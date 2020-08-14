Пролетариат заставил Лукашенко отступить

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14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 08:30  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Усолье-Сибирское как бомба федерального значения

Территория химкомбината «Усольехимпром». Подготовка работ по обеззараживанию железнодорожной цистерны с токсичными отходами Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Иркутская область за многие годы превратилась в зону природных и техногенных катаклизмов. Но едва ли не основной катаклизм, с которым столкнулся и. о. губернатора Игорь Кобзев, – дефицит прямого диалога между властью и людьми. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД увидел, как затяжная экологическая катастрофа на заброшенном комбинате «Усольехимпром» объединила федеральный центр, Росатом, руководство региона и военных для спасения жителей сибирского города. Подробности...
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Пролетариат заставил Лукашенко отступить

tut.by
Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...
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Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 6 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Пролетариат заставил Лукашенко отступить

       14 августа 2020, 08:30
    Фото: tut.by
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Протесты в Белоруссии пришли к промежуточному успеху. Свое резкое недовольство полицейским насилием и лично президентом продемонстрировали рабочие ряда крупнейших предприятий и аграрная глубинка. Власти явно этого не ожидали и вынуждены резко сменить тактику: оппозицию больше не разгоняют, более того, из СИЗО отпускают всех задержанных ранее. Что это означает для Лукашенко?

    На пятый день протестов (теперь они начинаются уже днем) людей на улицах белорусских городов стало значительно больше, а насилия со стороны ОМОНа значительно меньше. К вечеру насилие исчезло совсем, и это обстоятельство оформили в официальных заявлениях.

    «Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», - провозгласил глава МВД республики Юрий Караев в специальном интервью для ТВ.

    В том же интервью он, впрочем, сказал о митингующих много неласкового, то есть сдаваться власть не собирается и продолжает гнуть свою линию. Просто осознала, что насилие настроило против нее опасно широкие массы.

    Примерно в это же время председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова обратилась к народу от имени Лукашенко: «Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях».

    Таким образом, власти формально пообещали выполнить два из трех требований, выдвигаемых протестующими: отказаться от силовых методов в борьбе с митингующими и отпустить ранее задержанных. Последних, согласно официальным цифрам, порядка 7 тысяч, и свидетели утверждают, что все СИЗО буквально забиты до отказа.

    Проблема в том, что это второстепенные требования, а главное - это отказ Лукашенко от власти. Оно выражено в скандировании на улицах городов и поселков всего одного слова - «уходи!».

    Местонахождение как бы переизбранного президента, кстати говоря, не известно. Уже несколько дней он не появляется на публике, а социальные сети обсуждают слухи об его отлете в Турцию. Как бы там ни было, Батька очевидным образом «сдал назад», ведь прежде обещал подавлять любые оппозиционные выступления и уничтожить «майданчик» в зародыше. Этот план провален.

    Теперь отношение к протестующим стремительно меняется. Еще недавно они фигурировали как наймиты и марионетки неких сил в России и Польше. Потом были повышены до своих, белорусов, но «наркоманов и безработных». Начиная с четверга, эту легенду не продать уже никому - на многих предприятиях началась стачка тех самых «трудовых коллективов», которые считали электоральной опорой Лукашенко.

    Типовой «флешмоб» четверга выглядит так: на встрече с руководством предприятия рабочие устраивают перекличку, выясняя, кто голосовал за Лукашенко и кто за Светлану Тихановскую. При произнесении фамилии женщины, ныне укрывшейся в Литве и отрекшейся от протестов, поднимается лес из рук. Поклонники Батьки обнаруживают себя в явном меньшинстве, зато в их рядах руководство заводов, чиновники и милиционеры.  

    Перечислять все бастующие и частично бастующие заводы и фабрики нет особого смысла - в нем и Белорусский металлургический завод, и Минский тракторный, и Жабинковский сахарный, и гигант «Гродно-Азот», и «Интеграл», выпускающий полупроводниковые приборы. Самую яркую картинку дал, пожалуй, город Жодино, где расположен знаменитый БелАЗ. Встреча рабочих с руководством плавно перетекла в огромный для 65-тысячного города митинг у здания администрации. Мэр, надо отдать ему должное, к рабочим вышел и старался держаться достойно, но сказать что-либо по сути претензий не смог.

    Примерно та же картина повторилась в стотысячном Солигорске, а наиболее массовое шествие «пролетариата» наблюдали в Гродно.

