Белоруссию ждут решающие выходные

Пятница стала для Белоруссии самым спокойным днем после президентских выборов. За прошедшие сутки МВД выпустило на свободу несколько тысяч участников уличных протестов. Но противники Александра Лукашенко готовят на выходные новые акции, по итогам которых определится дальнейшая судьба не только действующего президента, но и всей республики.

В пятницу белорусский Центризбирком огласил окончательные результаты президентских выборов: действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главная соперница – Светлана Тихановская – получила 10,12%. Кандидаты Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень набрали от 1 до 2% голосов. Более 5% избирателей проголосовали «против всех».

При этом штаб Тихановской отказался признавать данные ЦИК о победе Лукашенко. «То, что это официальные данные, это не значит, что они отражают реальную ситуацию и выбор людей. Они (власть) до сих пор не могут понять, что ситуация изменилась кардинально. Наши дальнейшие действия не зависят от объявленных официальных итогов», – сказала пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Напомним, акции протеста в связи с президентскими выборами продолжались всю неделю. Изначально белорусские правоохранители избрали жесткую тактику подавления выступлений: ежедневно задерживались сотни человек, для разгона митингующих применялась спецтехника, а также водометы и резиновые пули.

В ответ люди забрасывали стражей порядка камнями, брусчаткой и другими подручными средствами, пытались сооружать баррикады. Кроме этого, постепенно начали бастовать сотрудники многочисленных белорусских предприятий. В пятницу премьер-министр Роман Головченко лично посетил несколько из них, в том числе Минский тракторный завод. Однако эта встреча закончилась фиаско для министра и тысячи рабочих отправились выдвигать свои требования в центре Минска.

Уличная активность обсуждалась в ходе пятничного заседания Лукашенко с членами Совбеза. Как сообщает БЕЛТА, президент отказался предъявлять кому-либо претензии за происходящее, но попросил силовиков не применять насилие к протестующим.

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», – подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что «вас и наших детей используют как пушечное мясо!» «Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой «открытой России», Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», – считает президент.

Отметим, что в пятницу в столице проходила очередная многотысячная акция, но задержания митингующих не проводились. В четверг вечером появилось интервью главы МВД Юрия Караева с извинениями за грубые задержания, а сам Лукашенко «услышал мнение трудовых коллективов» и поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестов. Это привело к тому, что из более семи тыс. задержанных на свободу вышли две с лишним тысячи человек. Как пояснили в пресс-службе МВД, «процесс идет непрерывно».

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Однако оппозиция пока не намерена уступать и довольствоваться достигнутым, поскольку их главные требования о проведении новых выборов и уходе Лукашенко в отставку пока не выполнены. Люди снова выходят на протестные акции и выстраиваются в цепи солидарности. Среди них много женщин с цветами.

При этом на выходные уже назначены очередные митинги. В частности, находящаяся в Литве Тихановская призвала мэров белорусских городов стать организаторами предстоящих манифестаций. «На улицах наших городов появляется много мирных акций – цепи солидарности женщин с цветами. Абсолютно невоинственные, они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые, честные люди и мы против насилия», – сказала политик в обращении, опубликованном на YouTube.

Также она заявила о создании координационного совета для передачи власти. В него могут войти «представители гражданского общества», уважаемые и известные белорусы. Рассмотрением кандидатур займутся помощники и адвокаты политика. «В этот координационный совет должны войти все, кто заинтересован в диалоге и мирной передаче власти – трудовые коллективы, партии, профсоюзы и другие организации гражданского общества. Я обращаюсь к международному сообществу, европейским странам с просьбой помочь нам в организации диалога с белорусскими властями», – пояснила Тихановская.

По мнению ряда экспертов, такие действия Тихановской являются первым серьезным политическим шагом оппозиции на пути к реализации своих целей. В частности, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук видит выход в прямых переговорах Тихановской с Лукашенко. «Власти за последние пять дней убедились, что Лукашенко по большей части надоел белорусскому обществу. Когда рабочие с заводов требуют честных выборов – это уже необратимый процесс», – сказал Романчук газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии Петр Петровский уверен, что создание координационного совета указывает на несамостоятельность Тихановской. «Диалог не может быть построен на жестких условиях. Я не вижу желания Тихановской вести переговоры с властями», – сказал Петровский газете ВЗГЛЯД.

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В то же время руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт клуба «Валдай» Николай Межевич назвал разговоры об уходе Лукашенко преждевременными. «Предложения о разного рода координационных советах уже звучали. Были предложения о посредничестве Польши и о посредничестве Литвы. Надо дождаться обращения самого Лукашенко к народу. Возможно, в нем прозвучат, хоть и запоздалые, но предложения по выходу из кризиса», – сказал Межевич газете ВЗГЛЯД.

Политолог приветствовал освобождение тысяч протестующих, потому что под горячую руку «могло попасть много невинных людей». Эксперт также выразил надежду, что если протестные акции продолжатся, то они будут мирными. В противном случае произойдет жесткая ответная реакция силовиков. «Если вернется насилие – вернутся и меры по его предотвращению. Это тупик», – предупредил политолог.

Между тем Петр Петровский отмечает, что среди вышедших на свободу не оказалось зачинщиков столкновений с бойцами ОМОНа, поэтому рисков того, что в выходные они могут вновь устроить беспорядки, нет. Из заключения выходят участники массовки, которые не хотели расходиться. «Людей освобождают, потому что надо успокоить общество, которое недовольно чрезмерным насилием. Все эти акции выражают не протестный характер, а несогласие с насилием», – утверждает Петровский.

При этом белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что единственный выход из кризиса – это отставка Лукашенко, а «все остальные варианты не будут приняты белорусским обществом». Поэтому темой возможных переговоров Батьки с Тихановской должны быть варианты его ухода из политики. По словам эксперта, после отставки Лукашенко должны пройти новые президентские выборы. Также возможна конституционная реформа или возврат к конституции 1994 года.

Эксперт акцентировал внимание на том, что в пятницу демонстранты снова перекрыли центр Минска, а «в субботу их может быть полмиллиона». «Единственный выход из ситуации для Лукашенко – это выступить перед нацией с последним обращением и уйти в отставку», – сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

«Но если Батька введет чрезвычайное положение, а такие слухи ходят, то это может спровоцировать еще большие протесты по всей республике. У людей есть задор и они готовы стоять до конца. Люди обозлены. Эти выходные могут сыграть историческую роль и стать определяющими не только для Белоруссии, но и для всей Восточной Европы», – резюмировал Болкунец.

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