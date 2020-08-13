Глава МВД Белоруссии извинился за травмы случайных людей на акциях протеста

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.

«При любой массовой такой вот схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, как я говорю, кто оказался рядом, не ушел вовремя и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, как сейчас говорят, насилие я как командир, как начальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя, и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», – сказал Караев в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Глава МВД также заявил, что за трое суток было совершено 11 наездов на правоохранителей.

«По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» – сказал он, передает РИА «Новости».

Кроме того, министр потребовал в первую очередь выпускать из изоляторов попавших туда журналистов.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие, в свою очередь, забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Также в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство России в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Также освободили фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева и журналиста «Медузы» Максима Солопова. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев позже поручил силовикам не трогать журналистов, если они не становятся между нарушителями и стражами порядка.

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