    Так был похоронен миф, выстраиваемый в Белоруссии госпропагандой, а в России симпатизантами Лукашенко в СМИ и социальных сетях. Белорусский протест - это не только «либеральная фронда» или «молодые бездельники», но и тот самый «глубинный народ», занятый в промышленности или проживающий в агропоселках. А полицейскую агрессию в отношении рабочих, крестьян и медиков (они тоже были чрезвычайно активны в четверг) сложно трактовать иначе, кроме как войну с собственным народом.

    Получается, администраторы телеграмм-каналов - главных рупоров нынешних событий, были по-своему правы, когда называли протестующих «партизанами», а силовиков «карателями».

    Прошлой ночью начался исход из рядов последних. Значительные потери понесли и государственные СМИ - уволились многие известные всей стране журналисты, включая главу президентского пула. Первая добровольная отставка (пока что на уровне замначальника отдела) произошла в президентской администрации.

    Но главные действующие лица сейчас - это именно рабочие, что отсылает к борьбе пролетариаты Европы и США 1920-1930 годов и совершенно нетипично для так называемых «цветных революций» текущего века.

    В Белоруссии, которую (подчас напрасно) называют почти социалистической страной, нет независимых профсоюзов, а государство представляет собой единую корпорацию с Лукашенко во главе. Это означает, что все эти «рассерженные пролетарии» рискуют: их могут легко уволить, а «касс взаимопомощи» на такой случай не предусмотрено.

    Также в стране нет полноценных политических партий, автономных общественных движений, а независимые от власти СМИ вещают только из-за рубежа. В таких обстоятельствах ячейками гражданского общества обычно становятся трудовые коллективы, что и произошло в Белоруссии, а в 1980-х годах было типичным явлением для всех стран Восточной Европы.

    В авторитарных системах трудовые коллективы это и барометр общественных настроений, и политических ориентир для сотен тысяч людей, и та единственная сила, которая может разговаривать с властью пусть не на равных, но от имени многих.

    На ваш взгляд

     
    Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?


    Обсуждение:  199 комментариев
    Наибольшую известность в этом смысле приобрел польский профсоюз «Солидарность», учрежденный в качестве независимого координатора забастовок и стачек в начале восьмидесятых. Был момент, когда его лидеры чуть было не пошли с правительством на мировую, но «женская фракция» внутри профсоюза - жены рабочих и некоторые известные активистки настояли на борьбе до победного конца.

    Потом «Солидарность», в которой состояло уже порядка 10 миллионов человек (и не меньше трети из них были членами компартии), вынужденно перешла на нелегальное положение, а вскоре после своей легализации в 1989-м стала той силой, которая низвергла власть ненасильственным путем. Коммунистам не помогло даже то, что основатель и первый президент новой Польши Лех Валенса, как выяснилось впоследствии, активно сотрудничал со спецслужбами.

    «Солидарности» приходилось бороться не с одним человеком во главе персоналистской автократии, а с целой партией, что гораздо сложнее. На борьбу ушло десять лет. Однако теперь процессы развиваются гораздо быстрее.

    Лукашенко, где бы он сейчас ни находился, вряд ли допускает для себя возможность отставки, поскольку сросся с властью и осознает стоимость выхода из нее: многое в его деятельности настоящего и прошлого, как считают в оппозиции, не согласуется с законом.

    Отказ от насилия и обещание своего рода амнистии для «наркоманов и провокаторов» является для президента тактическим ходом: раз уж подавить протест силой не удалось, необходимо как-то сбить градус общественного напряжения.

    Но в то же самое время это вынужденный шаг, первое отступление Лукашенко. Стачки рабочих, демонстрации медиков и митинги аграриев нивелировали тезисы госпропаганды и наверняка внесли сумятицу в ряды силовиков, которым политруки (а в Белоруссии они сохранились до сих пор) рассказывали о подкупленных Соросом, Варшавой и Москвой провокаторах.

    Милиция явно не предполагала, что обнаружит хипстеров, либералов и интервентов на заводах по производству азотистых удобрений или металлопрокату, да еще в таких количествах.  

    Как следствие, толпы белорусов в Минске и других городах совершенно безнаказанно кричат теперь «уходи!», рисуют антипрезидентские плакаты и толкают крамольные речи, что еще позавчера было трудно себе представить. Происходящее больше ничем не напоминает войну и партизанщину, но явственно свидетельствует о том, что всё не закончилось, а только начинаются.

    Все опрошенные газетой ВЗГЛЯД участники протестов в Минске полагают, что следующим важным для них и для всей страны днем станет суббота. Некоторые считают, что решающим днем, хотя и затрудняются сказать, в какой форме должно произойти «свержение режима Лукашенко», если президент не собирается в отставку и ему даже теоретически не с кем вести переговоры, например, о повторных выборах. Получив поддержку со стороны рабочих, протест по-прежнему остается безлидерным.

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