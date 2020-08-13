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13 августа, четверг  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Безработных россиян несправедливо назвали нахлебниками

Пособия по безработице вряд ли развращают россиян Кирилл Кухмарь/ТАСС
Высказывание башкирской чиновницы о том, что возросшие пособия по безработице стимулируют россиян не искать работу, а сидеть на помощь от государства, вызвало общественный резонанс. Неужели Россия действительно превратилась в страну, где можно не работать, а спокойно жить на пособие от государства?  Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

Запад вынужден оттолкнуть от себя Лукашенко Toms Kalnins/EPA/ТАСС
Похоже, что у Запада не осталось выбора – ЕС и США будут вынуждены ввести новые санкции против Лукашенко и Белоруссии. Это означает, что на наших глазах разворачивается финальная сцена одного из приемов любимого Путиным «политического айкидо». Колоссальное давление Запада на Лукашенко Россия смогла использовать в собственных интересах.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пора научиться отличать мультики от реальной жизни

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Лидер протеста бежал из страны, бросив свой возбужденный до протеста электорат. И если смотреть на ситуацию прямо, то мы видим тупой трусливый побег. Но человечество такая история не устраивает. А вот если «бежала, когда ей угрожали расправой над детьми» – это уже красиво. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Грозит ли русскому языку реформа орфографии

Игорь Караулов, поэт, публицист
Государство прежде всего должно само не портить язык. Например, избавить нас от многочисленных аббревиатур, которые оно внедряет. Много лет на наших школах висят вывески типа «ГБОУ СОШ» и «ГБОУ ДОД». Чему могут научить в этих уродливых гбоудодах? Подробности...

На Ближнем Востоке началась ливанская часть большой игры

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Предложение о помощи от Франции и МВФ оказалось совсем небескорыстным протягиванием руки стране, пострадавшей от техногенной катастрофы. Активизировалась и Турция, которая не хочет допустить усиления Парижа вблизи своих границ. В чем заинтересована Россия? Подробности...
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
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  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
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    Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

    Запад вынужден оттолкнуть от себя Лукашенко    13 августа 2020, 13:24
    Фото: Toms Kalnins/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян

    Похоже, что у Запада не осталось выбора – ЕС и США будут вынуждены ввести новые санкции против Лукашенко и Белоруссии. Это означает, что на наших глазах разворачивается финальная сцена одного из приемов любимого Путиным «политического айкидо». Колоссальное давление Запада на Лукашенко Россия смогла использовать в собственных интересах.

    Латвия, Литва и Польша сообразили на троих план выхода Белоруссии из поствыборного кризиса. По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, он включает в себя три пункта: прекращение насилия со стороны полиции, освобождение всех задержанных протестующих и начало диалога с гражданским обществом. От Лукашенко также требуют сформировать Национальный совет для работы с политическими и гражданскими оппонентами.

    Прибалтика предлагает сдаться

    По сути, белорусскому президенту предлагают капитулировать и отказаться от власти. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал Минск провести новые президентские выборы, поскольку прошедшие «не являлись свободными, демократическими». Любопытно, что это тот самый Линкявичус, который еще недавно призывал не наезжать на Лукашенко и не толкать его в объятия России. Что изменилось в его позиции?

    Поначалу Европа действительно колебалась. С одной стороны, нужно было наказать Батьку, а с другой – не хотелось снова рвать отношения с Минском. Слишком много сил было потрачено Западом на сближение с Белоруссией и слишком соблазнительными выглядели перспективы белорусско-европейских отношений в свете серьезного конфликта между Лукашенко и Россией. Тем более что конфликт этот усугубился в ходе этой предвыборной кампании, когда Батька обвинил Москву во вмешательстве в выборы и взял в заложники три десятка российских граждан.

    Однако Александр Лукашенко, по всей видимости, помог европейцам определиться. Его крайне жестокое подавление акций протеста (шесть тысяч задержанных; куча видеороликов с омоновцами, толпой отлавливающих и избивающих одиночных манифестантов; многочисленные заявления о пытках в отношении недовольных) поставило ЕС перед совершенно иной дилеммой. Если бы ЕС промолчал в надежде на сохранение каких-то отношений с режимом Лукашенко, то он оттолкнул бы от себя оппозиционно настроенных лидеров и население других постсоветских стран, в чьи гражданские общества Евросоюз инвестировал колоссальные средства.

    В этих странах посчитали бы, что ЕС их хочет также поднять на уличные демонстрации (а выступления белорусской оппозиции – при всей ответственности за них Александра Лукашенко – координируются из-за рубежа, прежде всего из Польши), а потом бросить на произвол судьбы. Чтобы этого не случилось, Европа должна публично защитить протестующих Белоруссии. «Европейский союз и весь свободный мир должны надавить на белорусские власти, заставить их прекратить насилие и отпустить на свободу людей, задержанных по политическим причинам», – заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

    И выбор в этой дилемме очевиден. По общему мнению западного политико-академического сообщества, дни Лукашенко сочтены.

    Поэтому ряд экспертов (включая бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса) советуют западным лидерам действовать на перспективу. Выступить против официального Минска и в то же время усиливать поддержку белорусской молодежи и тамошнего гражданского общества. Некоторые даже призывают к максимально жестким санкциям.

    На волне репрессий

    По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ЕС обсудит белорусский вопрос на экстренном заседании министров иностранных дел, которое состоится уже в эту пятницу. Сейчас речь идет о введении персональных санкций против ряда представителей белорусского режима – их поддерживает значительная часть европейских стран. Чехи намекают на то, что санкции могут быть не только персональными, но и экономическими. И что ЕС, возможно, свернет финансирование ряда проектов на территории Белоруссии (реализуемых в рамках того же «Восточного партнерства»).

    Итоговое решение будет во многом зависеть от Берлина.

    Немцы, конечно, хотели бы избежать ненужных конфликтов, однако статус лидера ЕС заставляет их быть в авангарде общеевропейских настроений. Официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт назвал действия белорусских властей «волной репрессий», а министры намекают на то, что санкции все-таки будут приняты.

    ЕС «облегчил санкции против Белоруссии, потому что страна делала шаги в правильном направлении. Однако сейчас нам в Европейском союзе нужно обсудить серьезный вопрос: должны ли мы сохранять эту политическую линию в контексте событий последних недель и особенно последних дней? Нужно ли нам изменить подход?» – заявил глава МИД страны Хайко Маас.

    Помимо европейского, будет и американский ответ. Сейчас в Госдепе уверяют, что будут координировать его с ЕС. «Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым, – заявил Майк Помпео. – Мы не определились с подходящим ответом. Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим». Демократы уже требуют не посылать в Минск американского посла (сейчас там находится лишь поверенный в делах, и Трамп намерен заменить его на полноценного посла – опытную сотрудницу Госдепа Джули Фишер).

    «Хоть я и поддерживаю развитие отношений между США и белорусским народом (не Белоруссией, а именно белорусским народом – прим. ВЗГЛЯД), сейчас не время повышать уровень дипломатических отношений с правительством Лукашенко – говорит Крис Мерфи, член комитета по международным делам Сената (который должен еще утвердить госпожу Фишер в качестве посла). – Направление посла в Минск сейчас... покажет, что США потворствуют этим действиям (белорусских властей по подавлению протестов и преследованию оппозиции – прим. ВЗГЛЯД). Я буду голосовать против утверждения посла в комитете – если, конечно, это предложение не будет отозвано самим президентом».

    Далеко не все согласны с такой точкой зрения – некоторые считают, что как раз сейчас посол в Минске нужен как никогда. Нужен для ведения переговоров, поскольку, по словам Мелинды Херинг из известного западного исследовательского института Atlantic Council, «США не могут быть игроком в процессе, если у нас нет никого «на земле» в Минске». Кроме того, американцы не скрывали, что одной из целей назначения посла было усиление работы с гражданским обществом, продвижение среди оппозиционно настроенных людей прозападных интересов.

    Сожрите друг друга

    Однако очевидно, что сейчас, после подавления протеста, возможности госпожи Фишер будут серьезно ограничены. По сути, она превратится в свадебного генерала, легитимирующего режим Лукашенко – а значит, толку от нее будет мало.

    Наконец, не стоит забывать, что белорусский президент захватил не только российских граждан, но и американского – политтехнолога Виталия Шклярова. Поэтому Трамп (у которого свои выборы на носу) вряд ли решится в этих условиях поддержать Александра Лукашенко через отправку посла. Даже прекрасно понимая, что главным выгодоприобретателем от западных санкций является не белорусский народ и даже не белорусская оппозиция, а российский президент Владимир Путин.

    По сути, мы наблюдаем блестящее (а по-другому не скажешь) применение тактики «политического айкидо» со стороны хозяина Кремля.

    Россия не поддерживает действия Лукашенко против протестующих (дабы не озлоблять белорусское население) – но в то же время и не вмешивается во внутренние дела Минска, лишь критикуя других за это вмешательство. Она сидит и смотрит за тем, как деструктивная энергия белорусского президента и западных политиков играет против них самих. Минск, Брюссель и Вашингтон при помощи этой энергии сейчас обнуляют результаты нескольких лет сближения – антироссийского по сути сближения.

    Для Запада это было средство сдерживания России, а для Лукашенко – инструмент шантажа Москвы для вытягивания экономических субсидий без углубления интеграции в рамках Союзного государства. Сейчас же в топку отправляются все сказки белорусских пропагандистов о том, что Запад им поможет снизить зависимость от России. Так, Майк Помпео намекает на возможность прекращения поставок в Белоруссию американской нефти – той самой нефти, за счет которой он же ранее обещал обеспечить белорусов «на 100%» и которую Лукашенко позиционировал как надежную и серьезную альтернативу российскому черному золоту.

    По сути, Линас Линкявичус прав – Россия действительно использует кризис вокруг белорусских выборов для того, чтобы глубже втянуть Белоруссию в свою орбиту. И делает она это в своих интересах руками своих соперников. Браво.

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