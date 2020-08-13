Белорусская оппозиция добилась важной моральной победы

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13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 15:12  |  vz.ru
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Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощи от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Белорусская оппозиция добилась важной моральной победы

Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму кадр из видео
Угасший, казалось, белорусский протест получил в четверг новое развитие. После того, как правоохранителям удалось пресечь беспорядки на улицах, в поддержку оппозиции начали выступать звезды белорусского спорта, телеведущие и даже бывшие силовики. С такой моральной поддержкой на забастовку вышли рабочие крупнейших белорусских предприятий. Поддержку со стороны знаковых фигур оппозиция уже объявила «огромным достижением», которое «разрушает основы системы Лукашенко». Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
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Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...
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На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Белорусская оппозиция добилась важной моральной победы

    Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму    13 августа 2020, 15:06
    Фото: кадр из видео
    Текст: Анастасия Куликова,
    Иван Абакумов

    Угасший, казалось, белорусский протест получил в четверг новое развитие. После того, как правоохранителям удалось пресечь беспорядки на улицах, в поддержку оппозиции начали выступать звезды белорусского спорта, телеведущие и даже бывшие силовики. С такой моральной поддержкой на забастовку вышли рабочие крупнейших белорусских предприятий. Поддержку со стороны знаковых фигур оппозиция уже объявила «огромным достижением», которое «разрушает основы системы Лукашенко».

    Несколько сотен работников завода БелАЗ приостановили работу и вышли на митинг с требованием прекратить насилие правоохранителей к протестующим в белорусских городах и опубликовать детальные итоги голосования на выборах президента. По данным портала Tut.by белазовцы призывают Александра Лукашенко уйти в отставку. Другой белорусский новостной сайт «Хартия-97» сообщил, что бастуют работники предприятий «Гродно Азот», «Керамина», «Белмедпрепаратов», «Гродножилстроя».

    Активизация протеста стала неожиданной на фоне, казалось, достигнутой властью победы над оппозицией на улицах крупных городов. Однако новому всплеску активности несогласных с итогами выборов поспособствовала сильная моральная поддержка, пришедшая с неожиданной стороны.

    Вечером в среду сразу несколько популярных белорусских телеведущих объявили о решении уволиться с государственного телеканала «Беларусь 1». В частности, ведущий программы «Арсенал» Владимир Бурко записал в Instagram «обращение к руководству ВС РБ», где заявил о том, что «не без приключений» покинул проект после пяти лет работы.

    Бурко подчеркнул, что «никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых рассказывал, могут быть применены против своего народа». «Одумайтесь, пока не поздно», – заявил он, добавив, что «никто не хочет войны» и что «все акции проходят и будут проходить мирно».

    Аналогичным образом поступил Евгений Перлин, заявив в Instagram, что он с 2009 года «работал в прямых эфирах», а также занимался «проектом, о котором мечтают многие – собственным вечерним шоу». По его словам, «сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой» создавался.

    В свою очередь телеведущая канала Ольга Бельмач также решила уволиться. Она сообщила в Facebook, что «очередной выпуск рубрики по этикету» в программе «День в большом городе» не выйдет в эфир. «Белорусы, держитесь, вы заслуживаете быть счастливыми! И живыми! Силовики, остановитесь!», – говорится в ее сообщении.

    На ваш взгляд

     
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    Параллельно с этим интернете начали публиковаться видеозаписи, на которых бывшие военные, сотрудники милиции и экс-бойцы спецназа Белоруссии выбрасывают свою форму в мусорные баки. Они заявляют, что им «стыдно», называют происходящее в стране «позором» и говорят, что «белорусского братства спецназа больше нет». При этом некоторых милиционеров после публикации роликов уже задержали.

    Протест подхватили спортсмены. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева призвала белорусских силовиков «остановить насилие». Она заявила в Instagram, что «любит мирную родную Беларусь», потому рассчитывает на то, что правоохранителям удастся «не допустить продолжения этого несправедливого ужаса на улицах».

    По мнению киевского политолога Михаила Погребинского, активная гражданская позиция журналистов, силовиков и медийных личностей принесла оппозиционному протесту безусловную моральную победу. «При этом я не ожидаю победы белорусского «протомайдана». Такой способ прихода к власти при неясности, на чьей стороне симпатии большинства граждан, видится мне сомнительным», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

    По его словам, «Лукашенко вряд ли набрал озвученные 80% голосов. Но еще меньше шансов на то, что их набрала Тихановская». «Потому если Лукашенко набрал, пусть не 80%, но хотя бы 55% – значит он вправе защищать выбор большинства», – отметил эксперт.

    «Но, как и любой нормальный человек, я негативно отношусь к тем методам, которые применяет Лукашенко против оппозиции. Это отвратительно. Но победа оппозиции может сказаться на Белоруссии хуже, чем правление Лукашенко», – сказал политолог. Он добавил, что приход к власти насильственным способом может закончиться также печально, «как это произошло на Украине». «Поэтому лично у меня есть проблема выбора стороны, которой хочется симпатизировать», – подчеркнул Погребинский.

    Он также отметил, что поддержка оппозиции со стороны знаковых фигур – это тоже «некий вариант протеста», который влияет на атмосферу в обществе. «В этом плане ситуация похожа на украинский Майдан 2004 года, когда при помощи музыкантов, актеров и других деятелей культуры был создан такой фон, при котором шансов на победу у Януковича уже не было», – добавил политолог.

    «Потому если Лукашенко вынудят провести перевыборы, то шансы на его победу ничтожны. Совершенно ясно, что он проиграет», – убежден Погребинский.

    Между тем в штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской назвали поступки телеведущих и силовиков «огромным достижением», которое «разрушает основы системы Лукашенко».

    «Никто из силовиков не снимает погоны просто так. Для того, чтобы снять погоны, надо понимать, что система шатается. Силовики – это люди, которые преданы власти. И если они начинают отрекаться, значит они хорошо знают изнутри, что происходит. Это знак того, что мы близки к победе», – сказала газете ВЗГЛЯД Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской.  

    «Кроме того, все говорили, мол, пока с нами рядом не встанут заводы – о победе говорить нечего. Так вот сейчас рабочие встают рядом. Работники БелАЗа и других крупных предприятий уже выдвинули требования властям», – добавила собеседница. 

    «На мой взгляд, дальнейшие события будут развиваться таким образом, что ответственные люди в правительстве примут решение о начале мирных переговоров и о передаче власти оппозиции», – оптимистично предположила Красулина.

    Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

    С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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