат, хоть и запоздалые, но предложения по выходу из кризиса», – сказал Межевич газете ВЗГЛЯД.

    Политолог приветствовал освобождение тысяч протестующих, потому что под горячую руку «могло попасть много невинных людей». Эксперт также выразил надежду, что если протестные акции продолжатся, то они будут мирными. В противном случае произойдет жесткая ответная реакция силовиков. «Если вернется насилие – вернутся и меры по его предотвращению. Это тупик», – предупредил политолог.

    Между тем Петр Петровский отмечает, что среди вышедших на свободу не оказалось зачинщиков столкновений с бойцами ОМОНа, поэтому рисков того, что в выходные они могут вновь устроить беспорядки, нет. Из заключения выходят участники массовки, которые не хотели расходиться. «Людей освобождают, потому что надо успокоить общество, которое недовольно чрезмерным насилием. Все эти акции выражают не протестный характер, а несогласие с насилием», – утверждает Петровский.

    При этом белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что единственный выход из кризиса – это отставка Лукашенко, а «все остальные варианты не будут приняты белорусским обществом». Поэтому темой возможных переговоров Батьки с Тихановской должны быть варианты его ухода из политики. По словам эксперта, после отставки Лукашенко должны пройти новые президентские выборы. Также возможна конституционная реформа или возврат к конституции 1994 года.

    Эксперт акцентировал внимание на том, что в пятницу демонстранты снова перекрыли центр Минска, а «в субботу их может быть полмиллиона». «Единственный выход из ситуации для Лукашенко – это выступить перед нацией с последним обращением и уйти в отставку», – сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

    «Но если Батька введет чрезвычайное положение, а такие слухи ходят, то это может спровоцировать еще большие протесты по всей республике. У людей есть задор и они готовы стоять до конца. Люди обозлены. Эти выходные могут сыграть историческую роль и стать определяющими не только для Белоруссии, но и для всей Восточной Европы», – резюмировал Болкунец.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •