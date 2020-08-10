Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) сделал первое заявление после выборов.

«Политика одна должна быть – люди», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА в Telegram-канале.

Такое заявление президент Белоруссии сделал при посещении БНБК в Минской области, где ознакомился с ходом реализации инвестпроекта высокотехнологичного агропроизводства.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.