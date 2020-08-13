Эксперт: Белоруссия оказалась в нефтяной ловушке

«Помпео рекламировал белорусам свою нефть, они ее закупили, а теперь он угрожает санкциями. Таким образом Минск оказался в ловушке», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя планы США остановить поставки нефти в Белоруссию на фоне массовых беспорядков в стране.

«За всю историю Минск купил всего один танкер американской нефти. Причем из-за того, что белорусские НПЗ построены под нефть с характеристиками российской марки Urals, им пришлось разбавить легкую сланцевую малосернистую нефть канадской – битуминозной, тяжелой, сернистой», – рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В итоге у них получился средний сорт якобы уникальной нефти, которая получила название «Белый орел», – продолжил Юшков. – Но в целом Минск пытается закупать альтернативную нефть по одной причине, желая показать России, что она может потерять белорусский рынок».

При этом России, как ни странно, потерять белорусский рынок выгодно, считает эксперт. «Когда наши компании поставляют нефть в РБ – они не платят экспортную пошлину в российский бюджет. Поэтому для нашей экономики выгоднее, чтобы мы поставляли нефть в другие страны. Тогда мы будем получать нормальные доходы», – говорит Юшков.

«Что касается Помпео, то он давно выступает в роли рекламного агента и продавца американских углеводородов. Но сейчас получается так, что Помпео рекламировал белорусам свою нефть, они ее закупили, а теперь он угрожает санкциями», – пояснил эксперт.

«Таким образом Минск попадает в ловушку: чем больше он закупает альтернативной нефти, тем больше генерирует убытков. Другой вопрос, какими именно могут быть санкции со стороны США. Если они будут экстерриториальными, как против «Северного потока – 2», тогда Минск окажется в изоляции, и российские компании откажутся от поставок нефти в Белоруссию. А это, в свою очередь, приведет к коллапсу местной экономики и закрытию всех нефтеперерабатывающих заводов», – заключил Юшков.

Ранее глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что США могут принять решение о санкциях и приостановке поставок нефти Белоруссии на фоне протестов в республике. Он выразил уверенность, что США «рассмотрят каждый из этих вопросов», нужно «отметить критерии».

Помпео заявил, что Вашингтон был «обеспокоен выборами и глубоко разочарован, что они не были более свободными и честными». Он сказал, что «подобное поведение» наблюдалось и раньше. «Потом мы увидели последовавшее насилие, обращение с мирными протестами совсем не таким образом, каким следует с ними обращаться», – сказал он.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реакции Запада на протесты в Белоруссии.