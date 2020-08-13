Ведущие гостелеканалов в Белоруссии объявили о решении уволиться

В Белоруссии несколько ведущих объявили о решении уволиться с государственных телеканалов.

Ведущий программы «Арсенал» на канале «Беларусь-1» Владимир Бурко записал в Instagram «обращение к руководству ВС РБ». Он заявил, что «больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений, но ушел» после пяти лет работы. Бурко подчеркнул, что «никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых рассказывал, могут быть применены против своего народа».

«Одумайтесь пока не поздно», – заявил он, добавив, что «никто не хочет войны» и что «все акции проходят и будут проходить мирно».

Евгений Перлин в Instagram заявил, что с 2009 года «работал в прямых эфирах», а также занимался «проектом, о котором мечтают многие – собственным вечерним шоу».

По его словам, «сейчас ни один из развлекательных проектов не вызывает ту эмоцию, ради которой» создавался. Перлин принял решение о том, что «сегодняшний эфир» на канале «Беларусь-1» был «последним». Он подчеркнул, что на это решение «никто не повлиял».

Сергей Козлович в Instagram заявил, что прекращает работу в Агентстве теленовостей: «Это была детская мечта, которой я посвятил 10 лет. Начиная с видеомонтажа на ОНТ, и заканчивая прямыми эфирами на «Беларусь-1». Работа в кадре для меня всегда будет кайфом. А вот в студии АТН я вчера сидел в последний раз». Он подчеркнул, что решение принял самостоятельно, его ждут «поиски новой работы».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о столкновениях демонстрантов и силовиков в Белоруссии, начавшихся после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

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