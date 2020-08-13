Уволившегося после протестов в Белоруссии капитана милиции задержали

В Белоруссии задержали капитана милиции Егора Емельянова, публично подавшего в отставку на фоне массовых протестов после президентских выборов.

Накануне Емельянов опубликовал в Instagram фото своего служебного удостоверения, заявив, что он уходит со службы на фоне массовых протестов в Белоруссии после президентских выборов.

Информацию о задержании подтвердила жена Емельянова Марина, передает Tut.by.

По ее словам, после того, как Емельянов опубликовал пост, его срочно вечером вызвали в отделение милиции, чтобы закрыть вопрос с увольнением.

«Мужу позвонили с работы, попросили приехать, чтобы не переносить увольнение, а оформить в тот же день. Он поехал. Был в отделе до самого вечера, по его словам, оформлял документы. А когда я ему уже звонила в 19.55, сообщил, что его задержали, находится в ГОВД. Где и как его задержали, я не знаю», – рассказала супруга Емельянова.

По ее словам, 12 августа сотрудники ГОВД сообщили, что с мужем все хорошо, и разрешили передать ему передачу, но причину задержания не назвали.

Супруга капитана милиции отметила, что решение уйти со служба было непростым для семьи. За продление контракта в 2016 году Емельянов получил 5 тыс. рублей, теперь из-за того, что он не доработал до окончания срока контракта, ему нужно вернуть эту сумму.

«В семье двое детей, квартира построена в кредит. И для нас 5 тыс. рублей – большие деньги. Но сейчас мы подумали, что эта сумма не стоит того, чтобы подавлять протесты на улицах. И Егор положил на стол удостоверение», – отметила супруга Емельянова.

Ранее в интернете стали публиковать видеозаписи, на которых военные и экс-бойцы спецназа Белоруссии выбрасывают свою форму в мусорные баки в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране, заявляя, что «милиция с народом».

Сообщалось, что в нескольких городах Белоруссии ОМОН сложил щиты и отказался разгонять народ. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг подобные сообщения, заявив, что это «абсолютное вранье».

Напомним, в понедельник в Минске и других белорусских городах прошли протесты и задержания граждан после прошедших в воскресенье президентских выборов. Один из участников протеста погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник протесты продолжились. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями. В среду под Минском заметили колонны военной техники, выдвинувшиеся в сторону белорусской столицы.

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