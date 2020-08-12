Белорусскую биатлонистку Домрачеву раскритиковали за призыв к протестующим

Пользователи Instagram раскритиковали четырехкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Дарью Домрачеву после публикации поста о протестах по итогам выборов президента республики.

«Ситуации на улицах не могут не беспокоить... Хочу обратиться к жителям нашей прекрасной, любимой страны, к представителям обоих сторон конфликта: уважайте друг друга, слышьте друг друга и спокойно, цивилизованно решайте проблемы. Не впадайте в крайности, есть и другие, гуманные методы решения проблем. Мы все люди. Давайте оставаться людьми», – написала спортсменка в Instagram.

Этот пост вызвал критику со стороны пользователей соцсети.

«Дарья, этот пост – позор», «Для меня вы героем были, как и для всей Белоруссии, а вы нас так легко предали», «Удивительная инфантильность. Мне кажется, вам должно быть стыдно. Очень жалко вас»; «У нас нагло украли наши голоса, а вы пишите не впадать в крайности! Вы уже выбрали свою сторону, оставайтесь там, а потом спите спокойно и сладко», – написали они.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в ходе беспорядков в Белоруссии были задержаны свыше 1 тыс. человек, по факту нападения на правоохранителей возбуждено 17 уголовных дел.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвалаподдерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».