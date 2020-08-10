Российские СМИ сообщили о задержании своих журналистов в Минске

Руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске.

Так, главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании.

«Они держали связь с моим замом и с ребятами, которые на связи, потому что там нет ни интернета, ничего. Действительно, они говорили о том, что их избили. Вот что я сейчас пока знаю, они сидят в камере пять на пять. Вроде как, с парнями пока есть какой-то доступ, связь, они говорят, что с ними все нормально», – рассказала Сивкова, передает РИА «Новости».

Издание, по словам главреда, предпринимает все усилия для освобождения журналистов. «Потому что МИД же говорит, что задержанных нет. А ребят там очень много, журналистов наших, кто там сидит. Пока связь с ними короткая, но они отписываются, что у них там происходит», – отметила Сивкова.

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко также сообщил о задержании в Минске сотрудников вещателя. По его словам, журналисты уже вернулись в Москву с запретом на въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Тем временем телеканал RT также сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly. Девушка находится в изоляторе, связи с ней нет.

Также во время съемок открытия избирательных участков, были задержаны еще два стрингера Ruptly. Они не выходят на связь уже сутки. Предположительно, их содержат в одном из РУВД Минска, сообщает RT в Telegram.

Там же сообщается о задержании создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

Кроме того, генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила, что издание с часу ночи не может связаться со своим корреспондентом Максимом Солоповым. Журналисты Daily Storm лично подтвердили редакции информацию о том, что он был избит при задержании в Минске.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.