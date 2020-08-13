Домрачева призвала белорусский ОМОН «остановить насилие»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева призвала белорусских силовиков «остановить насилие».

Она заявила в Instagram, что «любит мирную родную Беларусь». Домрачева обратилась ко всем, кто «отдает распоряжения, руководителям отрядов ОМОНа», с призывом «остановить насилие» и «не допустить продолжения этого несправедливого ужаса на улицах».

Домрачева выразила уверенность, что «любой конфликт можно решить мирным путем».

Напомним, после публикации предыдущего поста о протестах по итогам выборов президента республики пользователи Instagram раскритиковали Домрачеву.

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